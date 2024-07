Rozvoral (SPD): Financování českého školství pod vedením ministra školství Beka je ostuda

Vážení přátelé,

financování českého školství pod vedením ministra školství Beka je ostuda. SPD prosazuje navýšení finančních prostředků pro školství a investice do kvalitního vzdělání. Zrušení minimální zaručené mzdy v soukromém sektoru povede k dalšímu poklesu reálných mezd českých zaměstnanců. Proti vládnímu návrhu zákona na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků budeme ve Sněmovně bojovat ze všech sil. SPD bude v europarlamentu součástí nové frakce Evropa suverénních národů. Podmínky sociální podpory a pomoci v ČR jsou výhodnější pro cizince než pro naše občany! Ukrajinci mají od státu lepší sociální podporu než naši potřební občané. Hnutí SPD přeje všem příjemnou letní dovolenou a školákům hezké prázdniny.

1. Financování českého školství pod vedením ministra školství Beka je ostuda. SPD prosazuje navýšení finančních prostředků pro školství, jelikož investice do kvalitního vzdělání jsou investicí do budoucnosti našeho národa!

Úroveň financování českého školství pod vedením ministra školství Mikuláše Beka (STAN) je velice tristní. V roce 2021 jsme se po dlouhých dvaceti letech v poměru objemu výdajů na školství k hrubému domácímu produktu dostali na hodnotu 4,3 %, ale po třech letech působení vlády Pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) jsme klesli pod úroveň států EU na 4,1 % a v souvislosti s vývojem rozpočtové kapitoly ministerstva školství už příští rok klesneme dokonce pod 4 %. Ministr školství Bek se přitom neustále ohání nedostatkem finančních prostředků ve státním rozpočtu, tvrdá data však svědčí o opaku! Hnutí SPD říká jasně, že finance do kvalitního vzdělání a školství jsou investicí do budoucnosti našeho národa! Pokud slabý ministr školství Bek ani nedokáže vybojovat rozpočtové prostředky na zvýšení tragicky nízkých platů nepedagogických pracovníků ve školství (kuchařky, školníci a další), které jsou trestuhodně nízké, měl by okamžitě rezignovat na svou funkci. Hnutí SPD jednoznačně navrhuje zvýšení rozpočtu do školství a adekvátní finanční ohodnocení všech pracovníků ve školství. Po zveřejnění návrhu státního rozpočtu proto podáme odpovídající pozměňovací návrhy, anebo navrhneme rozpočet přepracovat.

2. Zrušení minimální zaručené mzdy v soukromém sektoru povede k dalšímu poklesu reálných mezd českých zaměstnanců.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) za podpory poslanců hnutí ANO minulý týden ve Sněmovně schválili novelu zákoníku práce, kterou se mj. od roku 2025 ruší minimální zaručené mzdy v soukromém sektoru. Poslanci hnutí SPD jako jediní hlasovali proti tomuto nebezpečnému a asociálnímu návrhu, který bude mít negativní dopad na desítky tisíc českých zaměstnanců v průmyslu, dopravě i službách. Hnutí SPD s tímto opatřením zásadně nesouhlasí a navrhovali jsme minimální zaručené mzdy v zákoníku práce zachovat i pro zaměstnance v soukromém sektoru. Zrušení těchto zaručených mezd velice rychle povede k dalšímu poklesu reálných mezd českých zaměstnanců, ke zvýšenému tlaku na dovoz levné pracovní síly ze zahraničí a k dalšímu rozšíření objemu daňových a pojistných úniků na černém trhu práce, které už nyní dosahují stovek miliard korun ročně a zásadním způsobem oslabují příjmy státního rozpočtu a důchodového účtu. Za poctivou legální práci na plný úvazek musí lidem vždy náležet důstojná mzda!

3. Proti vládnímu návrhu zákona na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků budeme ve Sněmovně bojovat ze všech sil.

Vláda Petra Fialy na svém jednání minulý týden schválila konečnou podobu návrhu zákona na zvýšení tzv. koncesionářských poplatků. Tedy povinných poplatků daňového charakteru, které inkasují Česká televize a Český rozhlas. O schválení tohoto zákona nyní bude rozhodovat Parlament. Kromě zvýšení koncesionářských poplatků vláda navrhuje i razantní rozšíření okruhu domácností, které je budou povinny platit, o cca 600 000 osob. Nově pro povinnost hradit tyto poplatky nebude rozhodující pouze vlastnictví televizního či rozhlasového přijímače, ale i připojení k internetu nebo vlastnictví tzv. chytrého telefonu. Hnutí SPD s tímto navýšením nesouhlasí. Chybí jasná analýza a nevidíme k tomuto kroku žádná opodstatnění. Pouze to negativně dopadne na občany a firmy. Návrh SPD je jasný. Prosazujeme změnu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, která by upravila a vymezila jejich působení s tím, že by obě instituce podléhaly kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a jejich příjmy by byly samostatnou kapitolou státního rozpočtu. Proti vládnímu návrhu zákona na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků budeme ve Sněmovně bojovat ze všech sil, abychom hájili naše občany před dalším zvyšováním jejich výdajů Fialovou vládou.

4. SPD bude v europarlamentu součástí nové frakce Evropa suverénních národů.

Hnutí SPD bude v Evropském parlamentu součástí nové frakce Evropa suverénních národů (Europe of Sovereign Nations, ESN). V rozbouřené situaci v Evropě, v níž je hlavní hrozbou rozšíření válečného konfliktu na naše území a úpadek hospodářství s následnými sociálními problémy, se v Evropském parlamentu zařazujeme do politického uskupení, které se bude snažit řešit tyto problémy způsobem, který je nám nejbližší. Hnutí SPD nemůže být v jedné frakci s politickými stranami, které podpořily Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), imigraci, zavádění cenzury a eskalaci válečného konfliktu na Ukrajině. Věříme, že náš hlas bude slyšet a že přispějeme k nalezení lepší budoucnosti pro Evropu.

5. Podmínky sociální podpory a pomoci v ČR jsou výhodnější pro cizince než pro naše občany! Ukrajinci mají od státu lepší sociální podporu než naši potřební občané.

Podle názoru SPD není úkolem našeho státu suplovat sociální systém cizí země na úkor našich občanů. Konkrétně Ukrajinci mají od státu bydlení na rozdíl od našich důchodců zdarma a k tomu další sociální příspěvky. Přitom vláda Petra Fialy (ODS) prosazuje pro naše občany zvýšení hranice věku pro odchodu do důchodu a snížení důchodů. S tím SPD nesouhlasí.

6. Hnutí SPD přeje všem příjemnou letní dovolenou a školákům hezké prázdniny.