Rozvoral (SPD): Hlas pro hnutí SPD je jistota podpory skutečné změny!

Každý hlas proto bude mít zásadní význam a může rozhodnout o budoucnosti České republiky i o kvalitě života jejich občanů.
Volba hnutí SPD je dnes jedinou skutečnou jistotou pro voliče, kteří si přejí zásadní změnu a odmítají pokračování současné vládní politiky Petra Fialy. Každý hlas odevzdaný pro hnutí SPD má svou váhu a nikdy nepřijde nazmar.
Naopak v případě, že voliči dají svůj hlas jiným opozičním subjektům, například hnutí Motoristé sobě nebo uskupení Stačilo!, může nastat situace, že jejich hlasy propadnou. Obě tyto strany se podle dosavadních průzkumů pohybují kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Pokud jí nedosáhnou, všechny hlasy pro ně propadnou a ve výsledku tím posílí současnou vládní koalici.
Stejná situace totiž nastala v posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021, kdy propadlo více než milion hlasů. Tyto hlasy, které voliči dali menším stranám a subjektům, se nakonec promítly rovnoměrně do mandátů všech stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, takže i do koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a koalice PirSTAN (Piráti a Starostové). Právě tento faktor umožnil současné vládě sestavit většinu a vládnout proti vůli velké části občanů.
Pro hnutí SPD to byla nepříjemná zkušenost, a aby se tato situace již neopakovala, je jedinou skutečnou zárukou hlas pro hnutí SPD, které se pro letošní parlamentní volby spojilo se Svobodnými, Trikolorou a PRO. Jen tak má každý volič jistotu, že jeho hlas bude plně využit ve prospěch změny, kterou si lidé v naší zemi zaslouží.
Pokud si občané skutečně přejí zásadní změnu, spočívající v ukončení vládnutí asociální, probruselské a proukrajinské vlády, která za celé své působení nepřinesla lidem v naší zemi nic pozitivního – naopak způsobila vysokou inflaci, zvýšení daní, navýšení věku odchodu do důchodu a zdražení všech základních komodit nezbytných pro chod domácností – pak je jediným jistým řešením podpořit v nadcházejících parlamentních volbách hnutí SPD, kandidující pod číslem 6. Jen tak mají občané záruku, že jejich hlas nepropadne a bude využit pro skutečnou změnu.
Hnutí SPD stojí pevně za svým programem, z něhož jednoznačně vyplývá, že prosperita suverénní České republiky a spokojený a bezpečný život našich občanů jsou pro nás vždy nejvyšší prioritou. Jo! Pojďme na to.
Radek Rozvoral
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
