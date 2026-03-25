Richterová (Piráti): Ukázkovější střet zájmů už snad ani neexistuje

Krásné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,
já zde přicházím s názvem nového bodu, protože mediální zjištění z posledních dní nám připadají velice závažná. A ten název toho bodu zní - Hrozba neproplacení 100 milionů korun z fondů EU v souvislosti se střetem zájmů poradkyně ministra práce. O co jde? Paní Alexandra Semansová je poradkyní ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky. Na starosti má především miliardové dotace a přesto dál má firmu. Jakou firmu? Firmu na dotace, na pomoc se získáváním právě těch veřejných dotací, které pomáhá nyní spoluurčovat, řídit. Má je zkrátka pod palcem. Podle oficiálního dopisu svých kolegů - úředníků ministerstva - je ve střetu zájmů.
Já vám ho pak dám i písemně - Hrozba neproplacení 100 milionů korun z fondů EU v souvislosti se střetem zájmů poradkyně ministra práce. Takže jde o to, co publikovaly například Seznam Zprávy, ale i další média, kdy Alexandra Semansová je v dvojí roli. Je zároveň v roli poradkyně, má na starosti miliardové dotace a na druhé straně - je na té druhé straně, kdy pomáhá získávat dotace jiným a má na to firmu. A to je vlastně ukázkový střet zájmů.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Takže je pravou rukou ministra, je člověkem, který má obrovský vliv na mnohamiliardové dotace z evropského rozpočtu a současně pomáhá jiným lidem z tohoto balíku peněz ty dotace získávat. To je prostě věc, kterou my za Piráty považujeme za nepřijatelnou, považujeme to za další obrovský přešlap ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, obklopuje se lidmi, kteří za nás nemají jasnou odbornost na ty věci, co mají řešit, ale naopak mohou prosazovat věci nebezpečné pro Česko.
A nyní, když řeknu znovu ten název bodu - Hrozba neproplacení 100 milionů korun z fondů EU v souvislosti se střetem zájmů poradkyně ministra práce a sociálních věcí, tak zdůrazním, že jakmile jeden člověk designuje, jak budou vypadat ty dotační programy, určuje, jaké budou milníky a podobně a druhým dechem pomáhá jiným se k těm penězům dostat, tak ukázkovější střet zájmů už snad ani neexistuje. Je to dvojí role, která za nás rozhodně není přípustná. Je to něco, co zapovídají i pravidla Národního plánu obnovy, z něhož se ty miliardy z Evropy rozdělují. Jde o to, že prostě člověk, co bude mít finanční profit, nemůže mít tu roli, aby nastavoval, jaké budou podmínky pro jejich rozdělování, proplácení a podobně.
A ještě závěrem, o jakou přesně firmu jde? Jde o to, že paní Semancová je majitelka firmy SIPTRADE. A tam, jak je vidět, je řada těch dotací, které přes tu firmu SIPTRADE chce paní Alexandra Semancová pro svoje klienty získat. Ty jsou právě v té hodnotě více než 100 milionů korun a na základě zjištění médií tedy žádáme, protože to vypadá, že to je opravdu ukázkový střet zájmů a že to je hrozba pro peníze, které by mohli čerpat čeští občané, mohli by z nich mít profit, ale kvůli tomu, koho a jakým způsobem dal pan ministr Juchelka na tu pozici, tak prostě těch minimálně 100 milionů korun je v ohrožení.
Já tedy donesu vám ten návrh bodu písemně a současně upozorňuji, jakmile zjistíme další takový střet zájmů budeme na to opět upozorňovat, protože ti lidé, co nastavují podmínky, nemají být i těmi, co pomáhají se k těm penězům dostat. To je naprosto skandální.
Děkuji.
