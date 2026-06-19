Rakušan (STAN): Prezidenta jsem informoval

19.06.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o jednání s prezidentem Pavlem a řediteli ČT a ČRo

Rakušan (STAN): Prezidenta jsem informoval
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

S panem prezidentem jsme řešili ohrožení veřejnoprávních médií a postoj Starostů k návrhům Babišovy vlády. Pozval jsem zástupce Hradu na kulatý stůl s řediteli ČT a ČRo, kde budeme chtít znát reálný dopad změny financování na jejich práci.

Pokus Babišovy vlády zestátnit televizi a rozhlas je totiž lemován mlčením nad fakty a riziky. Zároveň jsem pana prezidenta informoval, že všech 22 poslanců a poslankyň Starostů bude návrh ve Sněmovně obstruovat a využijeme i další nástroje k tomu, abychom destrukci veřejnoprávních médií zabránili.

Řešili jsme i riziko nezodpovědného zadlužování Česka a příležitosti, které oba spatřujeme v přijetí eura.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , Pavel , STAN , Rakušan , veřejnoprávní média

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