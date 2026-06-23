Rakušan (STAN): Prezidenta republiky naprosto chápu

23.06.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prezidentem podané kompetenční žalobě.

Rakušan (STAN): Prezidenta republiky naprosto chápu
Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

Je nutné, aby v otázce základních principů fungování demokracie bylo jasno. Krok prezidenta republiky tedy naprosto chápu. Byť bych byl samozřejmě raději, kdyby různí ministři a neministři Babišovy vlády dokázali zkrotit svá uražená ega a spor s prezidentem takto nevyhrotili. 

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Pavel , STAN , Rakušan

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Rakušan (STAN): Prezidenta republiky naprosto chápu

16:04 Rakušan (STAN): Prezidenta republiky naprosto chápu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prezidentem podané kompetenční žalobě.