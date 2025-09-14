Rajchl (PRO): Ze srdce děkuji Spolu za propagaci

ODS se snaží zastrašit voliče grafikou, na níž zobrazuje Tomia, Mirka Ševčíka, Jardu Foldynu či mě na postu ministrů v příští vládě. Chtěl bych jim za tuto propagaci ze srdce poděkovat. Protože každý, kdo si porovná Tomia s Rakušanem, Foldynu s Lipavským, Mirka Ševčíka s Bekem a mě s Decroix, nám musí okamžitě jít dát hlas.
Příště to klidně dejte i na billboardy, kluci. Ať všichni vidí, že máme mnohem kvalitnější osobnosti než tahle pětikoaliční žumpa. A že naši lidé by pracovali pro vás a nikoliv pro to, aby si nastrkali do svých kapes bitcoiny za miliardy.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV