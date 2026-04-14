Válek (TOP 09): Je komické, jak se teď kroutí čeští fanoušci Orbána

14.04.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podporovatelům Viktora Orbána.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Je komické sledovat, jak se po maďarských volbách kroutí čeští fanoušci Viktora Orbána z řad ANO, SPD nebo Motoristů.

Ještě před pár dny z něj dělali vzor silného národního lídra, který to Bruselu natře. Dnes? Najednou slyšíme, že vlastně nový vítěz Péter Magyar možná vlastně není tak špatný. Tak určitě.

Realita je přitom jednoduchá: vsadili vše na špatného koně a teď horečně hledají, jak z toho vybruslit bez ztráty tváře. A do toho tradiční kouřová clona: místo sebereflexe raději útok na média, EU nebo kohokoliv jiného, kdo se zrovna hodí. Zkrátka politický freestyle v přímém přenosu.

A pro nás dobrá připomínka: když někdo dlouhodobě adoruje autoritáře, kteří mají problémy s demokracií, většinou to není o hodnotách. Je to jen o tom, kdo je zrovna u moci.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
Psali jsme:

Rakušan (STAN): Říkalo se tomu eugenika a končilo to vyhlazovacími tábory
Lachnit (ANO): Jaro, řeka, slunce a medvědí česnek. Skvělá inspirace
Žádné zkratky. Ukrajina bude na členství v EU čekat dlouho
EU už nastoupila na Magyara: Splňte 27 našich úkolů

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

EU

Dobrý den, vím, že dost kritizujete EU. Ale jste pro naše vystoupení z ní nebo myslíte, že je EU dobrá, jen v ní rozhodují špatní politici a podle mě bohužel mnohdy hlavně ti, které vlastně nikdo nevolil. Je podle vás EU reformovatelná nebo ne?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

