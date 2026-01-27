Rakušan (STAN): Ministr zahraničních věcí vydírá prezidenta republiky

Vážené dámy, vážení pánové, vážené členky, členové vlády, kolegyně a kolegové,
já jsem tady měl připraveny dva body na zařazení na dnešní schůzi. U jednoho z nich zůstanu a jeden se bude týkat toho, čeho jsme byli před chvílí svědky, a já moc doufám, že tady sedící pan vicepremiér Macinka se dneska vyjádří, a nevyjádří se jenom do médií, ale vyjádří se i tady na plénu Poslanecké sněmovny, a nejenom on, že se vyjádří i premiér vlády Andrej Babiš, ten domněle silný premiér, který nám tvrdil, jak vládu povede pevnou rukou, bude ji řídit a bude ji mít pod kontrolou. No, zatím vlastně nevíme, jak ta situace je, protože sám Petr Macinka říká v těch svých zprávách, které už jsou na veřejnosti, říká větu: Mám plnou podporu premiéra. Tak je teďka velkou otázkou, jestli má podporu premiéra pro to nehorázné vydírání prezidenta republiky, které předvedl v těch zprávách, nebo jestli má věcnou podporu pro to, aby Filipa Turka do funkce ministra životního prostředí prosadil stůj co stůj. To jsou všechno zajímavé otázky, které si musíme klást.
My jsme zažili od nástupu vlády Andreje Babiše spoustu podivných kroků. Zažili jsme tady spoustu klukovin ze strany Motoristů. Zažili jsme tady kolující telefon Filipa Turka, kde se psaly nejrůznější xenofobní výroky. (Nesouhlasné poznámky z pléna v levé části jednacího sálu.) Já si trochu myslím, že Petr Macinka asi včera v noci někde poseděl a možná zase poslal ten svůj telefon po nějaké restauraci, jenom tam nechal číslo na poradce prezidenta republiky. Tohle, co jsme zažili dneska, jsme za demokratický vývoj naší země ještě nezažili.
Ještě jednou zopakuju tu úplně nejjednodušší větu: Ministr zahraničních věcí vydírá prezidenta republiky. Opakuju, ministr zahraničních věcí vydírá prezidenta republiky. (Nesouhlasné poznámky vlevo.) Jestli se hodláme smířit s tím, že tohle je realita Česka 2026 - hm, je to vaše rozhodnutí. Proto si myslím, že ten bod, který navrhovala paní kolegyně Richterová, je přece v zájmu samotné vládní koalice, aby byl zařazen na program jednání, aby nám všechny ty věci, které se teď v médiích objevily, nějakým logickým a racionálním způsobem pan vicepremiér Macinka vysvětlil, i když ten racionální důvod pro to, co napsal, se bude hledat těžko.
A kromě toho, že je to nehorázné, kromě toho, že je to šílené vydírat prezidenta republiky, tak je to i nesmírně hloupé. Já se opravdu podivuju tomu, že člověk, který by měl být nadán nějakým diplomatickým citem ve funkci ministra zahraničních věcí, člověk, který by měl mít nějaké elementární psychologické nadání, tak velmi neodhadne svého soupeře. Člověka, který rozhodně zažil více tvrdých okamžiků než pan vicepremiér Macinka, v nejrůznějších institutech, kde pracoval, vydírá tímhle způsobem, tlačí ke zdi, nutí ho k nějakému rozhodnutí, které prostě udělat nechce. Ale jak ho tlačí? Tlačí ho nočními esemeskami místo toho, aby postupoval zcela legitimním způsobem, který tady je a ke kterému ho vyzýváme. Nechť Motoristé podají kompetenční žalobu, která určí, v jakých mantinelech se má a nemá pohybovat prezident republiky ve chvíli, když jmenuje ministra vlády.
To Motoristé neudělají. Co udělá Filip Turek? Začne říkat, že podá žalobu na ochranu osobnosti, aby chránil sám sebe před tím, že prezident se legitimně rozhodl vyslovit veřejně kritiku na něj. Petr Macinka šel ještě o krok dál. Píše v noci esemesky, které mají prezidenta dotlačit ke zdi, aby tak rozhodl. Vyhrožuje nějakým udáváním zahraničním partnerům, zahraničnímu tisku, skutečně brutálním postupem, který vejde do učebnic politologie, což koneckonců svědčí i o drobné ješitnosti a jájínkovství, které je pro Petra Macinku také typické. Já si myslím, že tohle opravdu nevejde do dějin politologie - možná jako malinký odstaveček o tom, jak se dělá ostuda, jak se nemá řídit Ministerstvo zahraničních věcí, jak se nemá chovat vicepremiér vlády a jak se nemá chovat ministr zahraničních věcí.
Nemůžeme se smířit s tím, že tohle teď bude klasická a normální metoda práce české vlády. Takhle nemůže působit ministr zahraničních věcí. Proto i za klub Starostů vyzývám Andreje Babiše - pokud tak neučiní Petr Macinka sám - aby Petra Macinku odvolal. Tak tenhle člověk místo aby se snažil o navázání nějakého zdravého partnerského vztahu, nejenom že nepřijde na sjednanou schůzku s prezidentem, ale místo té sjednané schůzky, kde se právě jednota naší zahraniční politiky měla řešit, píše po nocích takové zprávy.
Já si skutečně myslím, že si jako Sněmovna vysvětlení toho celého jednoznačně zasloužíme. Nemůžeme se přece věnovat normálním bodům dnešního programu a předstírat, že se nic nestalo. Tady slyším nejrůznější úsměšky a smích z řad vládní koalice. No, já si myslím, že vám ještě nedochází, čemu teď sekundujete, u čeho teď v téhle chvíli jste partnery, protože ta stoosmička prostě dohromady drží. Jste partnery v jednotě stoosmičky, stoosmičky pro nevydávání politiků k trestnímu stíhání a teď už stoosmičky, která má krýt vydírání prezidenta republiky členem vlády, vicepremiérem vlády, předsedou jedné z koaličních stran.
Já to opakuju stále znovu a znovu, abychom si uvědomili, že ta situace a fakt, které tady před námi dneska leží, nejsou něco, co bychom ve Sněmovně zažívali a prožívali každý den. Nejrůznější legrační provokace Motoristů, kterými jsme byli svědky i na rezortech, které jsou jim svěřeny, jsou proti tomu nicotnou hloupostí, která je spíš jejich vlastním přístupem k jejich voličům a zodpovědností k těm mandátům, které jim voliči dali. Ale tohle je daleko za hranou.
My jsme za Starosty říkali, že budeme stát o to, aby vláda nepřekračovala ty červené linie a když se k té červené linii přiblíží, tak na to budeme upozorňovat, budeme mluvit a třeba využijeme všech instrumentů, které nám sněmovní život k tomu dává. Tohle ale není dotyk té červené linie. My jsme někde daleko, ale daleko za ní. My jsme v situaci, která tady v Česku nemá žádný předobraz, a pokud se budeme tvářit, že tohle je ze strany zlé opozice nějaký pokus o obstrukci... Podívejte se, jak my jsme se doteď chovali. My jsme naopak v prosinci chtěli zasedání Poslanecké sněmovny. Nechtěli jste je vy.
Nikdy se nestalo, abychom vám tady osmihodinovými proslovy vyobstruovali jednání, které by se nemohlo zahájit. Nikdy jsme nebyli takoví, abychom nepřistoupili na dohody o tom, kdy začíná a končí jednací den, ale tohle je přece jiný případ. Tohle je případ, kdy dva zástupci exekutivní moci, moci výkonné, se dostanou nikoliv do nějakého formátu kooperace, ale jeden vydírá druhého. Já zcela podporuju prezidenta Pavla v jeho přístupu, který zvolil. Jemu nezbývá v téhle chvíli nic jiného, než za prvé učinit právní kroky a nechat právníky posoudit, zda se jedná o vydírání. Za druhé mu nezbývá nic jiného, než ty informace představit veřejnosti, protože veřejnost si zaslouží, aby viděla a věděla, kdo je členem Babišovy vlády, kdo je jejím vicepremiérem a jaké gangsterské metody se v politice používají.
Nevím, jaká bude možnost relativizace. (Posměšné reakce ze sálu od poslanců vládní koalice.) Pana kolegu bych poprosil, může se sem přihlásit a jít mi něco říct a ne tady pořvávat. To je taky ta vaše politická kultura. Teď mám slovo já. Stále ještě nám ho udělujete. Uvidíme, jak dlouho. Stále ještě tady platí jednací řád, který umožňuje vystupovat i opozici a jestli má někdy opozice vystupovat, tak má vystupovat v okamžicích, jako je tenhle. V okamžicích, ve chvíli, kdy ministr zahraničních věcí vydírá prezidenta země.
Proto mi dovolte, abych i já zařadil bod na dnešní jednání schůze alternativně. Pokud bude schválen bod paní předsedkyně Richterové, tak jako druhý bod dnešního jednání. Pokud nebude schválen bod paní předsedkyně Richterové, o kterém se bude hlasovat pravděpodobně dříve než o mém návrhu, tak mi ho dovolte zařadit jako první bod dnešního jednání a ten zní úplně jednoduše: "Vydírání prezidenta republiky... Diktuji pro pana Okamuru, pane předsedo: "Vydírání prezidenta republiky ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou a reakce premiéra Babiše na tento bezprecedentní postup ministra." (Předseda Okamura zapisuje název bodu a opakuje nahlas.) Na tento bezprecedentní... Vím, že to slovo bude trvat dlouho. Bezprecedentní postup ministra. Myslím, že co jsem slyšel v odposlechu za zády, tak jsem měl pocit, že jste to zaznamenal správně. Děkuju vám, pane předsedo.
Druhý bod, který by chtěl zařadit na dnešní jednání, je v souvislosti s veřejnoprávními médii. Já jsem se obrátil na základě paragrafu číslo 11 jednacího řádu Poslanecké sněmovny na pana ministra kultury a podle toho stejného paragrafu jsem se obrátil na paní ministryni financí, a to, aby mně dali důkladné podklady k tomu, jaký bude konkrétní mechanismus výpočtu výše státního příspěvku pro média veřejné služby, jaké budou záruky nezávislosti, které zabrání politickému ovlivňování médií skrze rozpočtové kapitoly v budoucnu, jaký bude konkrétní výpočet dopadu změny v oblasti veřejnoprávních médií na státní rozpočet 2027 až 30 a všechny související podklady. Do té doby nejsme kompetentní rozhodovat ani o tom, jestli NKÚ má nebo nemá kontrolovat Českou televizi. Do té doby nemůžeme dělat ústavní změnu, když nevíme, jak Česká televize bude fungovat.
Vy na to jdete úplně obráceně. Vy nám máte říct, jaký bude model fungování České televize. Vy nám v téhle chvíli říkáte slovy pana ministra Klempíře: Chvilku jsem pro zachování těch poplatků. Pak asi na mě někdo zatlačí, tak už úplně nejsem. Něco jiného se řekne do médií, něco jiného na schůzce s prezidentem republiky, která se potom interpretuje ven. My fakt nevíme, jak jsme na tom. Jenom vám chceme říct, že rozhodně neumožníme, abyste si Českou televizi uvázali na vodítko a uděláme všechno pro to, abyste tak vy tady v Poslanecké sněmovně neučinili.
Včera jsem četl nějaké názory pana ministra Šťastného na Českou televizi, její výkon, reportéry a podobně. Na to má absolutní právo. Každý politik má právo vyjádřit svůj názor na cokoliv, kohokoliv i novináře, pokud to dá na Twitter. Až se tohle začne odvíjet v kanceláři ministrů, ve chvíli, kdy ministři budou určovat rozpočet České televize a Českého rozhlasu, tak se dostáváme úplně jinam. V té chvíli už je to slovo autority, která říká: No, takhle se přece nemůžete chovat, pokud ty peníze na veřejnoprávní média chcete. Nedali jste nám žádný model, neřekli jste nám, jak ta média budou fungovat. Jenom říkáte, že zrušíte jedinou cestu, která zaručuje médiím opravdovou nezávislost. To jsou koncesionářské poplatky. Nepředstavili jste nám vůbec nic.
Proto budu žádat, abychom zařadili bod na dnešní jednání, a to jako bod druhý, alternativně třetí. Ten bod se bude jmenovat velmi jednoduše: "Budoucnost veřejnoprávních médií."
Děkuju za pozornost.
