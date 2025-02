Rozvoral (SPD): Hnutí SPD bojuje proti vládní nečinnosti s rostoucími cenami!

Tento problém už dávno nepostihuje pouze zranitelné skupiny, jako jsou senioři a nízkopříjmové domácnosti, ale čím dál více zasahuje i pracující občany, kteří patří do střední třídy. Mnozí z těchto lidí se ocitají v tíživé situaci, kdy jejich měsíční příjmy nestačí na pokrytí základních životních nákladů.

Současná asociální vláda v čele s Petrem Fialou se ukázala jako naprosto neschopná efektivně reagovat na rostoucí náklady na život, které drtí běžné občany. Její nečinnost v klíčových okamžicích a ignorování varovných signálů, které byly jasně patrné již na počátku jejího vládnutí, je pro nás naprosto nepřijatelná. Místo toho, aby vláda včas zareagovala na zdražování energií, inflaci a rostoucí ceny základních komodit, pokračovala prioritně ve své probruselské a proukrajinské politice, a problémy občanů v České republice zcela ignorovala.

Tento stav vede k tomu, že se u nás pouze tyto problémy prohlubují, čímž se zhoršují životní podmínky stále většího počtu občanů. S tímto naším názorem souhlasí většina občanů, což nám potvrzují nejen na sociálních sítích, ale hlavně při osobních setkáních s nimi v ulicích našich měst u petičních stánků a na besedách. Stručně řečeno, občané už toho mají dost a naše hnutí je tu proto, aby jejich oprávněné zájmy hájilo.

Když si vezmeme, jak vláda ignorovala všechny návrhy a upozornění hnutí SPD, které nabízely alternativní způsoby řešení, je jasné, že její neschopnost včas jednat není pouze neodpovědností, ale přímým důsledkem její asociální politiky. Vláda se soustředí na politické hry a ideologické zájmy, zatímco skutečné problémy obyčejných lidí zůstávají bez adekvátního řešení. Tato nečinnost nejenže vede k růstu chudoby a sociální nerovnosti, ale také k hlubokému pocitu zklamání a frustrace mezi občany.

Minulý týden jsem proto ve Sněmovně v rámci interpelací položil dva dotazy premiéru Petru Fialovi, aby se jasně vyjádřil, jaké konkrétní kroky má vláda připravené v těchto klíčových oblastech, aby zmírnila negativní dopady na životní úroveň občanů, a to ještě v tomto volebním období. Občané očekávají konkrétní a rychlá řešení, která by jim v této složité době zajistila vést důstojný život.

Premiér Petr Fiala odpovídal jako vždy jen obecně, ale konkrétně neodpověděl na to, co udělá vláda pro to, aby zastavila pokračující růst cen potravin, energií a nákladů na bydlení a ani na to, co udělá vláda pro podporu lidí, kteří se propadají do sociální chudoby.

Z toho jednoznačně vyplývá, že tato asociální vláda nemá pro zlepšení životních podmínek pro naše občany žádné konkrétní opatření. Proto v hnutí SPD jasně říkáme, že už toho bylo dost, tato vláda musí skončit. Hnutí SPD je pro naše občany správná volba, neboť pro nás jsou občané České republiky na prvním místě a své sliby plníme!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

