Rajchl (PRO): Všimli jste si, jak se postupně vytratil výraz chcimír?

Všimli jste si, jak se ze slovníku kavárenských povalečů postupně vytratil výraz "chcimír"? Jestli to náhodou nebude tím, že ti samí pokrytci, kteří nás tímto termínem častovali, mi dnes do očí v debatách tvrdí, že "oni chtěli samozřejmě mír taky".
Teď, když jim zase říkám, že hlavní je zabránit dalšímu zbytečnému krveprolití, tak mi oponují, že důležitější je "spravedlivý mír pro Ukrajinu". Takže počítám, že tak do roka, až to Trump s Putinem podepíšou, nám začnou tvrdit, že "podmínky dohody sice nejsou ideální, nicméně nejdůležitější je to, že už Ukrajinci nebudou dále kvůli ruské agresi umírat".
Myslím, že na ně dokonale platí legendární hláška o Otíkovi z filmu Vesničko má středisková: "On není magor, on je momentálně zaostalej."
JUDr. Jindřich Rajchl
