Pšenák běsnil mezi lidmi: „Rus ke zdi!“, „ty p*čo!“ a letěl ven

Již nějakou dobu se řeší sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se má letos konat v Brně. Dnes o něm jednalo brněnské zastupitelstvo. Za účasti veřejnosti, která nebyla sjezdu příliš nakloněná.
Na akci dorazil také nechvalně známý aktivista Vojtěch Pšenák z Oganesjanova gangu, jak dosvědčuje video KTV. Aktivista nasadil svůj typický slovník. „Každej, kdo má jinej názor, je sračka, která patří ke zdi. Každej podporovatel Ruska patří ke zdi,“ prohlašoval Pšenák a souhlasil s otázkou, že je potřeba zabít každého Rusa. „Rus není člověk,“ ozvalo se od Pšenáka v diskuzi s jedním z těch, kdo protestovali proti pořádání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Jednalo se zřejmě o Martina Valouška, který dle svého profilu na sociálních médiích byl u jednání přítomen a informoval, že návrh na zamítnutí akce sudetoněmeckého landsmanšaftu neprošel.
Od otázek Benešových dekretů, vyhnání Němců a mezinárodní politiky se diskuze přesunula k osobním útokům a „jiným názorům“. Pšenák začal tvrdit, že druhý diskutující „znásilňuje 20 dětí denně“. Na to dostal odpověď, že „si v životě nezasouložil“. „Já mám manželku narozdíl vod tebe, ty sr*či,“ opáčil Pšenák. „Vy opravdu máte manželku, vás si nějaká ženská vzala? Vy takhle mluvíte, strašně vám smrdí z úst a ona nějaká ženská si vás vzala?“ nevěřil mu muž. Na to Pšenák začal řvát: „Ty denně... Pan Valoušek denně znásilňuje děti! Pozor, je tady úchyl, který denně znásilňuje děti.“ Na to se ovšem začalo ozývat: „Pšenák ven, Pšenák ven!“ Pšenák se pak zaměřil na Jiřího Černohorského, o kterém řval, že „rozkrádá sbírky“.
Z vyhazování Pšenáka pak vzniklo i podstatně kratší video, které publikovala influencerka Barbora Kuželová (pod přezdívkou Barbora Mercury – pozn.red.). Na něm ovšem není slyšet, co Pšenák před svým vyhozením říkal, pouze zaznělo, že byl vulgární ke starší obyvatelce a proto byl vyhozen.
Dneska je v Brně veselo.??— Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) April 14, 2026
Dezoláti vyvlekli Pšenáka z jednání zastupitelstva města Brna ke sjezdu sudetských Němců. pic.twitter.com/dTcpYI0fHJ
Není to zdaleka poprvé, co byl Vojtěch Pšenák vyveden. Podobný incident se odehrál také v sídle KSČM, kde Pšenáka za vulgární výroky vyvedl tiskový mluvčí Roman Roun.
Pro ParlamentníListy.cz se tehdy vyjádřila také Ivana K., na jejíž adresu od Pšenáka také padaly nevybíravé výroky. „Odmítal odejít, takže to dospělo až tam, že jsem musela zvyšovat hlas a vyhodila jsem ho. Pamatuji si, že nehezky páchl. Bylo to něco strašného, to vám tedy řeknu,“ uvedla. „Na tom zveřejněném videu to není vidět, ale ten člověk na mě nejen sprostě štěkal, ale také do mě vrazil. V reakci na to jsem mu jednu do ramene plácla,“ vypověděla vrátná. A padlo i svědectví o tom, jaký jazyk Pšenák v komunikaci volí: „Otevírám vrátka a slyším pana Pšenáka, kterému paní Maláčová slušně řekla, že mu děkuje, a on jí na to říká: já vám neděkuju, vy rudá p*čo, stará k*ndo.“
