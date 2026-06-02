Šílená jízda Ukrajinců na D1. Češi zuří: „Zm*di, na frontu!“

Na sociálních sítích se šíří video zachycující mimořádně nebezpečné chování řidiče osobního vozu na dálnici D1 u Brna. Muž za jízdy pustil volant, protáhl se střešním okénkem a mobilním telefonem začal natáčet nebo fotografovat vozidlo jedoucí za ním. V autě přitom vezl další spolujezdce.
Podle záběrů řidič luxusního vozu spoléhal zřejmě na tempomat nebo asistenční systém vozidla. Horní polovinou těla se vysunul ze střešního okna a natáčel auto za sebou. Osádka jeho počínání sledovala bez známek znepokojení, muži v autě se pochechtávali a v rukou drželi mobilní telefony. Podle dostupných informací má jít o rusky mluvící Ukrajince.
Video vyvolalo na sociálních sítích prudké reakce. Řada uživatelů označila chování řidiče za naprosto nezodpovědné a životu nebezpečné. Neohrozil pouze sebe a své spolujezdce, ale i další řidiče na dálnici.
Policie hledá řidiče i osádku
Případem už se zabývá policie. Podle vyjádření policejního mluvčího Davida Chaloupky policisté video zaznamenali, zabývají se jím a po osádce vozu, zejména po řidiči, pátrají. „Policisté uvedené video zaznamenali, videem se zabývají a po osádce – hlavně po řidiči – pátrají,“ uvedl Chaloupka pro CNN Prima NEWS.
Policie zároveň vyzývá případné svědky, kteří riskantní jízdu viděli, mají vlastní záznam z palubní kamery nebo poznají posádku auta, aby se ozvali na linku 158.
Dopravní expert Roman Budský označil jednání řidiče za mimořádně nebezpečné. Upozornil, že v autě seděli čtyři lidé a v okolí se pohybovali další účastníci provozu. Stačila podle něj nerovnost na vozovce, poryv větru nebo náhlé brzdění auta vpředu a vše mohlo skončit tragédií. „Řidič se dá potrestat za to, že nepoužívá pásy, drží mobil, ale všichni tušíme, že je to minimum. Tato exhibice ukazuje, jak může vypadat hloupost a bezohlednost řidičů, kteří z toho měli náramnou legraci,“ uvedl Budský.
Podle experta by bylo na místě posuzovat případ co nejpřísněji. „V autě byli čtyři lidé, v okolí jsou další, čili se dostáváme na cifru sedmi až osmi lidí, to už by mělo splňovat definici obecného ohrožení,“ zhodnotil. Připomněl také německou úpravu, kde za vážné ohrožení silničního provozu hrozí až pět let vězení.
„Kvůli takovým hova*ům roste nenávist vůči Ukrajincům“
Na video upozornila také influencerka Barbora Mercury, která ho sdílela na síti X. Záběry rusky mluvících Ukrajinců komentovala mimořádně ostře.
Naprosto šílené chování na D1!??— Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) June 2, 2026
A přesně i kvůli takovým hovadům roste ve společnosti nenávist vůči Ukrajincům. pic.twitter.com/vMOep1RDcE
„Naprosto šílené chování na D1! A přesně i kvůli takovým hovadům roste ve společnosti nenávist vůči Ukrajincům,“ napsala Mercury. Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Když ji jeden z uživatelů vyzval, aby věc předala policii, odpověděla: „Policie to dávno řeší.“
Pod jejím příspěvkem se rychle rozjela bouřlivá debata. Řada diskutujících incident odsoudila nejen jako ohrožení silničního provozu, ale také jako chování, které poškozuje obraz Ukrajinců v Česku.
„Vyhostit tyhle zmrdy okamžitě! Ať jdou na frontu! A to jinak fandím Ukrajině, ale tohle mě fakt strašně sere,“ napsal jeden z uživatelů. Mercury reagovala stručně: „Nápodobně…“
Další komentující poznamenal: „Každý národ má svých 10 % debilů. Deportovat na Ukrajinu a do první linie…“ Mercury mu odpověděla: „10 % je málo, jinak souhlas!“
Padaly i další tvrdé reakce. „Okamžitě odjebat ke Slavjansku,“ napsal jeden z diskutujících. „Moje řeč a všechny čtyři,“ reagovala Mercury.
„To jsou nejhorší Ukrajinci“
Mercury pod videem reagovala i na upozornění, že muži v autě mají mluvit rusky. „Však taky mluví rusky. To jsou nejhorší Ukrajinci,“ napsala.
Někteří diskutující však varovali před paušalizací. „Myslíš, že takoví dementi jsou jen mezi Ukrajinci? Taky tady máme dost svých podobných…“ zaznělo v jedné reakci.
Další uživatel napsal, že podobné chování musí vadit i slušným Ukrajincům. „Já to vidím jako obří neúctu k samotný Ukrajině, protože tohle musí snad nasrat všechny normální Ukrajince,“ uvedl.
Jiný komentující připomněl, že pokud někdo v Česku ohrožuje zdraví a bezpečnost lidí, měl by existovat jasný mechanismus, jak takového člověka ze země dostat. „Ano, můžeš tu být, ale pokud ohrozíš něčí zdraví a bezpečnost, nebo spácháš dokonce trestný čin, musí na tebe být páka, jak se tě zbavit navždy. Tohle nemáme v ČR pořešené,“ napsal.
Proukrajinská influencerka s tvrdými slovy
Reakce Barbory Mercury zaujaly i proto, že jde o dlouhodobě proukrajinsky vystupující influencerku. Na síti X má přes 48 tisíc sledujících a sama se profiluje jako kritička Andreje Babiše, hnutí ANO, SPD, Motoristů sobě a tzv. dezinformátorů. Často se označuje za „lovkyni dezinformací“.
Ve svých příspěvcích dlouhodobě podporuje Ukrajinu i válečné běžence. Pravidelně hájí ukrajinské uprchlíky před kritikou, upozorňuje na případy jejich šikany nebo napadání v Česku a podporuje vojenskou i humanitární pomoc Ukrajině. Ruské agresi přisuzuje hlavní vinu za napětí ve společnosti a opakovaně se vymezuje proti tomu, co považuje za xenofobní nebo dezinformační útoky na Ukrajince.
Na konci května například sdílela video, na němž Čech říká ukrajinskému páru: „Nesnáším váš špinavý národ, hnusný, ukrajinský.“ Zveřejnila také vyjádření ukrajinské dvojice, která tvrdí, že ji soused dlouhodobě šikanuje.
„Každý den, když se vracíme domů, nám náš soused vyhrožuje, bouchá do dveří, ničí je a nenechá nás spát jen proto, že jsme Ukrajinci. Všichni sousedé potvrzují, že k tomu dochází. Máme mnoho video a audio důkazů. Česká policie ale stále nejedná. Rozhodli jsme se obrátit na sociální sítě, abychom na tuto situaci upozornili a možná konečně získali pomoc. Až válka skončí, určitě se vrátíme domů. Není potřeba nám připomínat, že bychom měli být na Ukrajině,“ stálo ve vyjádření, které Mercury sdílela.
O to výrazněji nyní vyzněla její tvrdá reakce na muže z videa na D1. Incident ukázal, že jedno podobné video dokáže okamžitě vyvolat hněv i u lidí, kteří jinak Ukrajinu dlouhodobě podporují.
