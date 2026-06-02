Pivoňka Vaňková (STAN): Jsme zvědaví na návrhy k superdávce

02.06.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Projev na 21. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. června 2026 k zákonu o státní sociální podpoře

Pivoňka Vaňková (STAN): Jsme zvědaví na návrhy k superdávce
Foto: STAN
Popisek: Pavla Pivoňka Vaňková

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové krásný dobrý den.

Já přicházím se stanoviskem klubu Starostů k této předkládané novele. My už jsme i v minulosti se několikrát vyjadřovali, že prorodinná politika je naší prioritou, a předkládáme celou řadu návrhů – jeden z nich je už několik měsíců nahraný ve sněmovním systému právě na navýšení rodičovského příspěvku. Takže velmi kvitujeme tuto snahu vlády přilepšit rodinám s malými dětmi, protože neustále ve veřejném prostoru řešíme nízkou demografii, malou porodnost, jsou zveřejňovány další a další analýzy, prognózy a statistiky.

A my tady na ten problém se musíme podívat i optikou těch rodin, těch maminek a tatínků, kteří každý večer ukládají své děti ke spánku a říkají si, jestli si mají pořídit další děti, jestli se stát o ty rodiny s malými dětmi postará právě v těhletěch složitých nebo složitějších situacích, kdy vypadne jeden příjem a nebo kdy musí trochu obtížněji sladit rodinný a pracovní život.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

11%
79%
6%
1%
3%
hlasovalo: 4765 lidí

A ten problém není jenom v tom jednorázově navýšit rodičovský příspěvek, ale my říkáme i to, že jak rostou ceny, jak rostou náklady rodin, tak je třeba, aby i rodičovský příspěvek rostl, stejně jako je to třeba u důchodů. Tam je pravidelná valorizace – každý leden, každý kalendářní rok se navyšují důchody v souvislosti s tím, jak roste inflace, jak se ekonomice daří a jak se ekonomice nedaří.

Nám je líto, že minulé volební období se nám v rámci koalice pravidelná valorizace nepodařila prosadit, navrhovali jsme ji. A byla bych ráda, kdyby tímto naším návrhem, který máme v tomto volebním období jako můj poslanecký návrh nahraný v systému, se i tato vláda inspirovala a tu pravidelnou valorizaci zavedla.

Takže závěrem bych ráda shrnula, že rodičovský příspěvek a jeho navýšení určitě podpoříme, nebudeme zbytečně blokovat rychlé projednání tohoto zákona, jsme zvědaví na to, jaké pozměňovací návrhy budou přicházet ve druhém čtení při revizi superdávky. Na základě těch jednání, které už jsme na ministerstvu s panem ministrem vedli, ještě jsme neviděli ten písemný návrh, chceme konkrétně vidět, jak jsou navržena ta jednotlivá opatření.

No a co se týká rodičovského příspěvku, určitě nahrajeme pozměňovací návrh ve smyslu valorizace a ve smyslu odstranění zbytečného limitu maximálního počtu hodin, který může dítě do dvou let strávit v dětské skupině nebo v předškolním zařízení.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pivoňka Vaňková (STAN): Třetí pilíř potřebuje hlubší a promyšlené úpravy
Pivoňka Vaňková (STAN): Sociální stát není marketingová kampaň
Pivoňka Vaňková (STAN): Plýtvání lidským kapitálem a chaos na MPSV
Pivoňka Vaňková (STAN): Vláda si plete sílu s nátlakem a odpovědnost s líbivostí

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

sněmovna , STAN , sociální podpora , 21. schůze , 2.6 , Pivoňka Vaňková

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Lékaři

Dobrý den, jsem rád, že se někdo věnuje i reálným a skutečným problémům, jako je zdravotnictví, kde je těch problémů opravdu dost. Reaguji na Váš příspěvek, jak těžké je dovolat se doktorovi, opravdu je. Ale co jsem se v tom příspěvku od vás nedozvěděl, jak to hodláte řešit? Ono říci najděte si jiné...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pivoňka Vaňková (STAN): Jsme zvědaví na návrhy k superdávce

21:03 Pivoňka Vaňková (STAN): Jsme zvědaví na návrhy k superdávce

Projev na 21. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. června 2026 k zákonu o státní sociální podpoře