ČSÚ: Ceny pohonných hmot výrazně vzrostly

Meziměsíční srovnání
Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 0,6 %. V oddíle doprava byly vyšší především ceny pohonných hmot a maziv o 19,4 %. Ceny automobilů vzrostly o 0,4 %. V oddíle bydlení byly vyšší ceny nájemného za bydlení o 0,3 %. Vývoj cen v oddíle stravovací a ubytovací služby byl ovlivněn především růstem cen stravovacích služeb o 0,3 %. Naopak na meziměsíční snižování celkové cenové hladiny měly v březnu vliv zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde klesly především ceny zeleniny o 3,0 % (z čehož ceny brambor byly nižší o 4,0 %), cukru o 12,5 %, čokolády a kakaa o 2,8 %, sýrů o 1,2 % a masa o 0,3 %. Ceny vajec vzrostly o 4,9 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,8 % a ceny služeb o 0,3 %.
Meziroční srovnání
„Na vývoj spotřebitelských cen měly v březnu nejvýraznější vliv ceny pohonných hmot. Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 42,00 Kč/l a benzín Natural 95 za 38,10 Kč/l. V případě benzinu Natural 95 to byla nejvyšší hodnota od července 2024 a v případě nafty dokonce od listopadu 2022,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 1,9 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v únoru. Toto zrychlení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava. V oddíle doprava přešly ceny pohonných hmot a maziv z únorového poklesu o 8,4 % v růst o 13,1 % v březnu. Tento růst byl částečně kompenzován cenovým vývojem v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zde ceny ovoce v březnu klesly o 6,9 % (v únoru pokles o 3,9 %) a ceny zeleniny o 2,4 % (v únoru pokles o 0,2 %), z čehož ceny brambor byly nižší o 18,9 % (v únoru pokles o 15,8 %). Ceny vajec zpomalily svůj meziroční růst na 5,6 % (v únoru růst o 16,5 %).
Na meziroční růst cenové hladiny měly v březnu největší vliv již výše zmíněné ceny v oddíle doprava (nárůst o 5,5 %). Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle stravovací a ubytovací služby, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 4,0 % a ubytovacích služeb o 6,4 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny destilátů a likérů o 1,6 %, piva o 0,8 % a tabákových výrobků o 5,5 %. Ceny vína meziročně klesly o 1,5 %. V oddíle bydlení, kromě nákladů vlastnického bydlení, byly vyšší ceny nájemného za bydlení o 6,1 %, materiálů a služeb pro drobné opravy a údržbu bydlení o 3,6 %, vodného o 3,9 %, stočného o 3,8 % a tepla a teplé vody o 1,5 %. Ceny elektřiny meziročně klesly o 11,8 % a zemního plynu o 5,9 %. Vývoj cen v oddíle rekreace, sport a kultura byl ovlivněn především vyššími cenami rekreačních služeb o 5,6 %. V oddíle osobní a sociální péče, různé zboží a služby vzrostly především ceny služeb sociální péče o 10,2 %. Naopak na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v březnu (po osmnácti měsících růstu) ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde, kromě již uvedeného, klesly ceny másla o 23,2 %, polotučného trvanlivého mléka o 19,2 % a vepřového masa o 7,5 %. Pokračoval pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde se snížily ceny oděvů o 2,3 % a ceny obuvi o 4,3 %.
Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 5,4 % (v únoru o 5,1 %), zejména v důsledku růstu cen nových nemovitostí. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 101,5 %. (Více informací: Metodická poznámka.)
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 % a ceny služeb o 4,7 %.
Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2025 byla v březnu 101,4 % (v únoru 100,8 %).
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 2,2 % (v únoru také 2,2 %).
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)3)
Podle předběžných výpočtů HICP v březnu v Česku meziměsíčně vzrostl o 0,6 % a meziročně o 1,5 % (v únoru o 1,0 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v březnu 2026 za Eurozónu 2,5 % (v únoru 1,9 %), v Německu 2,8 % a na Slovensku 3,7 %. Nejvíce ceny v březnu vzrostly v Chorvatsku (o 4,7 %) a nejméně v Itálii a na Kypru (shodně o 1,5 %).
Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v únoru 2,1 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v lednu. Nejvyšší byla v únoru v Rumunsku (8,3 %) a nejnižší v Dánsku (0,5 %).
