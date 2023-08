Rozvoral (SPD): Již téměř rok probíhají výpadky důležitých léků – další selhání Fialovy vlády!

reklama

Vážení přátelé,

pokud budeme ve vládě, zrušíme zákon pětikoalice, který snižuje důchody, zvyšuje věk odchodu do důchodu a zhoršuje postavení důchodců. Již téměř rok probíhají výpadky důležitých léků. Zvýšení daně na léky Fialovou vládou povede k jejich dalšímu zdražení a ještě větší nedostupnosti. Ukrajinci nemají podle hnutí SPD automatický nárok imigrovat do ČR. Kdo je bezpečnostním rizikem, měl by být vyhoštěn. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů. Ekonomické vyhlídky naší země jsou špatné. Fialova vláda zvýšením daně na palivové dřevo majitelům domů zdraží vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně.

1. Pokud budeme ve vládě, zrušíme zákon pětikoalice, který snižuje důchody, zvyšuje věk odchodu do důchodu a zhoršuje postavení důchodců.

Senát bude v tomto týdnu projednávat návrh zákona vládních ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na snížení řádných valorizací důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a na výrazné zhoršení podmínek pro předčasné starobní důchody. Hnutí SPD tento vládní návrh jednoznačně odmítá a při jeho projednávání ve Sněmovně jsme k němu předložili desítku pozměňovacích návrhů, jejichž společným cílem bylo ochránit životní úroveň současných i budoucích důchodců a jejich ústavní a zákonná práva před zásahy asociální vlády Petra Fialy (ODS). Vládní návrh, který má být účinný již od 1. září, kromě plošného snížení reálných důchodů a tempa jejich růstu, přináší v oblasti úprav předčasných starobních důchodů i jasné prolomení principů předvídatelnosti práva. Má totiž dojít k okamžitému a skokovému zvýšení hranice věku nároku na předčasný starobní důchod o dva roky a k prodloužení potřebné doby účasti na důchodovém pojištění dokonce o pět let! To tisíce osob úplně připraví o možnost požádat o předčasný důchod a mnoha dalším občanům to zásadně ztíží a zhorší jejich životní situaci a životní plány. To považujeme za nepřípustné, stejně tak jako způsob projednávání tohoto návrhu zákona ve Sněmovně, kdy byla zkrácena práva opozičních poslanců k věci vystoupit a byl porušován i zákon o jednacím řádu Sněmovny. Proto budeme plně podporovat podání návrhu na zrušení tohoto zákona Ústavním soudem. Zároveň odmítáme vládou plánované zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do řádného starobního důchodu nad 65 let. Pokud bude mít hnutí SPD v následujícím volebním období podíl na vládní odpovědnosti, tak tento zákon zrušíme.

2. Již téměř rok probíhají výpadky důležitých léků. Zvýšení daně na léky Fialovou vládou povede k jejich dalšímu zdražení a ještě větší nedostupnosti.

Již téměř rok trvá neutěšená situace v oblasti nedostatku mnoha základních léků a léčiv na českém trhu, přičemž výpadky v zásobování a dodávkách důležitých léků neustávají ani v letních měsících. V lékárnách například dlouhodobě chybí některá základní antibiotika a lékárníci se obávají dalšího zhoršení situace na podzim a v zimě, kdy propukne sezóna respiračních onemocnění. Tento stav, spolu s Fialovou vládou navrhovaným zvýšením sazby daně z přidané hodnoty na léky, povede mimo jiné i k citelnému zvýšení jejich cen a k dalšímu prohloubení jejich faktické i finanční nedostupnosti pro české občany. Neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tuto dramatickou a nepřijatelnou situaci vůbec neřeší a namísto toho neustále hovoří o zavádění jakýchsi nadstandardů ve zdravotnictví včetně zavádění jakéhosi zdravotního připojištění, což by fakticky znamenalo další privatizaci zdravotnictví a zpoplatnění mnoha zdravotnických úkonů a služeb. To je pro hnutí SPD ze zásady nepřijatelné! Všichni čeští občané, kteří si platí povinné zdravotní pojištění, musí mít nárok na stejný rozsah a kvalitu poskytované péče hrazené z tohoto pojištění. Zdravotnictví je veřejná služba, nikoli předmět trhu. Nečinný a neschopný ministr zdravotnictví Válek měl být již dávno odvolán z funkce. Premiér Fiala (ODS) ale situaci také neřeší. Stát musí převzít svou ústavní zodpovědnost za zajištění dodávek životně důležitých léků, provozovat aktivní lékovou politiku a postupně obnovit i výrobu léků v ČR, a získat tím kontrolu nad jejich distribucí.

3. Ukrajinci nemají podle hnutí SPD automatický nárok imigrovat do ČR. Kdo je bezpečnostním rizikem, měl by být vyhoštěn.

Bývalý prezident republiky Miloš Zeman v minulém týdnu poskytl rozhovor televizi CNN Prima, kde například prohlásil, že byl Fialovou vládou vloni oklamán z hlediska poskytnutých informací o složení imigrantů z Ukrajiny, jelikož většinu z nich zjevně netvoří ženy a děti, což lze demonstrovat i na příkladech přidělování imigrantů do některých měst. Bývalý prezident se rovněž tvrdě vymezil proti ukrajinským imigrantům páchajícím v poslední době v ČR závažné trestné činy, což je plně v souladu s kritikou ze strany SPD. Hnutí SPD vyjadřuje souhlas s postoji Miloše Zemana k situaci v České republice ohledně imigrace z Ukrajiny. Odmítáme plošnou a nárokovou imigraci z Ukrajiny do ČR. Každý příchozí cizinec musí být pečlivě prověřen, a pokud je pro ČR bezpečnostním rizikem, nesmí k nám být vpuštěn, resp. musí být okamžitě vyhoštěn. Plnou odpovědnost za závažné problémy, které jsou důsledkem masové imigrace z Ukrajiny do ČR, nese Fialova vláda a všechny strany vládní pětikoalice v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), který by měl rezignovat na svou funkci, protože situaci s rostoucí kriminalitou a ilegální imigrací, za které ve vládě odpovídá, dlouhodobě nezvládá!

4. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů. Ekonomické vyhlídky naší země jsou špatné.

Dle nejnovější makroekonomické prognózy ministerstva financí z minulého týdne hrubý domácí produkt ČR letos meziročně poklesne o 0,2 procenta (!). Ještě v dubnu přitom tento resort počítal s mírným růstem české ekonomiky. Za zhoršením výhledu predikce ekonomického vývoje stojí zejména markantní propad poptávky a spotřeby domácností. I tato skutečnost je jednoznačným dokladem nekompetence a škodlivosti působení vlády Petra Fialy (ODS) a jejich přímých negativních dopadů na společensko-ekonomický vývoj ČR a životy jejích občanů. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená do značné míry rovněž Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů, pokud je o ně již rovnou úplně nepřipravila. To je i hlavním důvodem propadu spotřeby a maloobchodních tržeb, jehož výsledkem je pokles hrubého domácího produktu a znamená to samozřejmě i velké ohrožení pro české firmy a živnostníky, včetně ohrožení samotné existence a budoucnosti jejich podnikání. Všechny tyto skutečnosti budou ve svých důsledcích znamenat i razantní propad příjmů státního rozpočtu a prohlubování jeho deficitu. Ze všech těchto závažných důvodů trváme na tom, že Fialova vláda škodící ČR musí okamžitě skončit. I proto, že dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) jí plně důvěřují pouze 2 % českých občanů, zatímco nedůvěra v tento vládní kabinet je rekordní (nedůvěřuje jí plných 73 % občanů). Vláda, která objektivně škodí vlastní zemi a pozbyla důvěry drtivé většiny občanů, musí odejít! Jediným východiskem z existující situace jsou následující volby do Poslanecké sněmovny a sjednocování politických subjektů s podobným vlasteneckým programem, který má hnutí SPD.

5. Fialova vláda zvýšením daně na palivové dřevo majitelům domů zdraží vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně.

Součástí tzv. vládního konsolidačního balíčku, který přináší nejrozsáhlejší zvýšení daní v historii samostatné ČR, je i zvýšení daně z přidané hodnoty na palivové dřevo (včetně dřevěných pelet a briket) z 15 na 21 %. Majitelům a obyvatelům rodinných domů to tak zvedne výdaje na jejich vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně, dle typu, kvality a výhřevnosti dřeva či velikosti, stáří či energetické náročnosti domu. Zvýšení této daně má být účinné od 1. ledna 2024 a je jisté, že jej prodejci dřeva následně okamžitě promítnou do svých cen. Podle expertů tento krok podpoří i černý trh se dřevem. Je evidentní, že Fialova vláda svými opatřeními zásadně zvyšuje základní životní náklady všech českých občanů, zejména náklady na bydlení. Možnost vytápění tuhými palivy, včetně dřeva, byla dosud pro majitele rodinných domů a obyvatele venkova levnější a dostupnou alternativou k vytápění elektřinou a plynem, jejichž ceny se v posledním období astronomicky zvýšily. Hnutí SPD ostře nesouhlasí se zvyšováním daně z přidané hodnoty na palivové dřevo, naopak navrhujeme jeho zařazení do její snížené sazby (12 %). Vytápění nemovitostí určených k bydlení je základní životní potřebou občanů a jako takové nesmí být pro lidi finančně likvidační. Současné jsme již před delší dobou představili komplexní plán na zlevnění energií, jehož základem je výrazné snížení cenových stropů a v případě elektřiny jejich zafixování přímo u výrobců.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

