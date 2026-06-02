MŠMT: Podvodné telefonické útoky na učitele a školy

02.06.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Útočníci necílí pouze na účty jednotlivců, ale i na účty institucí, jako jsou školy a další vzdělávací zařízení.

Foto: msmt.cz
Popisek: MŠMT - logo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Policejní prezidium České republiky upozorňují na aktuálně probíhající vlnu podvodných telefonátů, při kterých se pachatelé vydávají za policisty nebo pracovníky bankovních institucí. Útoky jsou v poslední době stále častější a míří na učitele a další pracovníky ve školství. Útočníci necílí pouze na účty jednotlivců, ale i na účty institucí, jako jsou školy a další vzdělávací zařízení.

Od začátku roku evidují orgány činné v trestním řízení zhruba 900 případů s celkovou škodou přesahující 390 milionů korun. Průměrná škoda na jednu oběť přitom přesahuje 700 tisíc korun. Podle Policejního prezidia České republiky pachatelé při cílených útocích často míří i na učitele a další pracovníky ve školství – a to nejen jako na jednotlivce, ale i s cílem získat přístup k finančním prostředkům škol.

Scénář podvodu se může lišit, základní princip je však obdobný:

  • Pachatel vás telefonicky kontaktuje a vydává se za policistu nebo pracovníka banky (včetně odkazu na komerční banky či Českou národní banku).
  • Tvrdí, že se někdo pokusil vzít si na vaše jméno úvěr nebo že jsou vaše finance v ohrožení.
  • Snaží se ve vás vyvolat strach a pocit naléhavosti.
  • Často zakazuje, abyste o situaci s kýmkoliv mluvili („mlčenlivost“).
  • Při odmítnutí spolupráce může vyhrožovat trestním stíháním nebo ohrožením vašich blízkých.
  • Útočníci se mohou mezi sebou „přepojovat“, vystupovat jako více osob a své tvrzení podkládat falešnými dokumenty nebo průkazy. Oběť je často manipulována i několik hodin.

Cílem je získat finanční prostředky. Útočníci mohou oběť navést například k:

  • předání hotovosti nebo platební karty kurýrovi,
  • provedení převodu na údajně „bezpečný účet“,
  • vložení hotovosti do speciálních vkladomatů (např. pro virtuální měny),
  • instalaci aplikace, která umožní zneužití platební karty prostřednictvím technologie NFC.
  • V některých případech jsou oběti zmanipulovány i k uzavření úvěru nebo ke zpřístupnění prostředků zaměstnavatele, což představuje zásadní riziko i pro školy a jejich rozpočty.

Na co si dát pozor:

  • Policie ani banky nikdy nepožadují převod peněz na „bezpečný účet“.
  • Nikdy vás nebudou nutit jednat pod tlakem nebo vás izolovat od okolí.
  • Nikdy nechtějí znát vaše PIN kódy, přihlašovací údaje ani vás navádět k instalaci neznámých aplikací.
  • Jakmile někdo takto jedná, jde téměř jistě o podvod.

Doporučení pro školy a pedagogy:

  • Okamžitě ukončete podezřelý hovor.
  • Ověřte situaci přímo u své banky oficiální cestou.
  • Ihned informujte vedení školy a kolegy.
  • Upozorněte žáky a jejich rodiče v rámci prevence.
  • Telefonní číslo pachatele lze nahlásit operátorovi zasláním SMS na číslo 7726, případně jej označit na specializovaných webových stránkách.

Pokud dojde k incidentu:

  • Neprodleně kontaktujte svou banku.
  • Nemažte žádné důkazy (záznamy hovorů, zprávy, e-maily).
  • Obraťte se na Policii ČR.

Prevence je klíčová

Pachatelé často spoléhají na izolaci oběti. Proto je důležité, aby informace o tomto typu podvodu byly sdíleny napříč školami i v rodinách.

Ministerstvo školství vyzývá všechny školy, pedagogické i nepedagogické pracovníky, aby této problematice věnovali zvýšenou pozornost a aktivně šířili osvětu.

