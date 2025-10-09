Richterová (Piráti): Potřebujeme upravit jednací řád Poslanecké sněmovny

09.10.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednacímu řádu Poslanecké sněmovny

Richterová (Piráti): Potřebujeme upravit jednací řád Poslanecké sněmovny
Foto: Screen TV Nova
Popisek: Olga Richterová

Aby Sněmovna fungovala efektivně a předvídatelně, potřebujeme upravit jednací řád. Současný stav, kdy může jeden poslanec zablokovat jednání na dlouhé hodiny, mrhá časem Sněmovny i penězi daňových poplatníků.

Chceme férovou, věcnou debatu, ale bez nekonečných obstrukcí, pokud nedávají smysl. Třetinu Sněmovny dnes tvoří mladí a ženy, řada z nás skloubí práci s péčí o děti či seniory. Máme odpovědnost nastavit takový režim jednání, který respektuje čas poslanců i veřejnosti a vede k lepším zákonům v rozumném čase.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • místopředsedkyně PS PČR
