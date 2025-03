Rédová Fajmonová (BPP): Hrubost místo argumentů. Kam až sahá politická kultura v Jihomoravském kraji?

Na posledním zasedání jihomoravského krajského zastupitelstva jsem se rozhodla zeptat svého kolegy Michala Doležela (TOP 09), zda jeho komentář na Facebooku z 20. února, kde mého kolegu Martina Říhu označil za „dezinformátorskou p..u“, je oficiálním postojem jeho strany, prezentací jeho veřejné funkce, nebo jen projevem nemoci. Pokud by šlo o poslední možnost, jako zdravotník to pochopím.Pokud však podobné vyjadřování považuje za standard, je to problém.

Jedna věc je politický nesouhlas a kritika současné asociální vlády, druhá věc je úroveň veřejné debaty. Ať už máme na různé otázky odlišné názory, měli bychom být schopni diskutovat slušně a věcně. O to více mě zaráží, že právě pan Doležel, který je předsedou Výboru pro kulturu a místostarostou Sokola, se uchyluje k takto nevhodným výrazům.

Kdo je vlastně „dezinformátor“?

Pan Doležel svůj výrok obhajoval tím, že citoval některé příspěvky, které Martin Říha sdílel na sociálních sítích, a tvrdil, že mu připomínají neonacistická hesla.

Pokud chce někdo rozdávat takto silná obvinění, měl by si nejprve ujasnit pojmy. A to platí nejen pro pana Doležela, ale i pro hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), který se často odvolává na boj proti dezinformacím.

Skutečný dezinformátor není člověk, který jen něco sdílí. A už vůbec to není někdo, kdo nemá ze sdílených informací žádný osobní prospěch. Dezinformace je úmyslné šíření nepravdivých informací s cílem někoho poškodit nebo získat výhodu. Pokud někdo sdílí informace proto, že chce, aby lidé přemýšleli a utvořili si vlastní názor, nelze ho automaticky označit za dezinformátora. Možná by si pan Doležel i pan hejtman měli tento rozdíl nastudovat, než příště vynesou podobná obvinění.

Také bych ráda podotkla, že vlastenectví není extremismus

Pan Doležel naznačil, že některé příspěvky Martina Říhy mu připomínají neonacistická hesla. To je absurdní.

Skutečný vlastenec miluje svůj národ, ale zároveň respektuje i ostatní národy a kultury. To se ovšem o současné vládě říct nedá – místo individuální odpovědnosti zavádí princip kolektivní viny. Jak jinak si vysvětlit její přístup k ruským občanům? Ruší se koncerty ruských umělců, likvidují se ruské obchody, a to vše pod záminkou „správného postoje“. Pokud dnes někdo šíří nenávist, pak jsou to právě ti, kdo podobné kroky prosazují.

Kultura, nebo vulgarita?

Je obzvlášť paradoxní, že Michal Doležel je předsedou Výboru pro kulturu. Jde o uvolněnou funkci, tedy placenou pozici, přesto se výbor schází pouze jednou za dva měsíce. Pokud je hlavní aktivitou jeho předsedy urážení kolegů na Facebooku, pak se musím ptát, zda to odpovídá náplni jeho práce. Veřejný činitel by měl jít příkladem – zejména pokud působí v oblasti kultury.

A pak je tu jeho funkce místostarosty Sokola – organizace, která historicky staví na principech čestnosti, disciplíny a odpovědnosti. Jsou veřejné vulgarity součástí sokolských hodnot? Chci věřit, že ne.

Nebojím se říkat věci narovinu a ani teď nebudu mlčet. Podobné chování je za hranou a nemělo by se opakovat. Pokud pan Doležel nechce respektovat základní pravidla slušné komunikace, měl by zvážit, zda je pro něj veřejná funkce to pravé. Politika není soutěž v urážení – měla by být službou lidem. A na to současná vláda i její členové zapomínají.Předpokládám, že odvahu na omluvu pan Doležel nenajde, proto bych mu v jeho příštím hysterickém záchvatu doporučila držet se genderové vyváženosti. Pokud mu to uniklo, kolega Martin je muž.