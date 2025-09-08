Rajchl (PRO): Potvrzeno - Zelenskyj se snažil vtáhnout NATO do války

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ukrajinské propagandě

Rajchl (PRO): Potvrzeno - Zelenskyj se snažil vtáhnout NATO do války
Pamatujete, když jsem ihned po dopadu raket do polského města Przewodow, jenž způsobil smrt dvou Poláků, tvrdil, že díky systému AWACS všichni věděli, že se jedná o raketu ukrajinskou, a nikoliv ruskou, a že se Zelenskyj pouze snažil tímto vlastním útokem vtáhnout NATO do války s Ruskou federací?

Tehdy jsem byl lepševiky označován za proruského švába a šiřitele kremelské propagandy, a Jana Černochová dokonce označila útok za jednoznačně prokázaný a vyzývala k tvrdé odpovědi ze strany NATO.

A co se nyní nestalo? Bývalý polský prezident Andrzej Duda v jednom svém rozhovoru (ZDE) přiznal, že věděl, že se jednalo o ukrajinské rakety, a že mu Zelenskyj volal a přesvědčoval jej, aby svalili vinu na Rusko!

Tady vidíte, jak vylhaná ta jejich propaganda je a že reálně nelze považovat žádnou informaci, týkající se tohoto konfliktu, za objektivní a prokázanou. Co by se nyní dělo, kdyby někoho, kdo tvrdil, že se jednalo o ukrajinskou provokaci, odsoudili za popírání zločinu proti míru? Pustili bychom ho nyní ven a řekli "tak promiň, měl jsi pravdu"?

Vidíte, jak hloupé a krátkozraké tyto procesy jsou. Pojďme se už konečně vzepřít jejich cenzuře a odmítnout snahu kriminalizovat ty, kteří mají odvahu postavit se jejich propagandě, která si v ničem nezadá s tou bolševickou před rokem 1989.

Pravda je dcerou času a je na naší straně. To jen oni se nás snaží za každou cenu umlčet. Pojďme si 4. října opět vybojovat právo ji nahlas říkat.

JUDr. Jindřich Rajchl

  PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
