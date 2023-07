Rozvoral (SPD): Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace

reklama

Vážení přátelé,

poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval proti česko-americké obranné smlouvě. Naopak pro smlouvu hlasovali poslanci Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Všichni, kteří pro její schválení hlasovali, jsou pro omezení svrchovanosti a nezávislosti České republiky. Hnutí SPD se postaví proti vládnímu balíčku, který zvyšuje daně českým občanům a firmám. Předložíme pozměňující návrhy na pomoc českým lidem.

Současná vláda podporuje imigraci. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS) a ministra vnitra Rakušana (STAN), aby se na Evropské radě připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali tzv. „Migrační pakt EU“ a povinné kvóty. Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem multikulturalismu a masové imigrace. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace! Připomínáme si svaté Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa, kteří hájili zájmy našeho národa a naši nezávislost.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

1. Poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval proti česko-americké obranné smlouvě. Naopak pro smlouvu hlasovali poslanci Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Všichni, kteří pro její schválení hlasovali, jsou pro omezení svrchovanosti a nezávislosti České republiky.

Minulý týden vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) hlasovala v prvním čtení při projednávání ve Sněmovně pro smlouvu o obranné spolupráci mezi Česko republikou a USA (DCA). Poslanci hnutí SPD jako jediní vzdorovali tomuto kroku celé dva jednací dny, podali jsme i návrh na její zamítnutí v prvním čtení, ale byli jsme spojenectvím vládních stran a hnutí ANO přehlasováni. Hnutí ANO dokonce označilo smlouvu za „technikálii“, což je lež!

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 4% Nevadí 92% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2298 lidí

Smlouva, která řeší detaily pobytu americké armády v České republice a které dáváme k dispozici na deset let jedenáct lokalit, ve kterých mohou USA stavět objekty, do kterých nebudeme mít přístup, není technikálie. A pokud hnutí ANO tvrdí, že o pobytu amerických vojáků musí hlasovat Parlament, tak tím dává jasně najevo, že proti tomu nic nemá. Hnutí SPD bude proti této smlouvě v rámci její ratifikace i nadále bojovat, protože se jedná o ztrátu suverenity a svrchovanosti České republiky. Trvale zastáváme názor, že o jakékoliv cizí základně na našem území by mělo být vyhlášeno celostátní referendum. Vláda Petra Fialy (ODS) se ovšem referendu vyhýbá, protože se občanů bojí. Hnutí SPD říká jasně NE cizím základnám a dlouhodobému pobytu jakýchkoliv cizích vojáků na našem území!

2. Hnutí SPD se postaví proti vládnímu balíčku, který zvyšuje daně českým občanům a firmám. Předložíme pozměňující návrhy na pomoc českým lidem.

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu schválila konečnou legislativní podobu tzv. „konsolidačního balíčku“, který hodlá za týden předložit do Sněmovny. Tento materiál v žádném případě není slibovaným souborem opatření na konsolidaci veřejných financí a snižování hrozivého rozpočtového deficitu a státního dluhu, protože neobsahuje žádné návrhy na snižování výdajů státu. Ve své podstatě jde pouze o „balík daňových zákonů“, který obsahuje rozsáhlé zvýšení daní všech typů fyzickým i právnickým osobám, českým občanům i firmám.

Jde o plošné zvýšení DPH, dále o razantní zvýšení daně z nemovitosti, která má navíc prostřednictvím inflačního koeficientu pravidelně každoročně růst, a bude tak dále zdražovat vlastnické i nájemní bydlení, o zvýšení daně z příjmu právnických osob a rozšíření daňové progrese u fyzických osob, což jde proti spravedlivému principu rovné daně.

Navrhovaná opatření naprosto zásadně poškodí pracující rodiny s předškolními dětmi, kterým zrušením školkovného a omezením daňové slevy na manželku či manžela pečujících o děti sníží čistý roční příjem o více než 40 tisíc korun. Hnutí SPD tento balíček nepodpoří a při jeho projednávání ve Sněmovně k němu představí celou řadu pozměňovacích návrhů.

3. Současná vláda podporuje imigraci. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS) a ministra vnitra Rakušana (STAN), aby se na Evropské radě připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali tzv. „Migrační pakt EU“ a povinné kvóty.

Summit prezidentů a premiérů členských států EU, který proběhl v minulém týdnu, nenalezl shodu na dalším postupu EU v otázce migrace. Česká Fialova vláda podporuje „Migrační pakt EU“ a odmítá se postavit na stranu Polska a Maďarska, které „Migrační Pakt EU“ naopak odmítají. Hnutí SPD odmítá jakékoli kvóty na přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky i placení výpalného za ně. Vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti jsou základní a nezbytné funkce státu.

Proto vyzýváme premiéra Fialu a ministra vnitra Rakušana, aby následovali postoje Polska a Maďarska a blokovali jednání o většinovém rozhodování v otázkách migrace na úrovni Evropské rady. Premiér Fiala (ODS) namísto toho, aby na evropském summitu podpořil naše polské a maďarské spojence v jejich oprávněném boji za právo veta členských států EU v otázkách migrace, žebral o peníze z Bruselu na podporu ukrajinské migrace do ČR.

Podle hnutí SPD musíme mít jako suverénní stát výhradní právo rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a komu poskytneme pomoc. Prvním předpokladem pro to je obnova kontroly českých státních hranic. Hnutí SPD říká jasně, že jedinou možností, jak zastavit migraci do ČR, je vystoupení z EU a vlastní migrační a azylová politika.

4. Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem multikulturalismu a masové imigrace. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace!

Sedmnáctiletý mladík alžírského původu, který jel minulý týden sportovním vozem vysokou rychlostí v Nanterre u Paříže v pruhu vyhrazeném pro autobusy, po střelbě policisty zemřel. Přiměřenost zákroku policisty se vyšetřuje, nicméně jeho smrt spustila ve Francii násilné protesty, které trvají již týden. Výsledkem je zatím 80 zraněných policistů, 30 vypálených radnic, tisíce zatčených a zadržených, vyrabované obchody, včetně obchodů se zbraněmi, auta v plamenech. Nasazeno bylo 45 tisíc policistů a příslušníků pořádkových sil a prezident Emmanuel Macron dokonce zvažuje v zemi vyhlásit výjimečný stav.

Pro celou Evropu je to další silné varování, co může způsobit nezvládnutá masová migrace z jiných civilizačních okruhů. Migrace těch, kteří nechtějí žít podle principů a pravidel zemí, do kterých přišli. Jedná se o osoby žijící převážně na sociálních dávkách, které ve Francii nikdy nic nevybudovaly. Vláda Petra Fialy (ODS) se v rámci podpory migrace chová podobně a současná situace ve Francii by pro ni měla být jasným varováním. Hnutí SPD říká jasně - nulová tolerance nelegální imigrace!

5. Připomínáme si svaté Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa, kteří hájili zájmy našeho národa a naši nezávislost.

V tomto týdnu oslavíme dva významné státní svátky. 5. červenec je dnem příchodu slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a svatého Metoděje, na naše státní území. Jejich posláním bylo nejen šíření křesťanské civilizace, ale rovněž vytvoření vlastní na říši nezávislé církevní organizace a šíření slovanské vzdělanosti. Jejich historická mise tedy měla i velký politický význam, jelikož významně posilovala naši národní a státní svrchovanost a nezávislost na západní francké (německé) říši usilující o podmanění českých zemí.

Zůstaňme věrni odkazu těchto věrozvěstů! 6. července si připomeneme smutné výročí upálení mistra Jana Husa v německé Kostnici. Šlo o politickou vraždu a popravu odvážného člověka, který ani tváří v tvář smrti neodvolal názory, o jejichž správnosti byl přesvědčen.

Jan Hus byl významný učenec a kněz, který tvrdě kritizoval excesy tehdejší církevní a světské moci. Jan Hus byl rovněž významný český vlastenec, který se podílel na přerodu tehdejší Karlovy univerzity z německé na především českou vysokou školu, kázal i psal v češtině a kodifikoval český pravopis. Vzpomeňme s úctou a pokorou tyto velké postavy českých národních a státních dějin!

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Hnutí SPD si na rozdíl od Fialovy vlády váží našich občanů a své sliby plní! Rozvoral (SPD): Vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby na Evropské radě odmítl Migrační pakt EU! Rozvoral (SPD): Hnutí SPD zásadně odmítá přítomnost cizích vojsk na území České republiky! Rozvoral (SPD): Požadujeme demisi ministra vnitra Víta Rakušana

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama