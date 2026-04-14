David (SPD): Hormuzský průliv čelí nestabilitě kvůli nařízení Trumpa

Hormuzský průliv čelí nestabilitě kvůli nařízení prezidenta Trumpa o blokádě
Čína je v tomto sporu o průliv možná klíčovým hráčem
Čínský ministr zahraničí poznamenává, že hlavní příčinou je vojenský konflikt, a naléhá na zdrženlivost
Sun Langchen píše pro Global Times:
V okamžiku, kdy americká blokáda Hormuzského průlivu vstoupila v pondělí v 10:00 východního času v platnost, americká armáda podle Al Jazeery uvedla, že zablokuje veškerou námořní dopravu vplouvající do íránských přístavů a z nich vyplouvající.
Situace kolem Hormuzského průlivu se opět vyostřila poté, co americký prezident Donald Trump v neděli nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu. Stalo se tak v důsledku neúspěšných 21hodinových mírových jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu.
Vzhledem k tomu, že napětí mezi USA a Íránem ohledně průlivu přetrvává, izraelský premiér Netanjahu prohlásil, že příměří s Íránem by mohlo „v krátké době“ skončit, jak informovala agentura Xinhua s odvoláním na izraelská média.
Hlavní příčinou narušení provozu v Hormuzském průlivu je vojenský konflikt. Aby se problém vyřešil, musí se konflikt co nejdříve ukončit. Všechny strany musí zachovat klid a zdrženlivost. Čína bude i nadále hrát konstruktivní roli, uvedl v pondělí mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun, když byl požádán o komentář k Trumpovu nařízení o blokádě Hormuzského průlivu a opatřením proti zemím, které s Íránem obchodují s energií. V jednom rozhovoru také Trump vyzval Čínu, aby nakupovala ropu od USA nebo Venezuely.
Hormuzský průliv je důležitou mezinárodní obchodní cestou pro zboží a energie. Udržování bezpečnosti a stability v oblasti a zajištění nerušeného průchodu slouží společnému zájmu mezinárodního společenství, dodal Kuo.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí také uvedl, že pokud jde o nákup ropy, Čína je připravena spolupracovat s ostatními na společné ochraně globální energetické bezpečnosti a udržení stability dodavatelských řetězců. Aby se však tento problém zásadně vyřešil, je v první řadě třeba obnovit mír a stabilitu v oblasti Perského zálivu a Blízkého východu. Venezuela je suverénní stát a má plnou trvalou svrchovanost nad všemi svými přírodními zdroji a hospodářskými aktivitami. Má právo vybrat si své vlastní partnery pro spolupráci. Ostatní země nemají právo jí diktovat.
Tyto poznámky následovaly poté, co Trump v neděli nařídil námořní blokádu průlivu, což CNBC popsala jako „ztlumení nadějí na rychlé ukončení konfliktu na Blízkém východě a eskalaci napětí s Íránem, která již vyvolala nejhorší energetický šok v historii“.
V příspěvku na sociálních sítích Trump uvedl, že americké námořnictvo „zahájí proces BLOKÁDY všech lodí, které se snaží vplout do Hormuzského průlivu nebo ho opustit.“ Obvinil také Írán z vydírání a tvrdil, že se snaží zabránit vybírání mýtného.
Poté, co Trump toto tvrzení učinil, mluvčí íránských ozbrojených sil reagoval prohlášením, že Írán zavede „trvalý mechanismus“ pro kontrolu Hormuzského průlivu kvůli pokračujícím hrozbám USA a varoval, že pokud bude ohrožena bezpečnost íránských přístavů, „žádný přístav v Perském zálivu a Ománském moři nezůstane bezpečný,“ uvedla stanice NBC News.
Ve svém prohlášení velení íránských ozbrojených sil označilo americkou blokádu íránských přístavů za „nezákonnou“ a „představující pirátství“ a zároveň varovalo, že bezpečnost přístavů v Perském zálivu a Ománském moři je buď pro všechny, nebo pro nikoho, uvedla stanice NBC News.
Generální tajemník Mezinárodní námořní organizace Arsenio Dominguez v pondělí prohlásil, že země nemají právo blokovat mezinárodní průlivy používané pro mezinárodní tranzit. „Z právního hlediska, v souladu s mezinárodním právem, neexistuje právo zakazovat právo na neškodný průchod ani bránit svobodě plavby mezinárodními průlivy používanými pro mezinárodní tranzit,“ řekl podle tiskové agentury Xinhua.
Není divu, že Trump vydal své poslední nařízení. Blokáda Hormuzského průlivu by tak mohla přesunout důsledky konfliktu s Íránem vyvolaného USA na zbytek světa, řekl deníku Global Times Li Haidong, profesor na Čínské univerzitě zahraničních věcí.
Li dodal, že jakýkoli pokus o blokování oblastí kolem průlivu by nevyhnutelně ovlivnil íránský vývoz ropy a mnoho zemí dovážejících ropu, včetně zemí v Evropě a jihovýchodní Asii, a zesílil by globální ekonomické dopady.
V neděli Trump údajně také pohrozil 50% cly, pokud se zjistí, že Čína dodává Íránu zbraně. Kuo v reakci uvedl, že postoj Číny je velmi jasný: celní války nemají vítěze.
Někteří spojenci USA nadále vyjadřují distanc od konfliktu zahájeného USA. Britský premiér Keir Starmer v pondělním rozhovoru uvedl, že Spojené království se nenechá zatáhnout do války s Íránem ani se nezapojí do blokády Hormuzského průlivu. „Blokádu nepodporujeme,“ řekl a dodal, že je nezbytné průliv znovu otevřít, uvedla agentura Reuters.
Australský premiér Anthony Albanese také vyzval k úplnému znovuotevření průlivu a obnovení volné plavby a zároveň poznamenal, že nedostatek pokroku v nedávných jednáních bylo podle deníku Guardian „zklamáním“.
Evropské reakce odrážejí rostoucí obavy, že důsledky washingtonských činů by mohlo nést širší mezinárodní společenství.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku