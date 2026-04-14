Vondráček (Svobodní): Co kdyby Babiš plánoval vypnout veřejná média?

14.04.2026 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb v Maďarsku.

Foto: archiv PL
Popisek: Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Sláva vítězům, čest poraženým. Peter Magyar porazil téměř neporazitelneho Viktora Orbana a patří mu upřímná gratulace.

Je velice dobře, že Maďarsko i Orbán fungují demokraticky. Viktor Orbán odchází do opozice a rumunský scénář opakování voleb nehrozí.

První slova Petera Magyara kroky potvrzují, Maďarsko prostě funguje jinak, a soudit ho nemáme s Magyarem ani s Orbanem v čele.

Řečnickou otázku směrem k našim médiím si ale v souvislosti s předáním moci v Maďarsku musim položit. Umíte si představit, jak by český media reagovala, kdyby Andrej Babiš po vyhlášení voleb plánoval vypnout veřejná média, dokud nezačnou fungovat úplně opačně než dosud?

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
