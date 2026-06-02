Okamura (SPD): Každé dítě je potenciální budoucí pracující

02.06.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Projev na 21. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. června 2026 k zákonu o státní sociální podpoře

Okamura (SPD): Každé dítě je potenciální budoucí pracující
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Vážené dámy a pánové,

máme tady před sebou zákon, který předkládá naše vládní koalice a kterým naše vládní koalice zvýší rodičovský příspěvek z 350 000 korun na 400 000 korun, tedy o 50 000 korun více od 1. 1. 2027.

Zvýšení rodičovského příspěvku je pro nás jednou z hlavních priorit, o kterou dlouhodobě usilujeme, protože podpora rodin s dětmi je klíčová ze sociálního, ekonomického i demografického hlediska. Pokud chceme jako stát podporovat mladé rodiny, a to naše vládní koalice chce a bude, pokud chceme, aby se lidé nebáli zakládat rodiny a mít děti, pak jim musíme vytvořit podmínky, které jim to skutečně umožní.

A jsme moc rádi, že naše vládní koalice prosazuje navýšení rodičovského příspěvku, a prosadíme to, jak jsem řekl, od 1. ledna 2027, tedy ihned pár měsíců po získání důvěry. Podpora rodin s dětmi je pro nás zásadní, protože právě rodiny tvoří stabilní základ stabilní a fungující společnosti. Česká republika dnes zároveň čelí rekordně nízké porodnosti a ekonomická nejistota je jedním z důvodů, proč mladí lidé rodičovství odkládají.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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V této souvislosti bych připomněl, že naše vládní koalice tady prosazuje už několik měsíců nový stavební zákon, jehož cílem je mimo jiné zásadní zrychlení bytové výstavby. Takže zatímco dnes trvá stavební řízení v Praze třeba osm až devět let, tak podle našeho nového zákona to může být i třeba jenom rok. Tristní je, že právě ten nový stavební zákon, který má umožnit dostupnější a levnější bydlení, právě současná opozice a bývalá Fialova vládní koalice tady blokuje. A už tady nad tím sedíme dlouhé měsíce a přitom všichni víme, že takový zákon má náběh, aby se to projevilo, protože bytová výstavba nejde lusknutím prstů, tak opravdu nemůžeme ztrácet čas.

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Zpátky k rodičovskému příspěvku. Takže my samozřejmě ten stavební zákon prosadíme, ale čím rychleji, tím lépe. Aby právě nejenom mladí lidé, ale i lidé v České republice měli co nejdříve levnější a dostupnější bydlení.

Ale zpátky k rodičovskému příspěvku. Zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 korun vnímáme nejen jako konkrétní pomoc rodinám při zvládání rostoucích životních nákladů, ale také jako investici do budoucnosti této země. Každé dítě je totiž potencionální budoucí pracující člověk, který se bude jednou podílet na financování důchodu i fungování státu.

Zároveň je ale také potřeba říct, že zvýšením rodičovského příspěvku v podpoře rodin nekončíme a už připravujeme i další prorodinná opatření – například znovuzavedení školkovného, obnovení slevy na manžela či manželku a také zvýšení slevy na studenta. Naším cílem je, aby rodiny s dětmi měly větší jistotu, lepší podmínky pro život a aby stát rodičům skutečně pomáhal.

No a když už jsem u té slevy na studenta, tak tady nehovořím jenom o daňové slevě, ale hovořím o tom také, že vrátíme slevu na dopravu, o kterou samozřejmě bývalá Fialova vláda současná opozice připravila seniory a studenty a tu slevu na dopravu jim snížila. A my máme samozřejmě v plánu od příštího roku tu slevu zase zvýšit.

Takže máme připravená kompletní opatření a jsem rád, že tady mohu teďka stát jako člen vládní koalice, která bude pomáhat rodinám s dětmi.

Děkuji za pozornost.

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Okamura , sněmovna , SPD , sociální podpora , 21. schůze , 2.6

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