Richterová (Piráti): My opravdu k tomuhle mlčet nebudeme

Vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané,
všichni se tu obracíme na premiéra, na Andreje Babiše, který tady sedí, jako kdyby tady nebyl. Přitom jde o něj, jde o vaše rozhodnutí, pane Babiši. (Otáčí se na premiéra.) Jde o vaše rozhodnutí, pane Babiši, co uděláte se svým vicepremiérem Petrem Macinkou. To není tak, že se tady můžete promlčet touto situací, to není tak, že tahle republika bude hledět na frašku, ve kterou se zvrhává vaše vládnutí a nikdo se vás na nic nezeptal.
Jestli chcete pokračovat v tom, co začalo včera - nepouštění nepohodlných novinářů na tiskové konference, zamítání dotazů na věci, protože jste zrušili interpelace, tak my opravdu k tomuhle mlčet nebudeme. A to, že jste slabý premiér, je prostě vidět tímhle postojem, že vám to je jako kdyby jedno. Proto tady stojíme, proto se vás ptáme, protože nedošlo k žádnému normálnímu vypořádání s tou šílenou situací. Normální by bylo říct, že takhle nikdo s hlavou českého státu jednat nemůže.
Proto tady my dnes za Piráty máme flanelové košile na tu symbolickou podporu. Dnes je to přesně tři roky od druhého kola prezidentských voleb v roce 2023, kdy byla zvolena současná hlava státu. Takže na den přesně tři roky. A v tomhle, takovém malém výročí, je tahle smutná situace, kdy je potřeba se jednoznačně zastat demokraticky zvolené hlavy českého státu. Namísto vyjádření pár vyhýbavých slov o takzvaném uklidňování situace. To fakt nejsou činy, které jsou teď třeba. Mafiánské praktiky, vyhrožování a vydírání je něco, co přece v demokratické společnosti není možné tolerovat. Proto jsme naprosto jednoznačně jako celá opozice tady vyzvali každá strana svými slovy, ať je Petr Macinka odvolán, ale ten ani nevystoupil na půdě Sněmovny. Tady v místech, kde se má zodpovídat parlamentu. Měl možnost se vyjádřit před námi, odešel.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
A přitom my bychom opravdu potřebovali řešit věci, které lidi cítí každý den, které na ně dopadají. Potřebovali bychom například projednat prorodinný balíček a je to návrh bodu, který já načtu. Ať je jasné, že se k tomu můžeme dnes dostat. Pane předsedající, jde o sněmovní tisk číslo 4, bod 22, technicky je to novela zákona o daních z příjmů. Ten jsme jako Piráti do systému nahráli hned po volbách. Máme v něm, myslíme, velmi mnoho společného i třeba s lidoveckými kolegy, budeme o tom jednat, kde se protínáme v tom, jak podpořit předvídatelnou situaci rodin. Jde o konkrétní přínosy pro rodiny, zhruba devadesáti procentům rodin to přinese snížení daňového zatížení a úsporu, která v součtu je až 35 000 korun ročně.
Ale proč to říkám teď? To jsou věci, co by měl parlament řešit standardně. Ale já tento bod číslo 22, sněmovní tisk 4 navrhuji na projednání až po těch bodech, co navrhli předsedové stran, až po těch bodech, které se věnují budoucnosti vicepremiéra Petra Macinky ve vládě Andreje Babiše, takže prosím...
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Místopředseda PSP Jiří Barták: Pardon, prosím, abych v tom měl taky naprosto jasno. To znamená po bodech, které navrhl pan...
Poslankyně Olga Richterová: O zařazení, pokud budou schváleny, za...
Místopředseda PSP Jiří Barták: Tak ještě jednou, já jenom, aby to bylo možná i v tom záznamu. To znamená, pan předseda STAN Rakušan navrhl jeden bod, pan předseda ODS Kupka navrhl tři body a pan předseda Výborný navrhl dva body. Takže po těchto navržených bodech by byl ten bod, který navrhujete vy.
Poslankyně Olga Richterová: Tak. Děkuji pěkně. Pokud nebudou hlasovány a nebudou zařazeny, tak to navrhuji jako první bod této schůze. (Předsedající: Děkuji.) Děkuji. Druhá věc, co bychom měli probírat vedle té výraznější podpory rodin s dětmi, vedle toho návrhu zvýšit rodičovský příspěvek z 350 000 na 420 000 korun a včetně automatické valorizace, aby prostě rodičovská nebyla rok od roku menší čistě proto, že roste inflace, tak ta druhá věc je, že bychom stejně tak měli řešit férový a funkční trh namísto výhod pro Agrofert. To je zase tisk číslo 5, bod 23. Je to novela zákona o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; opět tisk, který jsme s Piráty předložili už v listopadu a teďka je konec ledna.
My chceme, aby se lidem skutečně lépe žilo, a to není jenom o tom, jak nastavit daně, je to i o tom, jak ochránit férové tržní prostředí. Náš antimonopolní úřad nemá příležitost tak účinně zasáhnout jako v jiných zemích. Proto chceme, aby skutečně mohl hlídat, že se ti největší hráči nedomluví mezi sebou. Stejně tak pro nás to nejsou jenom nějaké částky v zákoně. Prostě jde o to, aby tady celé prostředí fungovalo co nejjednodušeji, aby opravdu každá instituce dělala to, co má.
To jsou tedy dva konkrétní body, co jako Piráti navrhujeme k projednání, a tento jako druhý bod této schůze, pokud nebudou zařazeny ty body předchozí navržené předsedy stran.
Místopředseda PSP Jiří Barták: Děkuji vám, poznačeno.
Poslankyně Olga Richterová: Ovšem pojďme nazpět k tomu tématu, které dnes hýbe chodem české politiky, a je prostě potřeba si připomenout, že věty typu: může získat klid, když budu mít Turka na MŽP, tedy Ministerstvu životního prostředí, nejsou nic jiného než politické vydírání a politické vyhrožování. Jenže tyto věty jsou následovány právě tvrzením: podporu premiéra mám, o postoji SPD ani nemluvě. A tohle je důvod, proč se má Andrej Babiš, který tady sedí za mnou - dobrý den, pane premiére (předseda vlády nereaguje), jasně vyjádřit. Má se odpovídat Sněmovně, jak to s tou podporou je. Dobrý den, pane premiére. (Premiér sděluje mimo mikrofon, že ráno všechny pozdravil.) Velká žádost, abyste nám řekl, jak to bude dál s Petrem Macinkou. Je vidět, že vám to není příjemné. Komu by bylo? Ale je vaše odpovědnost, koho máte ve vládě jako ministra. Vy souhlasíte s těmi vyděračskými esemeskami? Vy si myslíte, že takhle se můžou členové vaší vlády chovat k hlavě státu? A navíc tahat tuhle domácí bramboračku na mezinárodní pole? Vždy teďka hrozí, že se zamotá i česká delegace na summit NATO.
Navíc z těch zpráv vyšlo najevo, že rozhodnutí ohledně letounů L-159 nebylo strategické, nebylo z důvodu obranyschopnosti, ale bylo čistě osobní. V té esemesce stálo: Ad L-159 pro Ukrajince. Jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií.
Vicepremiér vaší vlády tak popřel veškerá slova ostatních o tom, že letouny nelze prodat a podobně. Ale co si o tom myslíte vy? Že tohle má určovat strategii naší vlády v klíčových otázkách zahraniční politiky a bezpečnosti? Osobní nepřátelství a osobní výhrady jednotlivců? Jestli kvůli osobní mstě vaše vláda neprodá letadla, která mohla chránit životy civilistů, tak je to prostě věc, na kterou budeme opět muset upozorňovat, jako že to je vaše osobní zodpovědnost, pane premiére.
Je mi to velmi líto, že to dospělo do téhle situace, kdy tady tyto nízké osobní motivy patrně vedou takto zásadní rozhodnutí, nicméně ta klíčová otázka je ta z té esemesky: Má Petr Macinka vaši podporu? Prosím, vyjádřete se k tomu. Ne slova o uklidňování situace. Má Petr Macinka, který se chová, jak se chová, který navíc torpédoval omezení cest ruských diplomatů do Česka, vaši podporu? Člověk, který podle zjištění Seznam Zpráv otvírá dveře ruským špionům, má vaši podporu? Vaše vláda byla ta, která původně kdysi ruské špiony vyhošťovala. Jenže teď jste na tahu vy. Vy máte ukázat, zda jste ochoten obětovat bezpečnostní a zahraniční politiku Česka, celé naší země kvůli jedné osobě, kvůli panu Turkovi. Prosím, postavte se k tomu čelem!
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.