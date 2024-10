Richterová (Piráti): Rodiny zažívají reálný propad hodnoty rodičovského příspěvku

Děkuji pěkně. Kolegyně, kolegové, naváži u toho tématu dnešní schůze u důchodové reformy na to, co jsme za Piráty říkali na tiskové konferenci. My samozřejmě jsme strana, která chce, aby důstojné důchody měli všichni, včetně dnešních třicátníků a čtyřicátníků. Dbáme proto na to, aby se dotáhly ty věci, které se ve vládě domlouvaly. Vůbec neutíkáme před tím, že jsme toho řadu spolu připravovali a stojíme za tím. Ale naopak jednu věc nepovažujeme za moudrou a k té se hned vyjádřím.

K těm mladým rodinám, k dnešním třicátníkům a čtyřicátníkům, to je důležitá skupina. Jsou to lidé, kteří jsou klíčoví právě proto, aby naše země měla budoucnost. My jsme právě proto byli ti, kdo iniciovali, aby se zvýšil rodičovský příspěvek, a to na 350 000 korun. Proto jsme také chtěli, ať se dělá důchodová reforma, která pro ně bude přínosem v budoucnu. Teď navrhuji, ať přemýšlíme nad důchody a podporou mladých rodin ještě v jedné souvislosti. A sice důchody rostou, rostou o inflaci, rostou o tu třetinu mezd, a je to v pořádku, je to dobře.

My jsme vždy říkali, že jsme rádi, že důchody takto rostou, a ten nárůst cen, to zdražování pokrývají. Ale víte co? Když má člověk dvě malé děti, tak i ten zvýšený rodičovský příspěvek stejně vychází na to, že jeden z páru má měsíčně 10 až 14 tisíc korun, takovéto částky. Vydělává je ten druhý. A právě pro toto období, pro období péče o malé děti, se v naší zemi nedá úplně o stát opřít. V tomto období rodiny prostě zažívají reálný propad hodnoty toho rodičovského příspěvku.

Takže to, co bychom si přáli a co za Piráty navrhujeme, je, abychom totožný přístup, jaký máme k důchodům, a ten je správný, a sice valorizaci o inflaci, jako společnost zaujali i k mladým rodinám a právě v tomto období k navyšování rodičovského příspěvku. Proč? Aby lidé věděli, že přinejmenším hodnota toho takzvaného rodičáku neklesne. Vždyť jsou to rodiny, které si potřebují kupovat stejné věci jako rodiny seniorské, a stejně jako ve stáří, tak i v tomhle věku péče o maličké děti není možné chodit do práce, není možné se zabezpečit jinak.

Ten konkrétní návrh se opírá o valorizační mechanismus, jaký český právní řád zná, a to jak v oblasti důchodového pojištění, ale tak i v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. My totiž máme také automatickou valorizaci pojistného na zdravotní pojištění za státní pojištěnce.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Omlouvám se, paní místopředsedkyně, že vás přerušuji. Kolegové, kolegyně, prosím o klid! Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: A já se tím dostávám k té druhé části, o kterou nám velmi jde, a sice aby se neměnila ta část důchodové reformy, která se týká náročných profesí. Právě na vládě, jíž jsme byli donedávna součástí, prošla verze, kdy se náročné pozice jasně definované v situaci, v které prostě se zvyšuje ten věk odchodu, tak se tam řeší, že ne každý může v tom vyšším věku pracovat na své náročné pozici. Ty náročné pozice ve verzi, která prošla vládou, se týkají zhruba 120 tisíc lidí.

A nyní se už zveřejnila dohoda, že bude prosazována verze zúžení, aby ty náročné pozice se zvýšenými odvody na pojistné a s tou možností odejít do předčasného důchodu bez jeho krácení, to je to podstatné, se týkaly pouze zhruba 14 tisíc lidí. To nám přijde nemoudré. Už jsme to vysvětlovali a zopakuju to. Lidé, kteří opravdu mnoho směn, mnoho tisíc hodin strávili v podmínkách, které se nedají nijak kompenzovat - v horku, vedru, prachu, v zimě, tam jsou prostě definované ty podmínky - od chladu až třeba pro chemickou výrobu, tak ti byli vystaveni rizikům, která je fér kompenzovat právě těmi náročnými profesemi s nárokem na dřívější odchod do nekráceného starobního důchodu.

Tohle chci zdůraznit za nás. Mohou to být třeba - dám příklad jedné profese, když dřevorubec pracuje v létě, v zimě...

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Omlouvám se, paní místopředsedkyně, že vás opět přerušuji. Kolegové, kolegyně, prosím o klid, aby paní místopředsedkyně měla klid pro své vystoupení. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Pro představu závěrem, co jsou to takové náročné pozice. Může to být dřevorubec, který v zimě, v létě pracuje s motorovou pilou, může to být člověk právě v tom zátěžovém chemickém provozu, mohou to být obráběči strojů, ale u každého individuálně se pak má řešit, jak dlouho byl vystaven těm rizikovým podmínkám, kolik toho reálně v takto zátěžovém prostředí odpracoval. Zkrátka ten návrh má pojistky a mně přijde vyvážený a dobrý.

Když to shrnu, my podpoříme ty pozměňovací návrhy, které považujeme za dobré a přínosné. Rozhodně se nebojíme podporovat dobré věci a stejně tak bychom byli rádi, abyste zvážili, jak se jako společnost postavíme k mladým rodinám. Já si myslím, že bychom měli být země mezigenerační soudržnosti, měli bychom...

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Omlouvám se, paní místopředsedkyně. Kolegové, kolegyně, už potřetí vás žádám o klid, tak to prosím dodržte. Pokud nemůžete vydržet, prosím, opusťte sál a své hovory přeneste do předsálí. Děkuji. Vydržte ještě paní místopředsedkyně. (Předsedající zvoní.) Zdá se, že to funguje, děkuji, v pravé části. Děkuji. Prosím, pokračujte.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně, už jsem opravdu v závěru. My jsme přesvědčeni, že se jako společnost máme starat o všechny, kteří pracovat nemohou, jak v tom vyšším věku, tak právě v období péče o malé děti. Chceme, aby takovým tempem, takovým způsobem, jako rostou důchody seniorům, a je to správně, tak abychom stejnou garanci hodnoty rodičovského příspěvku dali i mladým rodinám. Předkládáme konkrétní návrh. Navazuji na tohle téma i z minulého volebního období, kde jsem to také předkládala, a přeji si, aby když oba typy rodin nakupují obdobné potraviny, potřebují zaplatit obdobné věci a nemohou si zvýšit příjmy vlastní prací, tak abychom jim jako společnost opravdu tu inflaci, která bohužel věci dnes zdražuje, kompenzovali. Děkuju.

