Rozvoral (SPD): Liga Mattea Salviniho má stále největší podporu Italů!

Hnutí SPD vnímá lídra italské protiimigrační Ligy Mattea Salviniho jako jednoho z mála politiků, který se odhodlal všemi dostupnými prostředky realizovat v praxi to, o čem jenom ostatní bruselští zastánci a vrcholní představitelé Evropské unie diskutují a hledají nějaká přijatelná řešení. Jde o omezení vstupu nelegálních imigrantů do zemí EU. Matteo Salvini v době, kdy zastával pozici ministra vnitra, dokázal uvést do života zákony, které zamezily vstup imigrantů na italské pobřeží, které pro ně představovalo vstupní bránu do Evropy. Liga je naší partnerskou stranou ve frakci Identita a demokracie v Evropském parlamentu a navazuje na činnost frakce Evropa národů a svobody, která fungovala v předcházejícím volebním období Evropského parlamentu. Identita a demokracie má celkem 73 mandátů, nejvíce je zde zastoupena italská Liga s 28 mandáty a její představitel Marco Zanni je předsedou frakce. Naše hnutí má v této frakci 2 mandáty a všichni společně zastáváme tvrdou protiimigrační politiku.

Přísná protiimigrační politika, která spočívala v uzavírání přístavů a bojem s pracovníky humanitárních organizací (tedy pašeráků lidí), operujících ve Středomoří, byla uplatňována ministrem vnitra Matteem Salvinim, kterému se v srpnu tohoto roku podařilo prosadit zákon, na jehož základě je možné pokutovat kapitány lodí s imigranty až do výše jednoho milionu eur. Všechny tyto kroky, které Salvini jako ministr vnitra prosadil, přispěly k tomu, že výrazně klesl (uvádí se až o 80 procent) příliv nelegálních imigrantů do Itálie. Všechna tato opatření oceňovali Italové a preference italské politické straně Liga, v jejímž čele stojí Matteo Salvini, stále rostla a v případných volbách by jí tito voliči zajistili vítězství. Tím by se pozice Mattea Salviniho ještě více posílila a jako případný premiér mohl ještě více hájit a prosazovat protiimigrační politiku nejen v Itálii, ale v celé Evropské unii.

Salvini v srpnu tohoto roku vypověděl spolupráci s Hnutím pěti hvězd (M5S) a očekával, že italský prezident Sergio Mattarella vyslyší to, co si většina Italů přála a vyhlásí předčasné volby. Italský prezident ale pod vlivem představitelů Evropské unie, kteří se obávali rostoucí popularity Mattea Salviniho, nepřistoupil k vyhlášení předčasných voleb a umožnil vznik nové koaliční vlády protestního Hnutí pěti hvězd a doposud opoziční středolevé Demokratické strany (PD). Nová italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová zastává k migraci mírnější postoj, a tak si počkejme, zda uvolní přístup lodím s imigranty do italských přístavů, které dle jejího vyjádření naplňují námořní záchranné mise.

Příznivci Ligy zůstávají věrni svému lídrovi a jejich hesla: „Salvini premiérem“ a „Salvini navždy“ měli účastníci manifestace, která proběhla na louce v Pontidě na severu Itálie, na svých trikách a jejich počet se odhadoval na několik tisíc. Podle posledních průzkumů z minulého týdne, zveřejněných v nejprodávanějším italském finančním deníku Il Sole 24 Ore, má Liga stále nejsilnější podporu v Itálii; volilo by ji 34 procent dotazovaných.

Hnutí SPD stojí za Matteem Salvinim a pevně doufá, že Italové sami dají najevo svou nespokojenost s uplatňovanou proimigrační politikou nové vlády a že v Itálii nakonec budou vypsány předčasné volby, ve kterých náš přítel Matteo zvítězí.

