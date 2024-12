Richterová (Piráti): Dětské skupiny fungují, inspirovali jsme se i v zahraničí

Piráti se zákonu dlouhodobě pečlivě věnovali. Navrhovali k němu také úpravy, které by pomohly s péčí i o děti kolem dvou let, což by rodiče uvítali. Ty však koalice bohužel neschválila.

„Jsem ráda, že se po všemožných posunech povedlo dětské skupiny a zavedení sousedských dětských skupin konečně dotáhnout. Zhruba rok byla novela o dětských skupinách rukojmí politických her, ačkoli sousedské dětské skupiny se i díky Haně Hajnové za Piráty povedlo na Vysočině odpilotovat a máme tedy jistotu v tom, že fungují, jsou přínosné a žádané. Možnost péče až o čtyři děti v domácnosti umožní rodičům lépe kombinovat pracovní povinnosti s péčí o děti i najít místně dostupnou pomoc,” okomentovala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

„Na Vysočině bylo během tří měsíců spuštěno šest sousedských dětských skupin. V těchto skupinách si možnost pružné péče vyzkoušelo 23 rodičů a celkem 41 dětí. Tento model umožňuje rodičům, kteří často nemají jinou alternativu kvůli plným školkám, vrátit se do práce nebo si uspořádat rodinný život podle svých potřeb. Služba navíc přináší výhody i dětem – sousedské dětské skupiny nabízejí péči v menších kolektivech, což podporuje individuální rozvoj a silnější vazby mezi pečovatelem a dítětem,” doplňuje Hana Hajnová, místopředsedkyně strany.

„Dětské skupiny fungují. Inspirovali jsme se i v zahraničí, kde jsou naprosto běžné. Právě sousedské dětské skupiny jsem pak navrhla do vládního programu podle vzoru německých Tagesmutter. Jsem velmi ráda, že je ostatní přijali za vlastní,” dodává pak Richterová, která se problematice dlouhodobě věnuje a která nový typ dětských skupin – tzv. sousedské dětské skupiny navrhla.

Součástí změn je i to, že nově budou pro děti garantována místa od třetích narozenin dítěte, a sice i s povinností obce hradit jinou službu, pokud nebude ve školkách nebo jiných obcí zřizovaných zařízeních dost míst. I v těchto případech by dětské a sousedské dětské skupiny mohly být řešením.

„Další problém je pak v tom, že kapacity často chybí i pro mladší děti. Hlavně ty ve věku od 2 do 3 let. Řada z nich je přitom už na školku nebo jiný typ hlídání připravená, má na začátku roku třeba dva a třičtvrtě roku, a jejich rodiče řeší, že je do školky nemohou zapsat, protože do teď nebyla místa ani pro tříleté děti narozené před 1. září. Proto jsme navrhli, aby se nabídka postupně rozšířila i na tyto děti,” říká Richterová s tím, že tento návrh bohužel poslanci nepodpořili.

„Jsem rád, že se vládní poslanci konečně rozhodli vyslat lidem “jasný signál”, že jejich potřeby berou vážně a dětské skupiny jsme tak mohli dotáhnout. Je ale s podivem, že i když se vládní koalice tváří liberálně, dál pokračuje v šikaně rodičů skrze počítání, na kolik hodin měsíčně můžou dítě nechat hlídat. Dříve šlo sice o 92 hodin a nově půjde o 120 hodin měsíčně, princip ale zůstává stále stejný. Podle poslanců KDU-ČSL zřejmě žena stále patří spíš k dítěti a plotně než do práce. Bez ohledu na to, jestli pracovat může a chce,” řekl Ivan Bartoš.

„Pozitivní je každopádně alespoň to, že díky dětským skupinám bude péče o děti dostupnější a díky schválení návrhu bude jejich financování stabilnější. Návrat rodičů do práce a kvalitní péče o děti, prospěje nám všem. Je to prostě investice do budoucnosti naší společnosti,” uzavřel.

Piráti prosazováním a podporou dětských skupin naplňují jeden z kroků vlastního ekonomického plánu Republika v pohybu. Zvýšení dostupnosti předškolní péče je výhodné pro rodiny i pro veřejné rozpočty.