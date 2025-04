Rajchl (PRO): Trumpův triumf

Po několika týdnech mediální kampaně vůči Donaldu Trumpovi a jeho celní politice, kdy jsme neustále a dokola poslouchali, jak je ten jeho nápad se zavedením cel idiotský, jak vzorec pro jeho výpočet nedává žádný smysl a že vlastně neumí číst ani psát, přišel monstrózní obrat, když Ursula von der Leyen pochopila situaci a reálně kapitulovala, když po prohlášení, že "Evropa je připravena na férový obchod", souhlasila se vzájemnými nulovými cly na produkty průmyslové výroby.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 71% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 19% hlasovalo: 2933 lidí

Co to bude v praxi znamenat? To, že se do USA, kde jsou veškeré výrobní vstupy (zejména ceny energií) z důvodu nezatížení zeleným náboženstvím, zvaným Green Deal, výrazně levnější než v Evropě, začnou postupně přesunovat všichni velcí hráči v tomto odvětví. Za velkou louží vyrobí vše s mnohem nižšími náklady, než u nás na starém kontinentu, a následně to sem budou vyvážet s mnohem vyššími zisky.

Trump Evropu v tomhle obchodním pokeru o parník přehrál a nám zase nezbude nic jiného, než aby nás progresivní liberálně demokratická média utěšila a sdělila nám, že zatímco EU je hodnotově ideálně orientovanou organizací, tak Trump je egoistický vyděrač a nezajímá ho nic jiného než peníze.

Evropští lepševici prostě stále ještě nepochopili, že Trump není prezidentem celého světa, ale své země. Že hraje tvrdou hru ve prospěch svých občanů a že je v tom lepší než kdokoliv jiný.

Možná je na čase přestat tyhle ukňourance poslouchat, dát sbohem těm kašparům v naší vládě, kteří neumí nic jiného, než se vymlouvat na Putina, a zvolit si do čela naší země někoho, kdo bude naše národní zájmy hájit stejně neohroženě jako Trump ty americké. Kdo bude tvrdým vyjednavačem, a ne ustrašeným profesůrkem, čekajícím na pochvalu z Bruselu. Kdo nebude obnovovat nemocnice na Ukrajině, ale v České republice.

To by, myslím, zlepšilo kvalitu našich životů stokrát více, než hodnotové bláboly z České televize a ze Seznamu. Co říkáte. Jste PRO?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky