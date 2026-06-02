Richterová (Piráti): Tohle není férová rodinná politika

Vážená paní ministryně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
dnes máme na programu jednu konkrétní věc, která bude spolurozhodovat o tom, jestli se v Česku dá normálně žít a mít rodinu – a zítra druhou. Jde tedy jednak o téma bydlení, a potom o téma podpory rodin s malými dětmi.
A proč (je) to tak důležité? No, protože bez jistoty domova nelze plánovat budoucnost – bez dostupného bydlení se mladí lidé nemohou osamostatnit, rodiny nemohou v klidu vychovávat své děti a senioři se bojí, jestli nedostanou výpověď, žijí v neustálé nejistotě.
Zkrátka, to je jedna věc, jistota domova, přičemž v České republice je ztrátou bydlení ohroženo 1,6 milionu lidí. Obrovské číslo. A říkám ho proto, že to není okrajový problém. Je to něco, co opravdu není nadneseně nazýváno krize. Máme v naší zemi bohužel krizi dostupného bydlení. A zvláště problematické je, že ten zákon, který alespoň částečně má pomáhat tu situaci řešit, tu situaci, která se 20 let postupně zhoršuje, chce zítra vláda Andreje Babiše opět oslabit, osekat, zejména to, že konkrétní rozhodnutí o podpoře má být na Úřadu práce už dnes přetíženém.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Už dnes padají lidé na Úřadu práce, co se týče pracovníků, zaměstnanců, na ústa. Navíc s bytovou politikou tenhle úřad fakt nemá zkušenosti, nemá tu místní znalost. Výsledek bude naprosto předvídatelný; zpoždění, chaos, pomoc, která k těm lidem nedoputuje. Proto budeme zítra probírat několik konkrétních návrhů za Piráty, kde je naprosto zásadní, aby prošly, aby pomohly těm lidem, kteří se ocitnou třeba i v nějakém krátkodobém problému, aby nepropadli v potížích hlouběji. Je avizováno vládní koalicí, že ty konkrétní věci, ta konkrétní zlepšení, co Piráti navrhují, projít mají, tak uvidíme zítra. A jen chci upozornit, že prostě tak, jako je klíčová podpora rodin s dětmi, tak úplně stejně důležitá je i podpora v té oblasti bydlení.
A k rodinám s dětmi a rodičovskému příspěvku, který bude na programu dnes. Současnost, 350 000 korun jako celková suma a potom rozpočítáváno na měsíční částky podle toho, jak dlouho si lidé naplánují, že budou doma. Čili měsíčně typicky 11, 12 000 korun. Přijde vám to dostatečné na zaopatření rodiče s dítětem? Nejčastěji jsou to ženy, které takto zůstávají doma, a potom na tu celou rodinu samozřejmě dopadá, že vypadl ten jeden příjem a ten druhý je takto nízký.
Reálná hodnota rodičovského příspěvku totiž u nás v Česku roky klesá. Náklady na bydlení, na energie, ceny potravin, služby, to všechno roste. Ale rodičovský příspěvek nejenom v té hodnotě, co se za to dá koupit, ale i v tom celkovém objemu státního rozpočtu, prostě jde dolů. A to je problém. Rodiny s malými dětmi tak stát nechává nést stále větší zátěž, a to říkám s vědomím toho, že jsme v tom minulém volebním období jako Piráti bojovali a vybojovali to, aby o 50 000 korun ta celková suma narostla. Jenže to nestačí. A proto když vidíme, že výdaje na důchody se mezi lety 2010 až 2024 téměř zdvojnásobily, ale výdaje na rodičovský příspěvek se v podstatě nezměnily z pohledu toho státního rozpočtu, tak prostě nechceme, aby byly rodiny, mladí lidé dál přehlíženi.
Chceme, aby vedle těch jednorázových navyšování byla pravidelná valorizace právě jako u těch důchodů. To je téma, které budeme dnes probírat i v tom konkrétním bodu. Ale je tak důležité, že vám ho chci přednést i tady v tomto stručném úvodním vystoupení. Rodiny zkrátka potřebují předvídatelnost. Nemohou každý rok čekat, jestli se politici dohodnou a jestli projde to navýšení, nebo jestli zrovna nebude před volbami a tak se nic neodehraje. To je špatně. Navíc ten vládní návrh, tak jak tady bude dnes projednávaný, prostě způsobí neskutečnou frustraci. Lidi, jejichž děti se narodí 31. prosince, 30. prosince, budou vyřazeni z toho navýšení. Tato nespravedlnost už se odehrávala v minulých letech při jednorázovém navyšování a nás to vždycky hrozně mrzelo. Přišlo nám to úplně zbytečné a teď se to stane znovu. Proč? Protože vláda říká, že priorita nejsou peníze pro rodiny s malými dětmi, ale Agrofert, navyšování zemědělských dotací. A takhle naplacato si to tady máme říct.
To, že spolu souvisí bydlení a rodičovský příspěvek, to je myslím každému jasné. Jde o podmínky pro rodiny, pro to, aby lidé mohli rodiny zakládat, pro to, aby měli jistotu nějaké budoucnosti. Ale úplně stejně souvisí i to, o čem mluvil chvilku přede mnou náš předseda Zdeněk Hřib, že když ty peníze, které jsou jenom jedny, půjdou agromamutům, půjdou na zemědělské dotace, tak zkrátka nepůjdou na rodičovský příspěvek. A o tomhle prosím Sněmovnu, ať poslanci a poslankyně přemýšlejí. Tohle totiž není férová rodinná politika. Není v ní žádná předvídatelnost, jenom frustrace pro ty, na které se těsně nedostane, nespravedlnost pro ty, jejichž dítě se narodí v nevhodné datum, a výhody pro vyvolené, pro ty, kteří čerpají právě ty možná i neoprávněné zemědělské dotace.
A to je něco, na co budeme upozorňovat. To je něco, co z našeho pohledu nedává smysl pro budoucnost naší země. A ještě jednou řeknu: nejde o symboly, jde o konkrétní kroky, které buď pomohou rodinám, nebo někomu úplně jinému. Takže u rodičovského příspěvku navýšení rodinám trochu pomůže, ale bude stále nespravedlivé a bude stále zvýrazňovat to, kolik peněz Andrej Babiš nevrátil, protože za 7,5 miliardy na dotacích neoprávněně čerpaných by bylo opravdu pravidelné předvídatelné valorizování rodičáku hračkou. Je mi velice líto, že toto vládní koalice ani nezvažuje.
Děkuji za pozornost.
