Rozvoral (SPD): Maďaři si hrdě brání svou národní suverenitu vůči nežádoucímu zahraničnímu vlivu

Uvítali jsme kroky maďarského parlamentu, ve kterém má většinu národně konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, spočívající v přijetí zákona na ochranu národní suverenity. Viktor Orbán dnes jako jediný v rámci vrcholných lídrů unijních zemí bojuje za zachování národní suverenity členských států EU, a za to mu patří velké poděkování a podpora.

Naše hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. V současné době všichni nejvyšší představitelé tří hlavních orgánů EU, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová, usilují o vytvoření evropského superstátu, kde není žádoucí posilování suverenity národních států a národů Evropy.

V hnutí SPD projekt evropského superstátu zásadně odmítáme, neboť stávající evropská integrace přímo ohrožuje svobodu, demokracii a bezpečnost v Evropě, kdy součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. I z tohoto důvodu žádáme právo občanů České republiky rozhodnout v referendu o vystoupení z EU.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Maďarský premiér Viktor Orbán v rámci vrcholných institucí EU tvrdě brání národní suverenitu Maďarska, což je velmi příkladné i pro ostatní unijní země. Maďarský premiér tvrdí, že se jej opozice snaží odstavit od moci za pomoci peněz ze zahraničí, zejména od amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose. V rámci posílení vlastní národní suverenity se Orbán bude moci opřít o již zmiňovaný zákon na ochranu národní suverenity, který byl výraznou většinou schválen maďarskými zákonodárci.

V preambuli tohoto zákona se píše, že nezákonné útoky proti suverenitě Maďarska jsou stále běžnější, když se zahraniční subjekty snaží získat v Maďarsku vliv, aby prosadily své vlastní zájmy proti zájmům Maďarska. Preambule cituje miliony amerických dolarů z darů na kampaň, které levicová opozice obdržela před všeobecnými volbami v roce 2022.

Zákon také uvádí, že pokud by politická uskupení závislá na penězích ze zahraničí nastoupila k moci, poškodilo by to maďarskou suverenitu a představovalo by to nebezpečí pro národní bezpečnost. Nově má vzniknout Úřadu pro ochranu suverenity, jehož úkolem bude odhalovat dezinformace šířené ve prospěch cizích států nebo zahraničních organizací a snahy o ovlivňování rozhodování veřejných institucí. Úřad bude odpovědný za rozkrývání a vyšetřování organizací, které dostávají peníze ze zahraničí s cílem ovlivnit volby.

Šéf parlamentního klubu Fideszu Máté Kocsis řekl, že nový zákon překazí jakékoliv volební podvody a stanoví trest až tři roky vězení pro každého, kdo v kampani použije peníze ze zahraničí. Zde si jenom dovolím zmínit kauzy hnutí STAN v souvislosti s financováním jejich volební kampaně v minulých parlamentních volbách.

V hnutí SPD chceme, aby naši občané byli dobrými vlastenci a skutečnými pány ve své zemi. Vážíme si a respektujme jiné národy, ale stejný respekt vyžadujeme od nich. Vždy budeme podporovat spolupráci svobodných evropských států a států Visegrádské čtyřky na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu a pohybu. Pro hnutí SPD jsou naši občané vždy na prvním místě. Zajištění růstu jejich bezpečnosti a životní úrovně zvyšující kvalitu života je pro nás prioritou.

