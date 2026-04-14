Klempíř spustil lavinu kolem Maďarska

Péter Magyar a jeho Tisza chtějí po volbách obnovit právní stát a pluralitní demokracii. Tvrdí, že toho dosáhnou demokraticky díky ústavní většině v parlamentu, bez mimořádných nebo autoritářských kroků. Magyar také uvedl, že by dočasně pozastavil zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud by nebylo nestranné.
Dnes se k tomuto plánu maďarské vítězné strany vyjádřil český ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě). „Nemálo opozičních politiků se radovalo, jak teď půjde demokracie v Maďarsku konečně tím správným směrem. Mezitím vítěz voleb Magyar oznámil, že chce pozastavit zprávy veřejnoprávní televize, protože mu nevyhovují,“ upozornil na sociální síti X.
— Oto Klempíř (@OtoKlempir) April 14, 2026
Ministerstvo kultury v čele s Klempířem mezitím plánuje velké změny pro česká veřejnoprávní média. Česká televize a Český rozhlas mají zůstat samostatné a jejich sloučení se nechystá. Vláda ale chce zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Kontrolu nad fungováním médií by i nadále měly vykonávat mediální rady, oznámil minulý týden ministr v příspěvku na Facebooku.
Klempířovo vyjádření o Maďarsku a plánech Magyara ovšem odmítl šéfredaktor týdeníku Reflex Martin Bartkovský jako neinformované. Ministr podle něj nerozumí maďarské mediální scéně ani politickým souvislostem.
„Oto já vím, že je to teď těžké a celý víkend jsi místo studování maďarských reálií draftil ten zákon o osekání ČT a ČRo, jak na tebe zaklekl Okamura,“ vzkázal Bartkovský ministrovi kultury a odkázal ho na jeho podcast s maďarskou tématikou. „Tvé vyjádření výše je úplně mimo nejen na standardy ministra kultury, ale i na průměrně vzdělaného člověka,“ dodal Bartkovský.
— Martin Bartkovský (@bartkovskym) April 14, 2026
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se do diskuse zapojil s varováním, že plánované financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu by mohlo vést k jejich faktickému zestátnění. „Ano, až takhle daleko by to mohlo zajít, pokud byste veřejnoprávní média v rozporu s vaším volebním programem de facto zestátnili. A to nechcete, že ne? Že ne?!“ ptal se Klempíře.
— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 14, 2026
Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera jsou naopak výroky Magyara o dočasném pozastavení zpravodajství veřejnoprávních médií inspirativní. V porovnání s nimi podle něj české návrhy na změnu financování působí mírně.
„No prosím, to je inspirace. My se snažíme změnit způsob financování a je hned zle. Vítěz maďarských voleb chce rovnou pozastavit zprávy veřejnoprávních médií, dokud nebudou nestranné. Tak si počkám tady na ty reakce,“ uvedl Nacher.
I zde reagoval Vít Rakušan a spolu s novinářem Jindřichem Šídlem odmítli Nacherovo srovnání. Šídlo uvedl, že maďarská opozice mluví o zásahu do veřejnoprávních médií proto, že je Viktor Orbán už dříve dostal do stavu, do jakého chce podle něj ANO dostat Českou televizi a Český rozhlas. Rakušan dodal, že změna financování má podle něj vést právě k tomu, aby česká veřejnoprávní média dopadla podobně jako ta v Orbánově Maďarsku.
— Jindřich Šídlo - NEW (@JindrichSidlo2) April 14, 2026
— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 14, 2026
Poslanec Matěj Hlavatý (STAN), známý pod přezdívkou „Matěj z Tetína“, pak Nacherovi rovnou doporučil, aby ze sebe nedělal hlupáka, když sám prý moc dobře ví, jak státní média v Maďarsku fungovala.
Nacher mu na to vzkázal, že česká vláda se naopak nyní nechá Magyarem inspirovat. „Naopak, my se budeme inspirovat P. Magyarem, co říkáte… jsou pořady ČT, kam nebyl 8 let pozván předseda opoziční strany (dnes vládní),“ odpověděl Nacher s tím, že vláda si posvítí i na dodržování Kodexu ČT.
— Patrik Nacher (@PatrikNacher) April 14, 2026
