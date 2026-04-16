Rakušan (STAN): Měli jste to v šuplíku, dali jste mu to, on sám to nechtěl

Děkuju vám za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, byla tady otázka mého předřečníka, proč svoláváme mimořádné schůze? Protože nás nenecháte mluvit, protože jsme navrhovali body řádného programu, abychom se zabývali veřejnoprávními médii. Neschváleno. Navrhovali jsme bod do řádného programu, pan bývalý ministr Vlček, můj kolega, poslanec, abychom se bavili o cenách energie. Nezařazeno. Pokoušeli jsme se o to dokonce třikrát. Třikrát jsme se pokoušeli o zařazení tohoto tématu, abyste vy včera přišli s tím, že potřebujete legislativní nouzi, protože nestíháte. Tak proto my tady se pokoušíme svolávat mimořádné schůze.
Vy nám dopředu dáváte najevo, že program neschválíte. My s tím počítáme, ale je to jediná možnost, kdy nám odpoledne vzniká čas ta témata pojmenovat. Tak se nedivte!
Změny financování veřejnoprávních médií oznámíte kde? Dole na tiskovce. Místo abyste se tady o tom bavili v Poslanecké sněmovně. Ten návrh sestavíte neuvěřitelně rychle, ale k tomu já se dostanu, protože to je bod, který Starostové právě na tu dnešní mimořádnou schůzi zařadili a považují za zcela prioritní. Já jsem skutečně přesvědčen, že u bodu týkajícího se svobody a nezávislosti veřejnoprávních médií jde o to, že se dostáváme na limit toho, kdy ještě můžeme mluvit o skutečné demokracii. Dostáváme se na limit toho, co vy chcete překročit, červenou linii ohrožení jednoho ze základních pilířů svobody v téhle zemi, to znamená veřejnoprávních médií.
Pan ministr Klempíř zmizel. Já jsem viděl, že je 24. v pořadí. Já si na to určitě počkám a já doufám, že toho pana ministra Klempíře konečně vyhecujeme k tomu, aby nám také něco řekl. Zatím to říkal jenom s takovou stafáží a orlojem za sebou na tiskové konferenci. Nám neřekl nic. Nám před pěti týdny napsal, že žádný návrh nemá. To tady mohu doložit. Bylo to podle § 11 jednacího řádu. Ptal jsem se pana ministra, ať mi předloží veškeré podklady k tomu, jak se má změnit financování veřejnoprávních médií. Oficiální odpověď pana ministra, asi ji nepsal, někdo na Ministerstvu kultury, ale on ji podepsal, byla, že nic není. Včera najednou bylo. To znamená, že ten návrh pan ministr vytvořil za pět týdnů. Gratuluji. On je taky plný chyb. Chyb, nedostatků. Je to legislativní paskvil. To, že jeho samotná podstata je špatná, k tomu se za chvilku dostanu. Ale pan ministr nám dává legislativní paskvil, který napsal za pět týdnů. Anebo mi lhal. Anebo nám lže tahle vláda, což dělá neustále. Nebo mi lhal že nic nemá a měl to připraveno dávno. Měli jste to v šuplíku, dali jste mu to, on sám to nechtěl. Přece Motoristé měli ve volebním programu to, že mají a chtějí zachovat koncesionářské poplatky. No, najednou se to změnilo. Tak možná mu to takhle někdo podstrčil. Možná to ani těch pět týdnů netrvalo, bylo to v nějakém koaličním šuplíku a on musel plnit.
Pojďme se ještě podívat na ten zmatek. Tak máme tady návrh, který byl psán za pět týdnů. Potom tady pobíhá předseda Sněmovny Tomio Okamura; možná k naštvání koaličních partnerů tady trousí věty o tom, že existuje ještě jakýsi návrh, který má podmínky financování veřejnoprávních médií změnit už tenhle rok. To znamená, odpustíme důchodcům, odpustíme mladým a znamenalo by to drastický zásah do rozpočtu veřejnoprávních médií uprostřed roku.
To řekl Tomio Okamura. Pan ministr Klempíř na to řekl, že o tom ještě neslyšel – do nebe volající ministr kultury neví, že se připravuje poslanecký návrh v rámci jejich koalice, v jeho gesci – a do toho tady pobíhal Patrik Nacher, který říkal, uklidňoval tu situaci, to je jeho role – a Patrik Nacher říkal ne, ne, ne, takový návrh neexistuje, jenom o tom diskutujeme, možná bude předložen. Vytvořili jste opravdu totální zmatek. Vidíte to? Vytvořili jste absolutní pocit nejistoty. Nejdřív před pěti týdny mi napíšete, že nic nemáte. Potom tady pobíháte s něčím, co se má změnit už uprostřed roku. Patrik Nacher to popře. Pak si uděláte velkou tiskovou konferenci a představíte velkou novelu, která mění systém veřejnoprávních médií. Zmatek a nejistota, chaotické kroky. To by se ostatně mohlo stát mottem vládnutí vlády Andreje Babiše.
Nyní už se dostávám k návrhu pana Klempíře, ke kterému jsme se nějakým pracným způsobem propracovali. No, nese znaky legislativního zmetku o tom už jsem hovořil. Množství chyb, nesrovnalostí, nesmyslů bez diskuse s odbornou veřejností. Proč minulý týden slíbí pan ministr Klempíř, že ten návrh probere s managementem České televize a Českého rozhlasu a neudělá to? Nebo na to zapomněl? Možná popírá, že takový příslib byl, tak management Českého rozhlasu i České televize lže, veřejně lže? Já tomu opravdu nerozumím. Jakým způsobem se tady pracuje?
No a že je to návrh, který je velmi pravděpodobně v rozporu s Evropským aktem o svobodě sdělovacích prostředků. A co se okamžitě objeví na sítích? No jo, vy donašeči do Evropy, vy tady bonzujete a vy tady děláte všechno proti zájmům Česka. Naopak my tady děláme všechno pro zájmy Česka. Abyste nebyli schopni destruovat jeden z pilířů demokracie, což nezávislá veřejnoprávní média jsou. A právě v těch státech typu orbánovského Maďarska anebo i Slovenska už nezbývá členskému státu Evropské unie se ve chvílích, kdy je dotčena jedna ze základních svobod obyvatel daného členského státu, prostě obrátit na ty evropské instituce.
Je dobře, že jsme členy Evropské unie a v tom kontextu já samozřejmě rozumím všem totalitářům a populistům, proč by v té Evropské unii právě v takový okamžik nechtěli být. Protože se jim to nehodí, protože někdo ten jejich postup může označit za nelegitimní a neodpovídající evropským hodnotám a evropské legislativě.
Pojďme se konkrétně podívat, co ten zákon přináší. Poplatky za televizní a rozhlasové vysílání nahrazuje financováním ze státního rozpočtu. Ten oproti současnému stavu z rozpočtu České televize bere 15 procent. V případě Českého rozhlasu je to dokonce 16,6 procenta. Rozpočet televize a rozhlasu se vrací na úroveň roku 2024, reálně se ovšem vrací na úroveň roku 2008 v případě Českého rozhlasu a 2005, pardon v případě České televize a 2005 v případě Českého rozhlasu.
Tady malou odbočku, věta, která pochází z vládní rétoriky. Cituji: Nechceme médiím peníze brát, jen chceme změnit způsob financování. Evidentně lež. Vy veřejnoprávním médiím vaším návrhem peníze berete. Další lež v programu Motoristů, kdy říkali, že oni jsou proti rušení těchto poplatků za rozhlasové a televizní vysílání. Nedělá téhle vládě problém otočit o 180 stupňů okamžitě. Motoristé jsou na to absolutní specialisté a chtějí mít přímý vliv na financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Hazarduje se s tímhle pilířem liberální demokracie a je to skutečně jako půjčit peněženku kleptomanovi. Nic jiného to v téhle chvíli není.
Jak moc by tenhle návrh Českou televizi a Český rozhlas poškodil finančně? Tak rozpočet České televize se oproti předpokladu na letošní rok bez náhrady snižuje o 1 miliardu. Rozpočet Českého rozhlasu se snižuje o 400 milionů korun. Dámy a pánové, tohle nejsou kosmetické změny. To jsou zásadní finanční změny, které budou mít vliv na efektivním provozu České televize a Českého rozhlasu. Ty se promítnou do vysílání, ty se promítnou do tvorby. Ty se promítnou samozřejmě i do toho, jak budou Česká televize a Český rozhlas schopny platit své zaměstnance.
Je fér si říct, kde se promítnou nejdříve. Nejdříve se neprojeví ve velmi kvalitním zpravodajství těchto institucí, které tak nenávidí vládní politici, protože ono může být vůči nim i kritické. Projeví se tam, kde je výroba nejdražší. To je v podobě českých, ve tvorbě českých filmů, seriálů, kvalitního vysílání pro děti, sportovní přenosy jako je olympiáda, mistrovství světa v nejrůznějších sportech. Projeví se v omezení regionálního vysílání.
Podívejte se do koncepce České televize, kde naopak regionální vysílání je bráno jako jedna z priorit. To znamená vazba jejich lidí na regionální dění, zájem o něj. Ale samozřejmě i z pozice ministra vnitra říkám výrazný bezpečnostní aspekt, kdy regionální média veřejné služby ve chvíli, když vám přestane fungovat internet právě svojí regionální prací dávají lidem rychlé validní informace, podle kterých se mohou řídit. Tohle jsme zažili v době povodní. Samozřejmě naše krizová komunikace, kterou pan Metnar rozmetal, primárně komunikovala s Českou televizí a Českým rozhlasem, aby se dostaly krizové informace a varování k uším lidí v těch regionech, kde jiné informace k dispozici nebyly.
Mizí také povinnost povinného podílu regionální tvorby a vysílání regionálního zpravodajství. Proč? Nevím, je to ta centralizace. Budeme dávat jenom informace, které chceme tady odsud z Prahy. My vám řekneme, co si máte myslet a jak má ten svět vypadat? Návrh počítá s ochranou před inflací. No, mohlo by se zdát, že je to dobrá věc. Maximálně ale ve výši pěti procent ročně.
Sami jsme zažili situace, kdy inflace byla třeba 15 procent. Takže v té chvíli může být samozřejmě i médium veřejné služby výrazně finančně ohroženo.
Co je velmi zajímavé, tak poprvé politická vůle má tendenci hovořit do samotného pojetí média veřejné služby. Tenhle zákon nově stanovuje, že na 1. místě je zpravodajství, na druhém vzdělávací aspekt, potom kulturní a publicistická funkce, zábava je doplňková. Ono to možná zní nenápadně, možná to může znít ta první poslech i logicky, ve skutečnosti je to ale jasný signál spolu se zákonem, který omezuje, mění financování a dává ho pod politickou vůli, tak my v téhle chvíli kromě politické vůle médiím veřejné služby ještě říkáme, čím se mají zabývat a čím už se zabývat nemají. Ten nenápadný zásah, zdánlivě nenápadný, je tady mnohem masivnější.
Já si naopak myslím, že veřejná služba není jenom zpravodajství. Veřejná služba je určitě i kvalitní česká tvorba. Je to určitě kulturní tvorba, je to sport, je to regionální vysílání, je to přítomnost médií veřejné služby právě na těch místech a v těch oblastech, kde logicky zájem těch komerčních médií není, kde ten zájem komerčních médií už končí, protože se jim to jednoduše nevyplatí. To je právě ta veřejná služba. Já nevím. Ptejme se vlády. Ať se jí ptají diváci, posluchači, kteří se určitě dívají i z řad té vládní koalice na vysílání veřejnoprávních médií, proč chcete omezovat tímhle zákonem, protože to tam říkáte, pořady, jako je StarDance, co já vím, Peče celá země, hezký seriál Most, kterému jsme se všichni smáli, Toulavou kameru a podobně. Tohle vy říkáte, že je doplňkové, a tomu by se médium veřejné služby věnovat nemělo. A já říkám mělo. Já říkám mělo, protože tohle je součástí té veřejné služby, tak jak my jí rozumíme.
Proč tohle všechno děláte? Je to přece strategie, kterou známe z jiných zemí, zejména bohužel na východ od nás. Je to strategie vyhladovět, oslabit a ovládnout. Nejenom, že dojde k omezení pořadů, které lidé určitě v téhle zemi mají rádi, zaslouží si je, zvykli si na ně, ale ono dojde určitě k dalším zajímavým posunům.
Jeden příklad ze Slovenska. Nejdříve byl zákonný nárok, že jejich veřejnoprávní televize RTVS měla mít ze zákona nárok minimálně na 0,17 procenta HDP. Do tří měsíců po parlamentních volbách byl příspěvek snížen na 0,12 procenta HDP. Já jsem měl tenhle týden schůzku s Ivanem Korčokem, bylo to moc zajímavé a bavili jsme se o veřejnoprávních médiích. On říkal, ta změna třeba není vidět hned, ale je vidět značně a po letech absolutně. Veřejnoprávní média třeba přestala na Slovensku přenášet udělování cen hudebníkům, divadelníkům, umělcům. Je tam jakýsi zákaz, tohle už se na obrazovce objevit nemůže. Proč? Protože ti kulturní činitelé jsou často kritičtí, tak nějak ze své přirozenosti, rebelství, občas na tu kameru řeknou věci, které se politikům ať té či oné strany ne úplně líbí. A na tom Slovensku by mohli být kritičtí třeba vůči současnému panu premiérovi a jeho vládě. Tohle se přestalo přenášet. Je to jakási autocenzura, rozkaz? Kdo ví. Ale takhle ta média pod kontrolou politické vůle, té rozpočtové vůle prostě začnou fungovat. Ta média v té chvíli chtějí přežít a začnou, ať už vědomě, nebo podvědomě, plnit nějaké zadání a snaží se ty politiky jednoduše nenaštvat, nerozčílit. A co kdyby ten umělec řekl něco, co se panu premiérovi nebude líbit?
My jsme tady zažili přece před velmi nedávnou dobou to, že vláda bez mrknutí oka porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Vláda bez mrknutí oka hodlá porušit to, že budeme vydávat 2 procenta HDP na obranu. Přece úplně stejně ta vláda do budoucna bez mrknutí oka poruší i tenhle zákon, který vydává, že je jenom jakousi technicistní změnou financování. Prostě když se to nebude hodit, vydávejte to za mandatorní, kvazimandatorní výdaj, bude se schvalovat rozpočet, kdo se s námi bude soudit o to, jestli jsme porušili ten zákon? Česká televize? Český rozhlas? Ne, ty budou chtít nějakou finanční jistotu, rozvahu a možnost plánovat.
Nevěřím téhle vládě ani slovo. Nevěřím jí, že není připravena porušit i tenhle zákon, který, já doufám, platit nikdy nebude. Prostě jakmile přestanou peníze pro Český rozhlas a Českou televizi téct od občanů a začnou téct z toho státního rozpočtu, tak v té chvíli přece logicky platí to, že média jsou na tom rozpočtovém vodítku a podléhají té politické vůli. Ta rovnice je úplně jednoduchá. A tady pan ministr Šťastný před chvilkou říkal věty typu, že ta média přece v téhle chvíli – to nemají platit všichni, nemají to platit ti a ti a ti a bral různé skupiny obyvatel. Vždyť to jde právě proti smyslu té veřejnoprávnosti. Ta veřejnoprávnost je právě dána tím, že ty poplatky za rozhlasové a televizní vysílání platí všichni, aby tady nevznikalo žádné podezření a dojem, že tu televizi si platí jenom nějaká konkrétní část obyvatelstva a populace a že tím je právě zaručena ta její veřejnoprávní funkce. A samozřejmě už v těch současných pravidlech, na to pan ministr Šťastný zapomněl, je to, že ty sociálně nejohroženější jsou už v téhle chvíli osvobozeni od placení těchto poplatků. Ale to je, myslím, v celé té strukturální debatě o nezávislosti veřejnoprávních médií spíše detail.
Nemění se způsob jenom, jak to lidé budou platit. On se mění způsob uvažování o veřejnoprávních médiích. A když už jsem u toho placení, nelžete tady lidem asi po desáté v tomhle zákoně. Neříkejte jim, že je od něčeho osvobodíte. Neříkejte jim, prosím vás, že si nebudou platit veřejnoprávní média v téhle zemi. Pokud jsou veřejnoprávní média placena z rozpočtu téhle země, tak si je lidé samozřejmě platit budou, ale budou si je platit ze svých daní. Ale nejsou osvobozeni od žádné platby za veřejnoprávní média. To je prostě úplně logický nesmysl, vaše lež a manipulace, kterou v té komunikaci s námi používáte. No, v komunikaci, ona nějaká je? Vy jste nám něco k těm veřejnoprávním médiím doteď řekli? Vy jste nám představili ten váš záměr? A ještě se divíte, že svoláváme mimořádnou schůzi? To je tak drzé a neuvěřitelné! Neřeknete nám ani slovo a ještě se divíte.
Dovolte mně ještě jednu otázku, která přece visí ve vzduchu. Proč? Proč to děláte? V celé té vaší argumentaci chybí tahle základní odpověď. Proč měníte něco, co funguje? Proč měníte něco, co zaručuje Českému rozhlasu a České televizi nezávislou, soběstačnou existenci pod tím dohledem, jaký ze zákona má mít? Máme tady rady. Samozřejmě. Nic takového se nemění. Vy tvrdíte ani vaším zákonem. No, dobrá. Nemění se tohle vašim zákonem? Ale mění se to, že management bude muset škemrat o to, abyste mu dali dostatečné finance, aby mohli svoji roli ve společnosti plnit.
Víte, jaká je odpověď na tu otázku? Vzhledem k absenci jakýchkoliv věcných argumentů ze strany vládní koalice se nabízí odpověď jediná: Měníte to proto, aby to nefungovalo. A to je dost hrozný záměr. Chcete, aby nefungovala média veřejné služby, chcete jim udávat strukturu jejich vysílání, chcete je financovat nebo nefinancovat, chcete veřejnoprávní média jednoduše ovládat. A tady se bez patosu a frází dostáváme na hranu toho, co ještě je demokratická země a co už není, protože veřejnoprávními médii to většinou začíná. To je potřeba ovládnout nejdříve. Co přijde potom? Soudní soustava, státní zastupitelství, policie. Ty předobrazy máte. Jdete tou cestou. V Maďarsku to trvalo 16 let, než se zbavili tohohle typu vládnutí.
Doufám, že vás se zbavíme teda mnohem dřív. A taky doufám, že ty škody, které tady uděláte – třeba na veřejnoprávních médiích, protože když se to jednou přepne, tak se to opravdu špatně vrací zpátky. Opravdu se to špatně vrací zpátky. Tak já doufám, že mnoha škodám zabráníme. A já vám tady garantuju, že budeme maximálně vynalézaví i tady v Poslanecké sněmovně, abychom vám v tomto postupu zabránili, abychom vás nenechali destruovat veřejnoprávní média, kterých se jednoduše bojíte a ani neumíte vysvětlit, proč vlastně k téhle změně dochází. Veřejnoprávní média budeme bránit všemi dostupnými prostředky, budeme je bránit ze všech sil a počítejte s tím.
Já se ztotožňuju s tím, co na úvodu schůze říkal pan předseda Kupka. Nemám teď důvod opakovat všechny další body, kterými se tato schůze má zabývat – schůze kterou vy neotevřete.
Jenom poznámky, krátké poznámky ke dvěma tématům. Vy se nás ptáte: na co je tady schůze k cenám pohonných hmot? Znovu opakuju ten argument, který už jsem řekl: protože jste se s námi o tom doteď vůbec nebavili, i když my jsme vás opakovaně vyzývali. My jsme vám říkali: zařaďte to. Vy jste to nezařadili a včera drze přijdete, že potřebujete legislativní nouzi. Vy to necháte vyhnít, nebavíte se, nediskutujete a najednou přijdete s návrhem, který zasahuje brutálním způsobem do tržního prostředí a ještě snad brutálnějším způsobem zasahuje do principu právního státu, kdy těm, kterým něco vezmete, nebudete nic kompenzovat a oni se nemohou bránit ani u soudu.
To je neuvěřitelná věc. To je koncentrace vlády. Vládnutí na jednom místě. Vypisované dekrety na to, jak tahle země bude fungovat. Já vím, že by se vám to líbilo.
Ale ptáte se, o čem se tady chceme bavit. No o konkrétních krocích a také o tom, proč deformujete osvědčené fungování právního a demokratického státu, a to ve všech oblastech. V médiích, tady.
Bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše. No, to je krásný název a zcela příhodný ve chvíli, kdy jsme zmítáni nejrůznějšími typy krizí. Kdy ta geopolitická situace je opravdu objektivně nejhorší za dlouhá desetiletí, tak vy v té chvíli opravdu snižujete peníze do naší armády, do naší obranyschopnosti. Vy snižujete peníze pro tajné služby, pro NÚKIB v době kybernetických útoků. Vy tady rušíte krizovou komunikaci státu na Ministerstvu vnitra. Vy ani neumíte říct, kdo je teda ten náš přítel a kdo nepřítel a za koho my se postavíme za koho my se nepostavíme. Opravdu zmatkujete uvrháváte tuhle společnost v chaos a rozhodně jí nepřinášíte žádný pocit bezpečí, který jste slibovali. Já se moc usmívám a těším se na druhé čtení – když tady pan ministr Metnar statečně říká ve svém profilovém rozhovoru: Rozmetali jsme migrační pakt.
Já jsem si nevšiml, že byste zrušili azylový zákon, který implementuje migrační pakt. Já jsem si všiml, že jste napsali jeden dopis na evropskou úroveň, kterému se mimochodem na té evropské úrovni smáli a úplně nevěděli, co jim říkáte. A potom tady máte cizinecký zákon, který včera pan Metnar načítal. Já ho podpořím, upozorňuju. On taky vznikal ještě za nás. Jenom vy jste nás ho nenechali projednat. Nějaké věci se tam doplnily. A víte, jaké věci se tam doplnily? Doplnily se tam věci – těch bodů, to upozorňuju poslankyně a poslance SPD, jestli proto nakonec budete hlasovat – doplnily se tam body, které implementují migrační pakt.
Ty se doplnily do toho cizineckého zákona. Takže vy jste ho opravdu rozmetali. Rozmetali jste ho. Jsem na vás zvědavý při tom hlasování. Já vám přesně ty pasáže – já to mám vypsané – já vám budu číst, co je přesná implementace v tom cizineckém zákoně. A já dopředu říkám, budu hlasovat pro. Možná je to důvod, aby vládní koalice hlasovala proti.
Já vám za to děkuju, že v té práci pokračujete, protože my jsme ji začali opravdu dobře, kvalitně, aby lidé byli před ilegální migrací tady v Česku chráněni, ochráněni, důsledně chráněni. K tomu potřebujeme funkční pravidla, která jsou stanovena na tom evropském rámci. A my jsme vybírali ta, která pro Českou republiku opravdu tu bezpečnost přináší. Já jsem moc rád, že pan Metnar pokračuje a že i do toho cizineckého zákona tyhle věci promítá. Jsou tam. No, tak to je to rozmetání migračního paktu. Já pro to hlasovat budu. Jsem rád, že je tady jeden dobrý zákon, který navazuje na naši práci. Ale je to trochu chaos, že jo?
Proto ta schůze, mimořádná schůze, a proto bod, který se jmenuje Bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše. Mohl bych tady mluvit dlouho a dlouho, ale já se těším na toho pana ministra Klempíře abych na něj potom ještě mohl reagovat děkuju za pozornost. (Potlesk zprava.)
