Richterová (Piráti): Sněmovna schválila vykostěný zákon o bydlení

Piráti varují: v této podobě zákon lidem nepomůže. Vládní koalice z něj vyřadila klíčové prvky, které měly chránit až 1,5 milionu lidí před ztrátou domova. „Co jsme navrhli s odborníky jako systémové řešení, proměnila koalice ve slabý a bezzubý kompromis,” okomentoval Ivan Bartoš.

„Takhle to fakt nestačí. Lidem jsme už před minulými volbami slíbili řešení a to jsme za Piráty dodali. Předložili jsme zákon, který uměl reálně pomáhat – od seniorů, přes střední třídu, samoživitelky až po majitele bytů. Ale to, co z něj zbylo po zásazích vládních stran, je jen slabý odvar původního návrhu. Všichni najednou začali před volbami mluvit o bydlení. Tohle ale není podpora bydlení, to je alibi,“ říká k vykostěnému zákonu Ivan Bartoš, který se svým týmem na ministerstvu připravil kompletní a funkční verzi.

Zákon měl zavést kontaktní místa – poradenská centra, která lidem pomohou zorientovat se na trhu s bydlením, zvládnout jednání s pronajímateli, sepsat nájemní smlouvu, nebo se dostat k dostupnému bydlení. Místo toho vládní koalice jejich počet snížila na polovinu, čímž až 750 tisíc lidí ztratí možnost získat pomoc v místě, kde žijí. „Kontaktní místa přitom fungují a pomáhají lidem v těžkých životních situacích v řadě měst už teď. Na základě této dobré praxe jsme navrhli pokrýt celou ČR přes velké obce (s rozšířenou působností, je jich 207), aby prevence ztráty bydlení efektivně pomáhala všem občanům. Místo toho se jejich dostupnost radikálně snižuje. Jde o nedomyšlený zásah do návrhu, který vychází ze 70 funkčních projektů,“ komentuje Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Další část agendy kontaktních míst se navíc má, dle návrhů vládní koalice, přesunout na úřady práce, které jsou už dnes přetížené. „Když chcete, aby něco nefungovalo, dejte to na úřad, který už teď jede na doraz. Přesně tohle se teď stalo s podporou bydlení. A nejvíc na to doplatí ti, kdo si pomoc neumí složitě vyběhat – senioři, samoživitelé, mladí v podnájmu. Místo praktické pomoci dostanou pokyn ať si dojedou do kontaktního místa v jiném nejbližším městě, nebo ať si počkají, až přijdou na řadu na přetíženém úřadu,“ doplňuje Bartoš.

Původní návrh také počítal s tím, že až 160 tisíc lidí v bytové nouzi dosáhne na dočasné stabilní bydlení. Po úpravách ministra Jurečky se však pomoc omezí pouze na osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, čímž ze systému kvazi bytových fondů vypadli např. senioři, samoživitelky, zdravotně postižení s příjmem nad 10 tisíc Kč, oběti domácího násilí nebo mladí odcházející z dětských domovů. „Chtěli jsme řešení, které lidi podrží dřív, než skončí na ulici. Ale ostatní z něj udělali jen další “pomoc”, která přijde pozdě, zato je ale málo účinná. My jsme navrhovali prevenci, ne řešení až po kolapsu,“ upozorňuje Bartoš.

Premiér Fiala navíc uvažoval o tom, že by zákon omezil jen na vyloučené lokality. To by od pomoci odřízlo 1,2 milionu lidí po celé republice – problémy s bydlením dnes trápí i střední třídu, mladé páry, učitele nebo zdravotníky v drahých městech, zdaleka ne jen lidi ve vyloučených lokalitách.

Díky své kontaktní kampani Máte přání? Piráti ví, že lidi napříč generacemi a napříč republikou problémy s bydlením řeší a přejí si, aby je řešili i politici. „Lidi ví, co potřebují. Chtějí dostupné bydlení – pro mladé, seniory i rodiny. My jsme ten zákon napsali. Funkční, odborný, spravedlivý. Ale vládní strany ho vykostily. Právě proto jsou silné pirátské hlasy v politice potřeba. Bez nás prochází polovičaté paskvily, jako dnes. A to se musí změnit,“ dodává Ivan Bartoš.

„Ale není to konec. Jsme Piráti a tenhle boj nevzdáme. Bezzubý zákon se pokusíme opravit tak, aby pomáhal co nejvíc. A protože vláda selhala, rozhodli jsme se jednat sami. V rámci naší kampaně Kde domov tvůj budeme objíždět města a obce a přinášet lidem pomoc přímo na místě. Začínáme už příští úterý ve 14:30 na Nákladovém nádraží Žižkov, kam jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, jak vypadá skutečná pomoc v praxi,” uzavírá Bartoš.

