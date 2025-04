Rédová Fajmonová (BPP): Když moralizování ničí to, co nás mělo spojovat

V posledních letech jsme svědky nebezpečného trendu, sport a kultura, dvě oblasti, které by měly sloužit ke spojování lidí, se stávají nástroji politických her. Válka na Ukrajině a napjaté mezinárodní vztahy přispěly k atmosféře, v níž se z původu nebo národnosti stává důvod k ostrakizaci bez ohledu na osobní postoje jednotlivců. Z tohoto vývoje se stal moderní hon na čarodějnice, který ohrožuje samotnou podstatu otevřené a svobodné společnosti.

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek patří k nejhlasitějším zastáncům názoru, že „sport je a vždy bude součástí politiky“. Volá po vylučování ruských sportovců ze soutěží a kritizuje každého, kdo se vůči nim odmítá vymezit. Jenže právě Hašek sám v minulosti působil v ruské KHL a z tamních peněz tehdy žádné morální dilema necítil. Tato náhlá změna postoje, která přichází až s vlnou veřejné nevole vůči Rusku, působí přinejmenším rozporuplně. Je otázkou, zda jde o opravdový názorový vývoj, nebo jen o přizpůsobení se atmosféře doby.

Podobný osud potkal i kulturu. Operní pěvkyně Anna Netrebko zpívá po celém světě, v New Yorku, Miláně, Tokiu, a přesto jí bylo zakázáno vystoupit v České republice. Důvod? Její ruský původ a dávná spolupráce s ruskými kulturními institucemi. Ačkoliv se veřejně distancovala od války, nestačilo to. Z původu se stala vina a z umění politika.

Snad největší absurditou je vylučování ruských paralympioniků z mezinárodních soutěží. Tito lidé často nemají žádnou vazbu na státní struktury, mnozí čelí životním omezením, která si běžný člověk ani nedokáže představit. Přesto jsou kolektivně trestáni za činy, se kterými nemají nic společného. Jaký smysl má trestat postižené sportovce? Kde je ta hranice, kdy se z morálního postoje stává čistá pomstychtivost?

Dalším výrazným projevem pokrytectví je chování některých západních sportovců, kteří odmítají pogratulovat ruským vítězům, například na pódiu nebo při slavnostním ceremoniálu. Gesta, která by měla symbolizovat sportovní čest a respekt, se proměňují ve výsměch samotné podstatě fair play. Vítězové jsou ignorováni, ne kvůli svému výkonu, ale kvůli pasu. Takové jednání degraduje samotnou ideu soutěže a ukazuje, že politická korektnost často vítězí nad základními lidskými hodnotami, jako je respekt, empatie a uznání.

Kam až to půjde?

Otázkou zůstává, kam až jsme ochotni zajít. Budeme z hudebních festivalů vylučovat autory z “nežádoucích” zemí? Odmítneme vědce jen proto, že pochází z jiného režimu? A kdo bude určovat, co je ještě přijatelný názor a co už je zrada?

Sport a kultura by měly být ostrůvky svobody a přátelství, nikoliv bitevní pole. Pokud se necháme unést kolektivní vinou, trestáme nejen ty, kteří za nic nemohou, ale i sami sebe. Přicházíme o skutečnou podstatu toho, co nás jako lidstvo spojuje.

Co kdyby to bylo naopak?

Zastavme se na chvíli a představme si opačný scénář. Co kdyby se slovo “Čech” stalo prokletým pojmem? Co kdyby našim sportovcům odmítali ostatní podat ruku, protože „pocházejí z fanatické země, která se chová nefér"? Co kdyby našim umělcům rušili koncerty, protože v Česku vládne proukrajinská vláda, nebo se jim nelíbí výroky některého politika? Připadalo by nám to spravedlivé?

Pravděpodobně bychom volali po empatii, individuálním přístupu a rozlišování. Ale právě to samé teď často odmítáme dopřát těm druhým. Neschopnost vžít se do situace druhého a paušalizace celých národů je cesta k novému druhu diskriminace, tentokrát pod údajnou rouškou morální čistoty.