Rakušan (STAN): To, co předvedl Tomio Okamura, této zemi hluboce ubližuje

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souvislosti s událostí posledních týdnů, navrhuji zařadit rovněž jménem všech opozičních stran nový bod s názvem Poslanecká sněmovna se distancuje od slov předsedy Tomia Okamury týkajících se Ukrajiny pronesených v jeho novoročním projevu. Tento bod navrhuji variantně zařadit jako druhý bod dnešního jednání, případně jako třetí bod pořadu, tedy po bodu, kdy rozhodneme o důvěře vládě. V konci svého projevu krátké usnesení přečtu a v písemné podobě doručím předsedajícímu. Dovolte mi, prosím, tento bod zdůraznit. A já bych teď chtěl spíše než ke kolegyním a kolegům z SPD mluvit k ostatním kolegyním a kolegům ze současných koaličních lavic. Já si uvědomuju, že jste Tomia Okamuru zvolili předsedou Poslanecké sněmovny, to je vaše odpovědnost, vaše rozhodnutí. Je to součást koaliční smlouvy.
A jako člověk, který má s politikou zkušenosti, si také uvědomuji, že koaliční smlouvu na začátku vašeho vládnutí musíte respektovat, jinak by asi vaše vláda pohromadě úplně nedržela. Proto si myslím, že návrh na odvolání, jak si za ním pevně stojíme, nakonec nebude úspěšný. Držíte koaliční smlouvu. To, co já od vás ovšem žádám v rámci tohoto bodu, není porušení koaliční smlouvy, ale je to jenom naplnění slibu, který jste před několika málo týdny tady v Poslanecké sněmovně dali. Všichni jsme stáli a přistoupili jsme k Věře Kovářové, slibovali jsme věrnost České republice, slibovali jsme, že budeme zachovávat její ústavu a zákony, slibovali jsme, že svůj mandát budeme vykonávat v zájmu všeho lidu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A já se vás ptám, kolegyně a kolegové z vládních lavic, zda je v zájmu všeho lidu a především v souladu s vaším nejlepším svědomím, aby člověk stojící v čele Poslanecké sněmovny, třetí nejvyšší ústavní funkci v téhle zemi urážel naše spojence a dehonestoval ty, kdo brání i naši bezpečnost.
To, co předvedl Tomio Okamura, této zemi hluboce ubližuje. Až jednou Tomio Okamura ve funkci skončí, čas a politika jsou neúprosné veličiny a on dříve či později skončí, budou slušní politici a političky, kteří se nepochybně najdou i mezi vládními poslankyněmi a poslanci, napravovat tyto diplomatické a především morální škody ještě velmi dlouhou dobu v reakci na jeho proslov. A já jsem to ocenil.
Od mnohých z vás zaznívalo, že nic takového vy sami byste neřekli, od mnohých vás zaznívalo, že to nevnímáte jako projev předsedy Poslanecké sněmovny, ale jako individuální vyjádření jedné z koaličních stran, jejího předsedy, konkrétně SPD. Pokud to tak vnímáte, pojďme to tedy dát naší veřejnosti, našim spojencům, celému světu jasně najevo. Pojďme jasně říct, že toto je přes čáru a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jako celek tyto postoje svého předsedy nesdílí a odsuzuje je. Tímto usnesením chceme dosáhnout toho, aby se poslanci aspoň v tak zásadní věci nedělili na koaliční a opoziční, ale na ty, kteří tolerují nehorázné výroky pana Okamury a svým mlčením je de facto schvalují, a na ty, kteří je neschvalují a kteří je odsuzují. Takhle jednoduché to prostě je.
Ve svém novoročním projevu kritizoval pan Okamura materiální podporu napadeného státu. Jeho vrchní představitelé bez skrupulí pozurážel a naopak vyjádřil zájem o spolupráci s agresorem. Takhle si představujete tu sebevědomou zemi? Takhle si představujete zemi, která podle notiček, které na videu četl, se má podvolit agresivní politice Ruska? Ruska, které na našem území provedlo teroristický útok ve Vrběticích, při němž zemřeli čeští občané? To je to vlastenectví, o kterém mluvíte? To není české vlastenectví, to je ruské vlastenectví.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
A toto rozdělení se ukáže při hlasování o zařazení tohoto bodu. Pokud bod nezařadíte a nebudeme mít ani možnost diskutovat o výrocích Tomia Okamury, odmítnete byť jen tu základní potřebu, kterou v Parlamentu máme, potřebu svobodné diskuse a vyjádření názoru. Ale stejně téhle zásadní otázce prostě neutečete. Budete si muset odpovědět na otázku, zda jste skutečně jednali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak jste tady v Poslanecké sněmovně slibovali, zda vám to mlčení vám osobně, každé a každému z vás stálo v tuhle chvíli za to. A stejně tak budete muset obhájit před vašimi voliči, vašimi spolustraníky, z nichž nepochybně řada názory, postoje a výroky Tomia Okamury neschvaluje a nesdílí je.
Já budu citovat. Názor: penězovody tečou všemi směry, takže každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy i vlády. I zloději kolem Zelenského junty. S tím byste souhlasil, Roberte Plago, prostřednictvím pana předsedajícího? Sousloví: hysterie pandemická, hysterie klimatická, hysterie proválečná. K tomu se hlásíte, Adame Vojtěchu, prostřednictvím předsedajícího? Sdílíte názor, že bychom měli vyskočit z bruselského vlaku, který míří ke třetí světové válce, Taťáno Malá, Patriku Nachere, prostřednictvím pana předsedajícího? Ať si Ukrajinci kradou, ale už ne z našeho. Takhle opravdu chcete, aby se mluvilo o lidech, kteří brání i naši bezpečnost, Jano Pastuchová, Karle Havlíčku, prostřednictvím předsedajícího? Když se o válečných veteránech mluví jako o lidech, kteří jsou zvyklí bez rozmyslu zabíjet, jsou váleční veteráni vrazi i podle vás, Roberte Králíčku, Lubomíre Metnare, prostřednictvím pana předsedajícího?
Uvědomte si, že Tomio Okamura teď v téhle chvíli tady nemluví za sebe. Pokud je předsedou Poslanecké sněmovny, v té chvíli nemluví ani za SPD. V té chvíli mluví Tomio Okamura za tuhle Poslaneckou sněmovnu a my všichni jsme členy téhle Poslanecké sněmovny. Je to váš předseda Sněmovny, vaše zodpovědnost, že sedí tam, kde sedí. Vy jste ho zvolili a před touhle odpovědností prostě neutečete. Tomio Okamura zásadním způsobem zpochybnil a ohrozil bezpečnostní zájmy našeho státu, ohrozil náš obraz ve světě. Pokud se od jeho slov nejsme schopni distancovat, budou jeho slova vnímána jako názor této Poslanecké sněmovny. Prosím vás tedy, neschovávejte se za politické dohody. Vraťte se k textu svého slibu a ukažte, že slova o svědomí pro vás nejsou jen prázdnou formulkou.
V rámci bodu bychom načetli usnesení, které je jednoduché. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky za prvé odsuzuje novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury ze dne 1. ledna 2026, ve kterém zpochybnil bezpečnostní zájmy státu, urážel nejen představitele napadené země, ale i další zahraniční partnery a spojence České republiky a relativizoval ruskou agresi a od tohoto jeho projevu se distancuje. Za druhé připomíná, že Česká republika už se v roce 2014 stala terčem útoku ruských zpravodajských služeb v areálu muničních skladů ve Vrběticích, který vedl k násilné smrti dvou českých občanů a rozsáhlým škodám, a považuje tento čin za nepřípustné narušení suverenity České republiky a akt státního terorismu.
Usnesení je jednoduché, jednoznačné, stručné a domnívám se, že pro vás jistě také komfortní. Tohle usnesení neohrožuje pevnost vaší koalice nevydávání, tohle usnesení neohrožuje vaši koaliční smlouvu. Tohle usnesení maximálně ohrožuje vaše vlastní svědomí.
Děkuju.
