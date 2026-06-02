Ministr Juchelka: Flexibilita nám valorizaci komplikuje

02.06.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

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Ministr Juchelka: Flexibilita nám valorizaci komplikuje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí

Moc děkuji, vážený pane předsedající.

Já se ve své závěrečné řeči dostanu k demografii, k podpoře rodin, k příčinám klesající porodnosti a také k jednotlivým samozřejmě řešením, které v tuto chvíli budou na stole v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale jenom chci mít faktickou poznámku k samotné valorizaci.

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Já jsem byl taktéž pro valorizaci, skutečně jsem chtěl, aby byl valorizován příspěvek. Ale v tuto chvíli ten rodičovský příspěvek je skutečně postaven na jiných základech, než je například u důchodů starobních, kde můžeme jednoduše valorizovat u řádných důchodů o tu částku, o to dané procento. Protože my pobíráme vlastně z 350, respektive do budoucna z 400 000 korun, tu částku a pořád ji ukrajujeme a budeme valorizovat samozřejmě klidně i ten zbytek.

Teď, v tuto chvíli, je rodičák natolik flexibilní, že se může co čtvrt roku změnit částka, může se změnit pečující z maminky na tatínka a zase zpětně. Můžeme změnit samozřejmě rychlost čerpání, že to nemusí být najednou. Když jsme si to dali na začátku, že vyčerpáme těch 350 000 za tři roky nebo za čtyři. Můžeme to změnit najednou na dva roky. Máme ten rodičák natolik flexibilní, že už ti, kteří dosáhnou u nějaké výše svého příjmu, tak může být už vyčerpán klidně za půl roku.

Takže, my vlastně v tuto chvíli... Flexibilita je natolik velká a skvělá, že nám naopak velmi komplikuje samotnou valorizaci. Takže, jenom toliko faktická poznámka k tomu, proč jsem vždycky o to usiloval. V tuto chvíli vnímám, že jsme to natolik zflexibilnili v průběhu let a různých pozměňovacích návrhů a jednotlivých novelizací tady tohoto zákona, že je to komplikovanější.

Děkuji za pozornost.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
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Juchelka , MPSV , sněmovna , sociální podpora , ANO , 21. schůze , 2.6

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