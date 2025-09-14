Rajchl (PRO): Ze srdce děkuji Spolu za propagaci

15.09.2025

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na předvolební plakáty koalice Spolu

Rajchl (PRO): Ze srdce děkuji Spolu za propagaci
Foto: XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

ODS se snaží zastrašit voliče grafikou, na níž zobrazuje Tomia, Mirka Ševčíka, Jardu Foldynu či mě na postu ministrů v příští vládě. Chtěl bych jim za tuto propagaci ze srdce poděkovat. Protože každý, kdo si porovná Tomia s Rakušanem, Foldynu s Lipavským, Mirka Ševčíka s Bekem a mě s Decroix, nám musí okamžitě jít dát hlas.

plakát

Příště to klidně dejte i na billboardy, kluci. Ať všichni vidí, že máme mnohem kvalitnější osobnosti než tahle pětikoaliční žumpa. A že naši lidé by pracovali pro vás a nikoliv pro to, aby si nastrkali do svých kapes bitcoiny za miliardy.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

To jako vážně?

Myslíte, že o tom, kdo by měl být premiér má rozhodovat nějaký posudek? A co volby a lidi? Berete jejich rozhodnutí vůbec vážně? Jestli politik může kandidovat, proč by nemohl být pak ministr, premiér nebo třeba prezident? Děkuji za odpověď

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

