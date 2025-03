Rajchl (PRO): Útěk Cyrila Svobody

Možná už jste někteří zaznamenali informaci, že po naší názorové výměně v debatě na XTV odešel Cyril Svoboda ze sálu. Stalo se tak poté, kdy nejdřív hovořil on o tom, že Rusko se bude snažit vždy narušovat dění ve střední Evropě, a Zdeněk Hřib jej doplnil, že dohoda o míru na Ukrajině je druhým Mnichovem.

Já jsem na to reagoval, že se jedná o "ideologické bláboly", jejichž cílem je vyvolat strach za účelem získání podpory pro masivní investice do zbrojení. Pan Svoboda následně řekl, že není demokratické, abych jej takto urážel.

Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8310 lidí

Na to jsem si vzal opět slovo a řekl jsem mu, že oni nás tady tři roky uráželi, nadávali do dezolátů, mazali účty na Facebooku a zakazovali nám říkat, co si myslíme. A že my jim to, na rozdíl od nich, zakazovat nebudeme, jen jim po pravdě a na rovinu budeme říkat, co si o jejich názorech myslíme.

To už Cyril Svoboda neunesl a odkráčel z pódia. Je opravdu vtipné, jak jsou pětikoaliční politici přecitlivělí. Sami se cítí nadřazení a oprávnění urážet své politické oponenty, a dokonce i stranické kolegy (Svoboda nazval jiného lidovce Hladíka "stalinistou"), ale jakmile je vystavíte sebemenšímu tlaku, tak se zhroutí jako hromádka neštěstí.

My všichni, kteří nehrajeme podle not farmaceutických či zbrojařských korporací a neklaníme se Bruselu, jsme tady museli za posledních pět let snášet neskutečné množství urážek, vulgárních výpadů a výhrůžek fyzickým násilím. Dokázali jsme to ale ustát a teď jsme mnohem odolnější než oni.

My zvládneme jakýkoliv tlak, zatímco oni se sesypou při prvním střetu se syrovou pravdou, kterou jim někdo řekne do očí. A proto je v kampani přejedeme a v září společně zvítězíme.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky