Klempíř spustil lavinu kolem Maďarska

14.04.2026 14:02 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Výrok budoucího maďarského premiéra Pétera Magyara o pozastavení zpravodajství veřejnoprávních médií rozdmýchal roztržku i mezi českými politiky. Poslanec ANO Patrik Nacher označil Magyarův postup za inspirativní. Slovo dodal i ministr kultury Oto Klempíř, který se vysmál těm, kteří si mysleli, že Magyarovo vítězství předznamená správný směr pro demokracii.

Foto: reprofoto: video
Popisek: Oto Klempíř

Péter Magyar a jeho Tisza chtějí po volbách obnovit právní stát a pluralitní demokracii. Tvrdí, že toho dosáhnou demokraticky díky ústavní většině v parlamentu, bez mimořádných nebo autoritářských kroků. Magyar také uvedl, že by dočasně pozastavil zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud by nebylo nestranné.

Dnes se k tomuto plánu maďarské vítězné strany vyjádřil český ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě). „Nemálo opozičních politiků se radovalo, jak teď půjde demokracie v Maďarsku konečně tím správným směrem. Mezitím vítěz voleb Magyar oznámil, že chce pozastavit zprávy veřejnoprávní televize, protože mu nevyhovují,“ upozornil na sociální síti X.

Ministerstvo kultury v čele s Klempířem mezitím plánuje velké změny pro česká veřejnoprávní média. Česká televize a Český rozhlas mají zůstat samostatné a jejich sloučení se nechystá. Vláda ale chce zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Kontrolu nad fungováním médií by i nadále měly vykonávat mediální rady, oznámil minulý týden ministr v příspěvku na Facebooku.

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Klempířovo vyjádření o Maďarsku a plánech Magyara ovšem odmítl šéfredaktor týdeníku Reflex Martin Bartkovský jako neinformované. Ministr podle něj nerozumí maďarské mediální scéně ani politickým souvislostem.

„Oto já vím, že je to teď těžké a celý víkend jsi místo studování maďarských reálií draftil ten zákon o osekání ČT a ČRo, jak na tebe zaklekl Okamura,“ vzkázal Bartkovský ministrovi kultury a odkázal ho na jeho podcast s maďarskou tématikou. „Tvé vyjádření výše je úplně mimo nejen na standardy ministra kultury, ale i na průměrně vzdělaného člověka,“ dodal Bartkovský.

 

Oto Brázdil

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se do diskuse zapojil s varováním, že plánované financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu by mohlo vést k jejich faktickému zestátnění. „Ano, až takhle daleko by to mohlo zajít, pokud byste veřejnoprávní média v rozporu s vaším volebním programem de facto zestátnili. A to nechcete, že ne? Že ne?!“ ptal se Klempíře.

 

Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera jsou naopak výroky Magyara o dočasném pozastavení zpravodajství veřejnoprávních médií inspirativní. V porovnání s nimi podle něj české návrhy na změnu financování působí mírně.

„No prosím, to je inspirace. My se snažíme změnit způsob financování a je hned zle. Vítěz maďarských voleb chce rovnou pozastavit zprávy veřejnoprávních médií, dokud nebudou nestranné. Tak si počkám tady na ty reakce,“ uvedl Nacher.

I zde reagoval Vít Rakušan a spolu s novinářem Jindřichem Šídlem odmítli Nacherovo srovnání. Šídlo uvedl, že maďarská opozice mluví o zásahu do veřejnoprávních médií proto, že je Viktor Orbán už dříve dostal do stavu, do jakého chce podle něj ANO dostat Českou televizi a Český rozhlas. Rakušan dodal, že změna financování má podle něj vést právě k tomu, aby česká veřejnoprávní média dopadla podobně jako ta v Orbánově Maďarsku.

Poslanec Matěj Hlavatý (STAN), známý pod přezdívkou „Matěj z Tetína“, pak Nacherovi rovnou doporučil, aby ze sebe nedělal hlupáka, když sám prý moc dobře ví, jak státní média v Maďarsku fungovala.

Nacher mu na to vzkázal, že česká vláda se naopak nyní nechá Magyarem inspirovat. „Naopak, my se budeme inspirovat P. Magyarem, co říkáte… jsou pořady ČT, kam nebyl 8 let pozván předseda opoziční strany (dnes vládní),“ odpověděl Nacher s tím, že vláda si posvítí i na dodržování Kodexu ČT.

Článek obsahuje štítky

ČT , koncesionářské poplatky , Maďarsko , ministerstvo kultury , Nacher , veřejnoprávní média , Klempíř , Magyar

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Souhlasíte s plánovanou změnou financování českých veřejnoprávních médií?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Vláda

Vy na jednu stranu kritizuje vládu, jak ohrožuje naši bezpečnost, jak nás táhne na východ, na druhou stranu jste ale řekl, že si dokážete představit, že byste jako strana tolerovali menšinovou vládu ANO. Já to nechápu, to Babiše kritizujete, ale klidně byste s ním spolupracoval? Můžete mi to vysvětl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Žádná cenzura Pavla. Je to jinak. Ministerstvo obrany vrací úder

14:36 Žádná cenzura Pavla. Je to jinak. Ministerstvo obrany vrací úder

Ministerstvo obrany odmítá nařčení, že cenzuruje rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, který natočil…