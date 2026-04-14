Kolář (TOP 09): Visegrád je přežitý, Sudeťáci Benešovy dekrety rušit nechtějí, smiřte se s tím

14.04.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakcím na volby v Maďarsku.

Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Fascinující. Česká alternativně-dezo scéna po maďarských volbách obsahově tápe, takže ze zoufalství znovu vytahuje svou obsesi Visegrádskou čtyřkou (přežitá) i Benešovými dekrety (ehm).

To upínání se k minulosti je fakt smutné, a myslím, že by mělo varovat i voliče. Co asi tak můžou pro budoucnost nabídnout politici, kteří se snaží udělat celospolečenská témata z dějin? My se musíme posunout dál, ne si tu donekonečna pěstovat mindráky, malost a strašení.

Visegrád je přežitý, Sudeťáci Benešovy dekrety rušit nechtějí, smiřte se s tím a buď přineste vlastní témata, nebo dejte v Kremlu najevo, že dokonce i ty jejich noty už od první přímé volby prezidenta v ČR zestárly.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
