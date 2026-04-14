Žádná cenzura Pavla. Je to jinak. Ministerstvo obrany vrací úder

14.04.2026 14:36 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Ministerstvo obrany odmítá nařčení, že cenzuruje rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, který natočil Generální štáb Armády ČR ve svém podcastu Kamufláž. Rozhovor totiž nebyl zveřejněn v avizovaný den a Hrad i část opozice to označili za cenzuru. Ministerstvo obrany ale vysvětluje, že jde pouze o technické pozastavení kvůli internímu nastavení komunikačních kanálů mezi resortem obrany a Generálním štábem Armády.

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Prezident Pavel v bilančním rozhovoru pro ČT.

V pondělí probleskla médii zpráva, že ministerstvo obrany cenzuruje rozhovor Armády s prezidentem Pavlem. Ozbrojené síly minulý měsíc informovaly, že pracovnice tiskového oddělení generálního štábu Anežka Vrbicová natočila na Pražském hradě další díl vojenské podcastové série Kamufláž. Hostem byl prezident Petr Pavel, který je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a blízkým spojencem náčelníka generálního štábu Karla Řehky. 

V úterý 7. dubna se však avizovaný nový díl na armádním youtubovém kanálu ani na podcastových platformách, kde bývá Kamufláž zveřejňována, neobjevil. Server Aktuálně.cz následně přišel s tím, že podle zdrojů z ministerstva obrany a generálního štábu armáda nedostala povolení rozhovor zveřejnit.

Podle poradce prezidenta Petra Koláře si přitom o rozhovor požádala sama armáda a jeho domluvení nebylo kvůli programu hlavy státu jednoduché. „Prezident věnoval přípravě a natáčení část svého dne. O to více překvapuje, že byl rozhovor ze strany ministerstva obrany zastaven a cenzurován,“ uvedl Kolář. „Je absurdní, aby někdo z obrany cenzuroval vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky a generála ve výslužbě,“ doplnil.

Podle jednoho ze zdrojů serveru nebyl rozhovor zveřejněn proto, aby armáda prezidenta nyní příliš nezviditelňovala. „Co jsem pochopil, tak jde nejspíš o důsledek současné roztržky mezi vládou a Hradem. Nebylo by vhodné, aby armáda nyní zviditelňovala Petra Pavla,“ uvedl.

Jeden z vysoce postavených důstojníků ozbrojených sil pak uvedl, že video nezveřejnili kvůli „zásahu z ministerstva obrany“. „Nedovolili nám to. Co víc k tomu mám říct?“ dodal voják z centrálního velitelství.

Zprávu o údajné cenzuře pak přejala další mainstreamové média a incident vyvolal reakce i mezi opozičními politiky. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) to označili za cenzuru. Ministerstvo obrany obvinění z cenzury odmítá. Podle něj bylo vydání rozhovoru pouze dočasně pozastaveno kvůli dořešení komunikačních kanálů mezi ministerstvem a Generálním štábem Armády České republiky.

„Ministerstvo obrany vysílání podcastu s prezidentem Petrem Pavlem, které bylo Generálním štábem AČR avizováno na 7. 4., nezakázalo. Ze strany Ministerstva obrany se současně nemohlo jednat o cenzuru, jelikož zástupci Ministerstva zmíněné video neměli k dispozici. Ministerstvo obrany žádalo Generální štáb AČR o poskytnutí videa ke zhlédnutí opakovaně, získalo ho až po opakovaných výzvách během včerejšího dne,“ píše resort ve zprávě na síti X.

Celý problém se prý točí kolem interního nastavení komunikace, kdy Generální štáb Armády požaduje založení samostatného YouTube kanálu, na kterém by byl obsah nově publikován namísto dosud využívaného společného kanálu s MO ČR. „Zřízení nového komunikačního kanálu však podléhá interním schvalovacím procesům a pravidlům koordinované prezentace resortu, které dosud nebyly v tomto případě uzavřeny. Termín však byl tak avizován v době, kdy vznik tohoto kanálu stále nebyl projednán,“ vysvětluje ministerstvo obrany.

Rozhovor tak podle MO mohl být zveřejněn na společném kanálu, jako všechny předchozí rozhovory. „Generální štáb AČR měl možnost pro odvysílání nadále využít společný kanál Ministerstva obrany a AČR, kde běžně svá videa a podcasty nejen ze série Kamufláž zveřejňuje a kam má také vlastní přístup. Generální štáb AČR však nadále preferoval, aby daný díl podcastu byl součástí spuštění nového profilu, mimo jiné s cílem optimálně přilákat ve fázi nově založeného profilu, i díky rozhovoru s prezidentem, co nejvíce nových odběratelů,“ píše resort obrany.

Generální štáb tak prý nerespektoval principy integrity Ministerstva obrany a civilního řízení resortu. „V této věci bylo zahájeno interní šetření procesů, které vedly k tomuto nedorozumění. O vzniku samostatného kanálu AČR probíhají nadále interní diskuse, proto bylo odvysílání podcastu prozatím odloženo. Dosud totiž nebylo finálně rozhodnuto, na kterém z účtů a kdy bude případně odvysílán.,“ dodává MO, že rozhovor bude zveřejněn, až se dořeší zmíněné problémy s nastavením komunikace.

 

 

Ani toto vysvětlení ale opozičním politikům a novinářům nestačí. „Dejte to ven!“ burcuje stále Jan Lipavský.

 

 

„Tolik zbytečného balastu, výmluv a kličkování. Ono to šlo zkrátit na: Vrchní velitel ozbrojených sil a prezident republiky je cenzurován vládou České republiky,“ trvá na svém TOP 09.

 

 

Vysvětlení nepochopil ani novinář Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. „No a kde to teda je?“ ptá se.

 

 

