Ministr Juchelka: Flexibilita nám valorizaci komplikuje

Moc děkuji, vážený pane předsedající.
Já se ve své závěrečné řeči dostanu k demografii, k podpoře rodin, k příčinám klesající porodnosti a také k jednotlivým samozřejmě řešením, které v tuto chvíli budou na stole v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale jenom chci mít faktickou poznámku k samotné valorizaci.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Já jsem byl taktéž pro valorizaci, skutečně jsem chtěl, aby byl valorizován příspěvek. Ale v tuto chvíli ten rodičovský příspěvek je skutečně postaven na jiných základech, než je například u důchodů starobních, kde můžeme jednoduše valorizovat u řádných důchodů o tu částku, o to dané procento. Protože my pobíráme vlastně z 350, respektive do budoucna z 400 000 korun, tu částku a pořád ji ukrajujeme a budeme valorizovat samozřejmě klidně i ten zbytek.
Teď, v tuto chvíli, je rodičák natolik flexibilní, že se může co čtvrt roku změnit částka, může se změnit pečující z maminky na tatínka a zase zpětně. Můžeme změnit samozřejmě rychlost čerpání, že to nemusí být najednou. Když jsme si to dali na začátku, že vyčerpáme těch 350 000 za tři roky nebo za čtyři. Můžeme to změnit najednou na dva roky. Máme ten rodičák natolik flexibilní, že už ti, kteří dosáhnou u nějaké výše svého příjmu, tak může být už vyčerpán klidně za půl roku.
Takže, my vlastně v tuto chvíli... Flexibilita je natolik velká a skvělá, že nám naopak velmi komplikuje samotnou valorizaci. Takže, jenom toliko faktická poznámka k tomu, proč jsem vždycky o to usiloval. V tuto chvíli vnímám, že jsme to natolik zflexibilnili v průběhu let a různých pozměňovacích návrhů a jednotlivých novelizací tady tohoto zákona, že je to komplikovanější.
Děkuji za pozornost.
Ing. Aleš Juchelka
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