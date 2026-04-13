ÚOHS: FN Motol a Homolka dostala od ÚOHS pokutu 200 tisíc korun

Nemocnice při vypsání tendru porušila zásadu zákazu diskriminace. Lhůta pro podání nabídek byla příliš krátká na to, aby se o zakázku mohl ucházet větší počet firem. Rozhodnutí je pravomocné, nemocnice se proti němu neodvolala.
„Lhůta pro podání nabídek v tomto případě dostatečně nereflektovala předmět plnění veřejné zakázky a náročnost přípravy nabídky. Nemocnice dostatečně nezohlednila časy potřebné pro veškeré procesy související se zhotovením požadovaných soutěžních vzorků, včetně barvení, potisku a certifikace,“ uvedla místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá.
Do soutěže se nakonec přihlásily pouze dvě firmy. Lhůta pro podání nabídek byla původně 55denní a následně byla v září 2024 vypsána nově jako 63denní. Nemocnice přitom po firmách požadovala dodání certifikovaných vzorků, což reálně mohla splnit pouze firma, která měla s požadavky nemocnice už nějakou zkušenost. To byl nakonec i případ vítězné firmy Richter Medical, s kterou nemocnice konzultovala postup praní v prádelně předem. Firma tak mohla předem hledat vhodné složení prádla ze směsi bavlny a polyesteru, které je zároveň odolné při praní procesem termodezinfekce a chemotermodezinfekce.
„Ve vztahu k potenciálním dodavatelům nemajícím již hotové požadované vzorky, příp. nemajícím alespoň požadované certifikáty, byla vytvořena bezdůvodná omezení. Zadávací podmínky tendru nedaly dalším firmám dostatek prostoru k tomu, aby se mohly o účast v zadávacím řízení reálně ucházet,“ uvedla Dlouhá. Nemocnice tak podle ní nepřizpůsobila lhůtu pro podání nabídek natolik, aby umožnila účast širšímu okruhu relevantních dodavatelů.
