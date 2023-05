Rozvoral (SPD): Hnutí SPD je zásadně a dlouhodobě proti přijetí eura v České republice!

reklama

Ve Sněmovně je hnutí SPD jediným subjektem, který se zásadně staví proti přijetí eura, neboť jsme přesvědčeni, že by jeho přijetí výrazně poškodilo naši ekonomiku, a hlavně naši suverenitu. Vstup České republiky do eurozóny by měl také negativní dopady pro naše občany, kteří by pocítili nárazové zvýšení cen. Státu by vznikly nemalé finanční náklady v rámci administrativního zavedení eura a mohl bych zmínit celou řadu záporů, např. ztrátu autonomní monetární politiky, což je nástroj centrální banky (ČNB), kterým ovlivňuje stabilitu cenové hladiny, vyrovnanost platební bilance, ekonomický růst, míru nezaměstnanosti a stabilitu měnového kurzu. Základním cílem ČNB je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz – inflace.

Naopak ostatní politické strany zastoupené ve Sněmovně přijetí eura dříve podporovaly nebo stále podporují. Strany vládní pětikoalice přijetí eura prosazovaly v rámci předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Rychlé zavedení eura v současné Fialově vládě začali opět prosazovat koaliční partneři z hnutí STAN, kdy na červencovém sjezdu minulý rok v Hradci Králové zmínil tlak na přijetí eura ve svém projevu předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. Poslanci za hnutí STAN by toto téma chtěli co nejdříve protlačit na vládní stůl.

Česká koruna stále posiluje a dle finančních ukazatelů je nejsilnější vůči euru téměř za patnáct let. Euro jako evropskou měnu táhne dolů Německo, představující největší evropskou ekonomiku. Podle zpřesněných údajů zveřejněných koncem minulého týdne se hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve srovnání s předchozími třemi měsíci snížil o tři desetiny procenta a propadl se do recese. To negativně ovlivní finanční stabilitu eurozóny, kde je euro oficiální měnou.

Hnutí SPD chce mít v České republice za měnu českou korunu. Pro Českou republiku nabízíme reálnou alternativu – vystoupení z EU na základě referenda a spolupráci suverénních národních států. Naším cílem je bezpečná, spravedlivá, prosperující a suverénní Česká republika. Proto odmítáme vstup ČR do eurozóny, a naopak požadujeme zachování české koruny.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Hlasovali jsme proti přijetí zákona o České televizi a Českém rozhlasu Rozvoral (SPD): Občané mají právo vyjádřit svou nespokojenost s vládní politikou! Rozvoral (SPD): Stát musí cílit na střední vrstvu Rozvoral (SPD): Vystoupení z Evropské unie je stále nutnější a naléhavější!

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.