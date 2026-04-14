Válek (TOP 09): Je komické, jak se teď kroutí čeští fanoušci Orbána

Je komické sledovat, jak se po maďarských volbách kroutí čeští fanoušci Viktora Orbána z řad ANO, SPD nebo Motoristů.
Ještě před pár dny z něj dělali vzor silného národního lídra, který to Bruselu natře. Dnes? Najednou slyšíme, že vlastně nový vítěz Péter Magyar možná vlastně není tak špatný. Tak určitě.
Realita je přitom jednoduchá: vsadili vše na špatného koně a teď horečně hledají, jak z toho vybruslit bez ztráty tváře. A do toho tradiční kouřová clona: místo sebereflexe raději útok na média, EU nebo kohokoliv jiného, kdo se zrovna hodí. Zkrátka politický freestyle v přímém přenosu.
A pro nás dobrá připomínka: když někdo dlouhodobě adoruje autoritáře, kteří mají problémy s demokracií, většinou to není o hodnotách. Je to jen o tom, kdo je zrovna u moci.
