Pšenák běsnil mezi lidmi: „Rus ke zdi!“, „ty p*čo!“ a letěl ven

14.04.2026 15:30 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

V Brně se dnes jednalo o chystaném sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Proti sjezdu protestovali občané, kteří sjezd považují za provokaci. A dorazil také aktivista Vojtěch Pšenák. Ten nejdříve „diskutoval“ s jedním z přítomných. Pak začal být sprostý na starší ženu a byl vyveden. Není to zdaleka poprvé, co byl Pšenák kvůli sprosťárnám vyhozen.

Foto: Repro FB
Popisek: Aktivista Vojtěch Pšenák je sprostý na postarší ženu

Již nějakou dobu se řeší sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se má letos konat v Brně. Dnes o něm jednalo brněnské zastupitelstvo. Za účasti veřejnosti, která nebyla sjezdu příliš nakloněná.

Na akci dorazil také nechvalně známý aktivista Vojtěch Pšenák z Oganesjanova gangu, jak dosvědčuje video KTV. Aktivista nasadil svůj typický slovník. „Každej, kdo má jinej názor, je sračka, která patří ke zdi. Každej podporovatel Ruska patří ke zdi,“ prohlašoval Pšenák a souhlasil s otázkou, že je potřeba zabít každého Rusa. „Rus není člověk,“ ozvalo se od Pšenáka v diskuzi s jedním z těch, kdo protestovali proti pořádání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Jednalo se zřejmě o Martina Valouška, který dle svého profilu na sociálních médiích byl u jednání přítomen a informoval, že návrh na zamítnutí akce sudetoněmeckého landsmanšaftu neprošel.

Od otázek Benešových dekretů, vyhnání Němců a mezinárodní politiky se diskuze přesunula k osobním útokům a „jiným názorům“. Pšenák začal tvrdit, že druhý diskutující „znásilňuje 20 dětí denně“. Na to dostal odpověď, že „si v životě nezasouložil“. „Já mám manželku narozdíl vod tebe, ty sr*či,“ opáčil Pšenák. „Vy opravdu máte manželku, vás si nějaká ženská vzala? Vy takhle mluvíte, strašně vám smrdí z úst a ona nějaká ženská si vás vzala?“ nevěřil mu muž. Na to Pšenák začal řvát: „Ty denně... Pan Valoušek denně znásilňuje děti! Pozor, je tady úchyl, který denně znásilňuje děti.“ Na to se ovšem začalo ozývat: „Pšenák ven, Pšenák ven!“ Pšenák se pak zaměřil na Jiřího Černohorského, o kterém řval, že „rozkrádá sbírky“.

Ani tam nepochodil. Na Martina Valouška pak už Pšenák nereagoval, začal točit další lidi okolo. „Co mě filmujete,“ osopila se na něho postarší žena. „Já si tě budu filmovat, ty p*čo, jak budu chtít,“ odpověděl Pšenák. Po této odpovědi byl aktivista chycen za oblečení a vyhozen za skandování „Pšenák ven, Pšenák ven“. Když byl vyveden, ozval se potlesk.

Z vyhazování Pšenáka pak vzniklo i podstatně kratší video, které publikovala influencerka Barbora Kuželová (pod přezdívkou Barbora Mercury – pozn.red.). Na něm ovšem není slyšet, co Pšenák před svým vyhozením říkal, pouze zaznělo, že byl vulgární ke starší obyvatelce a proto byl vyhozen.

Není to zdaleka poprvé, co byl Vojtěch Pšenák vyveden. Podobný incident se odehrál také v sídle KSČM, kde Pšenáka za vulgární výroky vyvedl tiskový mluvčí Roman Roun.

Pro ParlamentníListy.cz se tehdy vyjádřila také Ivana K., na jejíž adresu od Pšenáka také padaly nevybíravé výroky. „Odmítal odejít, takže to dospělo až tam, že jsem musela zvyšovat hlas a vyhodila jsem ho. Pamatuji si, že nehezky páchl. Bylo to něco strašného, to vám tedy řeknu,“ uvedla. „Na tom zveřejněném videu to není vidět, ale ten člověk na mě nejen sprostě štěkal, ale také do mě vrazil. V reakci na to jsem mu jednu do ramene plácla,“ vypověděla vrátná. A padlo i svědectví o tom, jaký jazyk Pšenák v komunikaci volí: „Otevírám vrátka a slyším pana Pšenáka, kterému paní Maláčová slušně řekla, že mu děkuje, a on jí na to říká: já vám neděkuju, vy rudá p*čo, stará k*ndo.“

