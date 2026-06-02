Pivoňka Vaňková (STAN): Jsme zvědaví na návrhy k superdávce

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové krásný dobrý den.
Já přicházím se stanoviskem klubu Starostů k této předkládané novele. My už jsme i v minulosti se několikrát vyjadřovali, že prorodinná politika je naší prioritou, a předkládáme celou řadu návrhů – jeden z nich je už několik měsíců nahraný ve sněmovním systému právě na navýšení rodičovského příspěvku. Takže velmi kvitujeme tuto snahu vlády přilepšit rodinám s malými dětmi, protože neustále ve veřejném prostoru řešíme nízkou demografii, malou porodnost, jsou zveřejňovány další a další analýzy, prognózy a statistiky.
A my tady na ten problém se musíme podívat i optikou těch rodin, těch maminek a tatínků, kteří každý večer ukládají své děti ke spánku a říkají si, jestli si mají pořídit další děti, jestli se stát o ty rodiny s malými dětmi postará právě v těhletěch složitých nebo složitějších situacích, kdy vypadne jeden příjem a nebo kdy musí trochu obtížněji sladit rodinný a pracovní život.
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
A ten problém není jenom v tom jednorázově navýšit rodičovský příspěvek, ale my říkáme i to, že jak rostou ceny, jak rostou náklady rodin, tak je třeba, aby i rodičovský příspěvek rostl, stejně jako je to třeba u důchodů. Tam je pravidelná valorizace – každý leden, každý kalendářní rok se navyšují důchody v souvislosti s tím, jak roste inflace, jak se ekonomice daří a jak se ekonomice nedaří.
Nám je líto, že minulé volební období se nám v rámci koalice pravidelná valorizace nepodařila prosadit, navrhovali jsme ji. A byla bych ráda, kdyby tímto naším návrhem, který máme v tomto volebním období jako můj poslanecký návrh nahraný v systému, se i tato vláda inspirovala a tu pravidelnou valorizaci zavedla.
Takže závěrem bych ráda shrnula, že rodičovský příspěvek a jeho navýšení určitě podpoříme, nebudeme zbytečně blokovat rychlé projednání tohoto zákona, jsme zvědaví na to, jaké pozměňovací návrhy budou přicházet ve druhém čtení při revizi superdávky. Na základě těch jednání, které už jsme na ministerstvu s panem ministrem vedli, ještě jsme neviděli ten písemný návrh, chceme konkrétně vidět, jak jsou navržena ta jednotlivá opatření.
No a co se týká rodičovského příspěvku, určitě nahrajeme pozměňovací návrh ve smyslu valorizace a ve smyslu odstranění zbytečného limitu maximálního počtu hodin, který může dítě do dvou let strávit v dětské skupině nebo v předškolním zařízení.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
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