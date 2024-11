Rédová Fajmonová (BPP): Vládnou nám psychopati

Tak se nám premiér zbláznil. Vykřikoval do světa, že když dostane další období vlády, zajistí nám německé platy. Musela jsem si záznam pustit opakovaně, abych konečně uvěřila vlastním uším.



Síkela se snažil o záchranu těchto lží tím, že je připustil. Dát nemocnému člověku moc je ta největší chyba, které bychom se dopustili. Myslím, že ani nemusím připomínat jeho lži typu „nezvýšíme vám daně" apod. Jeho tříleté vládnutí vrátilo naši zemi do stavu rozvojové země. Na co sáhnul, to zničil. Je evidentní, že nepočítal s tím, že by ho lidé zvolili, a když se tak stalo, tak vlastně ani neměl plán. Proto se v rámci svého programu chytil Ukrajiny a s ním i ta jeho banda podržtašek. Ve výsledku tak došlo k tomu, že migrace uprchlíků vůbec nebyla kontrolovaná a přivedla s sebou mafii, násilníky a podvodníky, kteří zneužívali náš systém. Ten, kdo na to upozorňoval, a to včetně mě, neboť jsem měla informace přímo od zaměstnanců státní správy, byl považován za dezoláta a proruského švába. Pravda nakonec po roce vyšla najevo a co hůř, novináři to přešli, jako by se nic nedělo. Že si sem vozili uprchlíci i své příbuzné na léčení, je další aspekt, který se nám nyní odhaluje. Na Ukrajině by se většinou bez úplatku k léčbě vůbec nedostali, nebo by na ni neměli peníze. Tak moc je tam zkorumpovaný systém. Proč tedy nevyužit hlouposti Čechů, však oni to zaplatí, a že nám po čase budou tyto peníze chybět, si uměl spočítat i školák. Jen vládní diletanti ne. Vzhledem k tomu, že nemá premiér vedle sebe skutečné odborníky, nemůžeme se divit tomu, jak skončila naše ekonomika, průmysl, zdravotnictví, školství…… Jak to napsal o Fialovi Vidlák? „To tak dlouho Fialovi nastřelovali vlasy na hlavu, až mu z hlavy vystřelili mozek.“



Do toho se objevilo video Markéty Pekarové, kde oznamuje, že se vláda musí soustředit na podporu středních podnikatelů, protože doposud se pomáhalo těm nejslabším. To už jsem nevydržela a šla se podívat, zda se neposunul čas a já nekoukám na Silvestrovskou parodii.



A PreVítek Rakušan se nám nějak ztratil, mrtvá těla za ním však zůstávají dál a čekají na svou spravedlnost. Policie ho vypískala a dala mu jasně najevo, že jeho lži už neakceptuje. Prolhaný Jurečka, který věděl, že je náš sociální systém zneužíván, který si po střelbě na FF klidně juchal, kterého už nezvolili za předsedu KDU a který má drzost se chlubit na sociální síti, že se lidem postiženým záplavami dala podpora v hodnotě 505 milionů?



Takže na Ukrajinu, která není součástí EU, není součástí NATO, která do roku 2022 byla nejvíce zkorumpovanou zemí, se posílaly miliardy. Já se ptám, zda se skutečně posílají peníze na Ukrajinu, protože to už by musela být celá ze zlata. Zatím se jen dozvídáme, že Zelenský bohatne, že si tam našinci kupují půdu apod. 505 milionů na povodně je naprostý výsměch našim občanům, kteří celý život přispívali do našeho systému. Vláda se na ně vykašlala a hodila je přes palubu. Lidé a dobrovolníci dokázali více než tihle darmožrouti.



Lipavský je ostuda naší zahraniční politiky. Všude se rád cpe, přitom ho nikde ani nechtějí. V Londýně ho nazvali válečným zločincem a vypískali ho. V Kyjevě si malinko srovnal ego, ale to jen díky tomu, že tam nebyl žádný skutečný politik (i když Lipavského by zastínila i perská kočka na gauči). U nás ho považují za zrádce, kašpara a hlupáka.



Vládnou nám bezpáteřní psychopati, kteří ztratili soudnost a zdravý rozum. Evidentně jim už došlo, že jejich éra končí, a místo toho, aby se snažili srovnat alespoň něco, dělají ze sebe šašky na sociálních sítích ještě daleko víc než předtím, čímž lidem dokonale zvedají tlak. Fiala se vidí na 30 % v parlamentních volbách, fakta však ukazují, že jeho vlak již dávno odjel.



U nás to teď vypadá, a ještě dlouho vypadat bude, jako po tornádu a po povodních dohromady. Čeká nás hodně práce. Budeme mít na rukou velké mozoly, ale ve výsledku si zemi sami postavíme zpět na nohy. Jako první krok je pro nás důležité, abychom se zbavili psychopatů. Společně to můžeme udělat již za necelý rok.



Zastavíme destrukci naší země, zastavíme propagaci LBGTQ u našich dětí a začneme je opět učit tak, aby z nich byli plnohodnotní lidé se zdravým sebevědomím a úctou k lidem. Dáme zemědělcům volnou ruku a nedovolíme, aby si hejtman platil svou kampaň z veřejných peněz.



Ukončíme tunely na konci tunelů a vneseme světlo do našich životů.

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky