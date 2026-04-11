Roun (KSČM): Když je televize jejich, ale exekuce vaše

12.04.2026 6:03 | Monitoring
autor: PV

Jen pár dní poté, co na Letenské pláni zaznívala slova některých umělců, že Česká televize je jejich a že ji "nedají", přišla zpráva, která tento patetický obraz solidarity a sounáležitosti staví do poněkud jiného světla.

Foto: KSČM
Popisek: Roman Roun

Zatímco na pódiu se mluvilo o »naší televizi«, v realitě tato instituce každoročně zahajuje kolem 25 tisíc exekucí na lidi, kteří odmítají platit koncesionářské poplatky, ať už z přesvědčení, nebo prostě proto, že si je nemohou dovolit.

Česká televize takto ročně vymáhá zhruba 60 milionů korun, které zahrnují nejen neuhrazené poplatky, ale i zákonnou sankci. Nejde přitom o žádné velké dlužníky, ale často o domácnosti v příjmové chudobě, které se snaží ušetřit každou možnou korunu. A také o lidi, kteří jednoduše nesouhlasí s principem nucených plateb za službu, kterou nevyužívají.

Když umělci na Letné prohlásili, že Česká televize patří jim, nebyl to jen emotivní výkřik. Byla to definice vlastnictví, která zcela ignoruje fakt, že financování této instituce stojí na povinných platbách milionů lidí včetně těch, kteří ji nesledují nebo s jejím fungováním nesouhlasí.

Roman Roun

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
A právě tito lidé jsou následně objektem exekučního vymáhání. Těžko si představit větší kontrast. Na jedné straně elita kulturní scény, která si osobuje právo mluvit o "své" televizi, na straně druhé tisíce domácností, které kvůli této "jejich" instituci končí v exekuci.

Zdeněk Svěrák nedávno s jistou dávkou pohrdání prohlásil, že dvě třetiny občanů nechápou rozdíl mezi televizí veřejnoprávní a státní. Opak je pravdou. Lidé velmi dobře rozumí tomu, že pokud má instituce garantované příjmy bez ohledu na kvalitu, vyváženost či sledovanost, ztrácí přirozenou motivaci o diváka usilovat.

Odpůrci koncesionářských poplatků často argumentují jednoduchým principem: nevyužívám – neplatím. Ať už s tím souhlasíme, nebo ne, jde o legitimní postoj. Vynucování plateb exekucemi pak působí jako tvrdý nástroj v rukou instituce, která se zároveň prezentuje jako kulturní a morální autorita.

Představme si podobný model jinde. Povinná dálniční známka pro všechny držitele řidičského průkazu, i pro ty, kteří po dálnici nikdy nejezdí. Nebo povinný poplatek za knihovnu pro všechny občany, i když nečtou. Absurdní? Přesto je to logika, kterou zastánci veřejnoprávního statusu České televize a Českého rozhlasu považují za samozřejmou.

Psali jsme:

Roun (KSČM): Když je televize „jejich“, ale exekuce vaše
Roun (KSČM): Trumpově militarismu a represi se musíme postavit
Roun (KSČM): Černé skvrny českých médií
Roun (KSČM): Pravda o Ivanu Bartošovi

Další články z rubriky

Výborný (KDU-ČSL): Politika na úrovni mateřské školky

8:05 Výborný (KDU-ČSL): Politika na úrovni mateřské školky

Kritika politiky Motoristů sobě, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu