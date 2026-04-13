Finanční správa: Lidem s daněmi nově pomůže i umělá inteligence

Nový nástroj v rámci pilotního provozu testuje využití umělé inteligence pro předvyplnění daňového přiznání. Odstraňuje uživatelsky nepříjemné bariéry klasických formulářů – není třeba přepisovat údaje z různých potvrzení, ani hledat správné řádky, kam údaje napsat. Stačí nahrát dokumenty a využít AI. Aplikace zároveň přináší nově formulované nápovědy, které by měly uživatele snadno provést celým procesem.
Pro beta verzi byl využit formulář daňového přiznání určený lidem, kteří mají pouze příjmy ze zaměstnání, a to i od více zaměstnavatelů, nebo studentům s příjmy z brigád. Využít jej mohou čeští daňoví rezidenti i nerezidenti, pokud nemají příjmy ze zahraničí. Aplikace naopak není určena pro poplatníky s dalšími druhy příjmů, například z podnikání, nájmu nebo obchodů z cennými papíry či jinými nástroji.
„Stát má lidem povinnosti zjednodušovat, ne komplikovat. Chceme, aby lidé zvládli daňové přiznání rychle, přehledně a bez zbytečného stresu. Proto využíváme moderní technologie, včetně umělé inteligence. Ta dokáže celý proces výrazně urychlit. Jde o konkrétní krok, jak lidem usnadnit plnění daňových povinností,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Princip fungování spočívá v tom, že uživatel do aplikace nahraje potřebné dokumenty, typicky potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a podklady pro uplatnění daňových slev, odpočtů a daňového zvýhodnění. Může se jednat o potvrzení o poskytnutých darech, příspěvcích na penzijní spoření a podobně. Dokumenty mohou být v různých formátech, například v podobě PDF, skenu či fotografie. Aplikace s využitím technologie umělé inteligence z dokumentů rozpozná relevantní údaje a automaticky je přenese do příslušných polí formuláře daňového přiznání.
Uživatel má po celou dobu možnost všechny údaje upravit. Aplikace vyžaduje, aby uživatel rozpoznaná data zkontroloval – rozhodnutí, zda je chce pro předvyplnění daňového přiznání použít, musí učinit vždy člověk. Aplikace následně vytvoří soubor s vyplněným formulářem, který může uživatel využít k podání daňového přiznání.
Aplikace není v beta verzi napojena na státní registry ani na informační systémy finanční správy a pracuje výhradně s daty, která do ní vloží uživatel. Po celou dobu zpracování jsou data dostupná pouze uživateli a systém je provozován v zabezpečeném prostředí. Výstupem z aplikace je soubor ve formátu XML, který je možné podat prostřednictvím portálu MOJE daně či datovou schránkou. Vygenerovat je možné i soubor ve formátu PDF pro listinné podání.
Samotná aplikace je dostupná na adrese https://forms.fs.gov.cz/dpfod/2025/uvod.
Finanční správa upozorňuje, že aplikace je ve fázi beta testování a primárně slouží k získání zpětné vazby pro další využití v rámci rozvoje daňových informačních systémů, zejména portálu MOJE daně. Výstupem je však plnohodnotný formulář daňového přiznání pro osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti z České republiky, který je možné využít pro podání daňového přiznání za rok 2025. Samozřejmě vždy platí, že odpovědnost za správnost údajů nese uživatel, který musí všechny předvyplněné údaje pečlivě zkontrolovat.
„Umělá inteligence funguje jako praktický pomocník, který výrazně zjednodušuje práci s formuláři. Pomáhá nejen s vyplňováním údajů, ale usnadňuje i orientaci v jejich struktuře. Netestujeme však jen samotné předvyplňování přiznání, ale i uživatelskou přívětivost aplikace a srozumitelnost nově formulovaných doprovodných textů nápovědy. Tato pomůcka reprezentuje naši vizi, jakým směrem chceme rozvíjet podporu občanů při plnění jejich daňových povinností,“ dodává Simona Hornochová, generální ředitelka finanční správy.
Podle Ministerstva financí jde o první aplikaci tohoto typu ve veřejné správě v České republice. V další fázi se počítá s jejím rozvojem a případným propojením s dalšími systémy finanční správy, a to v návaznosti na zkušenosti z pilotního provozu a zpětnou vazbu od uživatelů i odborné veřejnosti.
Termíny pro podání daňového přiznání za rok 2025 zůstávají standardní: v listinné podobě bylo nutné přiznání podat do 1. dubna 2026, elektronicky do 4. května 2026 a při využití daňového poradce nebo v případě povinného auditu do 1. července 2026.
