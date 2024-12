Rédová Fajmonová (BPP): Pýcha předchází pád, pane hejtmane

Včera, 12. prosince, proběhlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Už podle data mi bylo jasné, že to bude dlouhý a komunikačně náročný den. Jelikož jsme s kolegy absolvovali výbory, měli jsme jasno, které body podpoříme, které nepodpoříme a kde se zdržíme. Pravdou však je, že v opozici, kde má koalice většinu, nemáte šanci cokoliv přehlasovat. Zastupitelstvo v Brně je jakousi kopií naší vládní garnitury a očekávat, že někdo z koalice projeví samostatné uvažování nebo dá na jiný názor, je naivní. Na hlasování je vidět automatismus – vše probíhá podle stranických not.

Jediné, co mě těší, je, že preference SPOLU klesají, což dává naději na lepší časy. Potřebujeme totiž lidi, kteří se ptají a diskutují, ne ty, kteří jen tiše sedí a mačkají tlačítka, aby potěšili hejtmana.

O hejtmanovi by se dalo napsat mnoho. Měla jsem možnost ho poznat v době tornád. Tehdy jsem mu napsala na Messenger, protože mě rozčilovala jeho sebechvalná videa o tom, jak je vše pod kontrolou a zvládnuté. Byly to lži. Ti, kdo byli na místě, to věděli nejlépe. Sama jsem na místě byla, a proto jsem ho konfrontovala. Dlouho jsem přemýšlela, co si o něm myslet. Je to dokonalý manipulátor a herec, který by zasloužil cenu za přetvářku. Možná by měl zůstat na divadelních prknech, protože role hejtmana mu nesedí. Jeho arogance, manipulace a přetvářka jsou spíše výstrahou pro jeho nejbližší okolí. Takový člověk by podle mě hejtmanem být neměl. Připomeňme si například, že si drze nechal z veřejných peněz zaplatit svou volební kampaň. Jeho individuální dotace, které jsem si vyžádala a za jejichž informace musela zaplatit, také vzbuzují otázky.

Na včerejším Zastupitelstvu se schvalovalo několik desítek bodů. Mezi programovým prohlášením rady, volbou přísedících Krajského soudu a harmonogramem byl zařazen také bod o pomoci Ukrajině. Můj kolega požádal o rozdělení hlasování, což nám dle zákona bylo umožněno.

Pomoc Ukrajině jsme nepodpořili a během chvíle, kdy se dál hlasovalo, se na Facebooku hejtmana objevil tento status:

Až vám budou komunisti říkat, že jim nevadí humanitární pomoc… hlasovali jsme teď o předání 30 elektrocentrál a 30 nemocničních lůžek na Ukrajinu. Ty postele vyřadila nemocnice v Letovicích, protože koupili nové.

Komunisti (schovaní pod značkou STAČILO) si vyžádali, aby se to hlasovalo samostatně a spolu s SPD pro tenhle návrh nehlasovali.

Postele do nemocnic! Nechápu.

Nevěřila jsem svým očím, proto jsem hejtmanovi vyslala jasnou odpověď:

Ano, pane Grolichu, takto se pozná, že patříme na Západ. Nejprve dodáváme granáty a tanky a pak nemocniční postele. Nejprve ponoukáme Ukrajince, aby za evropské hodnoty bojovali do posledního muže, a pak jim dodáme postele pro ty, kteří ve zbytečné válce přišli o nohy.

My bychom samozřejmě hlasovali pro humanitární pomoc, která by skutečně pomohla ukrajinským civilistům překonat útrapy. Ale tady nejde jen o postele – jde také o elektrocentrály, které posíláte Dněpropetrovské vojenské správě, že? Takže až budete příště opět "dělat humanitu a dobročinnost", nedělejte to přes vojenskou správu a nechovejte se u toho jako mistr světa.

O pomoc totiž nežádala nemocnice, ale vojenská správa. A vzhledem k tomu, že koalice Stačilo! jednoznačně volá po ukončení konfliktu a nabádá k jednání, nemůžeme podpořit pomoc, která ve výsledku nemusí přinést to, co slibujete. Když pomineme fakt, že by elektrocentrály mnohem víc uvítali lidé v zatopených oblastech, kteří stále nemají kde bydlet – na co je potřebuje vojenská správa? Aby nabíjela drony, které budou dál zabíjet nevinné? Do nemocnic je asi těžko instalují.

Ostatně, i zbraně jsou zřejmě "humanitární pomoc", že, pane Grolichu? To, že si fakta nezjišťujete a schválíte cokoliv, jen abyste získal plusové body, je vaše vizitka. Na rozdíl od vás znám pohled na rozstřílené lidi a nikdy nepodpořím nic, co povede k dalšímu krveprolití – nebo k němu byť jen naznačeně směřuje. Tyhle hry s vámi hrát nebudu. Vy jste ten, kdo z auta natáčí za naše peníze hloupá videa. Já jsem ta, která zvedne zadek a jede do terénu.

Nejsem členkou komunistické strany, ale ráda bych připomněla jeden fakt: to, že má dnes naše vláda co rozkrádat, je jen díky tomu, co komunisté vybudovali. A, pane Grolichu, měl byste si dohledat fakta. Ti "zlí komunisté" už dávno převlékli kabáty a jsou v ostatních stranách, včetně vaší. Možná vám unikl i malý detail – náš prezident. Jako hejtman byste měl jít příkladem, ale podle komentářů, které jsem četla, spíš zaséváte zlo a nenávist. Vám o Ukrajinu nikdy nešlo, hrajete jen své komické divadlo.

Na závěr mi dovolte připomenout jednu důležitou věc: koalice Stačilo! byla třetí nejúspěšnější stranou ve volbách a před námi byli kolegové z ANO. Nebudeme tolerovat vaše výpady, urážky ani neetické chování vůči nám. Pýcha předchází pád, pane hejtmane.