Rajchl (PRO): Všimli jste si, jak se postupně vytratil výraz chcimír?

07.12.2025 10:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na nenápadnou změnu názorů podporovatelů války na Ukrajině

Rajchl (PRO): Všimli jste si, jak se postupně vytratil výraz chcimír?
Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Všimli jste si, jak se ze slovníku kavárenských povalečů postupně vytratil výraz "chcimír"? Jestli to náhodou nebude tím, že ti samí pokrytci, kteří nás tímto termínem častovali, mi dnes do očí v debatách tvrdí, že "oni chtěli samozřejmě mír taky".

Teď, když jim zase říkám, že hlavní je zabránit dalšímu zbytečnému krveprolití, tak mi oponují, že důležitější je "spravedlivý mír pro Ukrajinu". Takže počítám, že tak do roka, až to Trump s Putinem podepíšou, nám začnou tvrdit, že "podmínky dohody sice nejsou ideální, nicméně nejdůležitější je to, že už Ukrajinci nebudou dále kvůli ruské agresi umírat".

Myslím, že na ně dokonale platí legendární hláška o Otíkovi z filmu Vesničko má středisková: "On není magor, on je momentálně zaostalej."

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

