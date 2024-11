Rozvoral (SPD): Máme plán na výrazné a trvalé snížení cen elektrické energie

Vážení přátelé,

hnutí SPD odmítá asociální opatření Fialovy vlády vůči současným i budoucím seniorům. Pokud budeme součástí příští vlády, dojde k jejich zrušení. Ceny elektřiny jsou kvůli Fialově vládě v ČR opět prakticky nejvyšší v Evropě. Hnutí SPD má plán na jejich výrazné a trvalé snížení. Nízký růst české ekonomiky hrozí zásadním propadem rozpočtových příjmů na příští rok.

Výsledkem vládní politiky je propad reálných mezd občanů před rok 2019. Skutečný deficit státního rozpočtu vytvořený Fialovou vládou v loňském roce činí astronomických 346,9 miliard korun. Vláda se snaží skutečný stav veřejných financí před veřejností skrývat a rekordně a nebezpečně naši zemi zadlužuje.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

1. Hnutí SPD odmítá asociální opatření Fialovy vlády vůči budoucím seniorům. Pokud budeme součástí příští vlády, dojde k jejich zrušení.

V tomto týdnu bude pokračovat mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s jediným bodem programu - vládní návrh na změny v českém důchodovém systému, který přináší zvyšování věku odchodu do důchodu pro lidi narozené v roce 1966 a mladší a výrazné znevýhodnění seniorů při výpočtu důchodů již od roku 2026. Jde tedy o snižování budoucích důchodů a zkracování doby jejich pobírání pro české občany, kteří celý život poctivě pracovali.

Fialova vláda navíc na poslední chvíli vyřadila více než 100 tisíc zaměstnanců v náročných profesích z nároku na dřívější odchod do důchodu. Jde o další asociální a nehumánní podraz této vlády na české pracující občany a budoucí důchodce. Hnutí SPD všechny tyto nebezpečné změny našeho důchodového systému odmítá, a pokud budeme součástí příští vlády, dojde k jejich zrušení.

2. Ceny elektřiny jsou kvůli Fialově vládě v ČR opět prakticky nejvyšší v Evropě. Hnutí SPD má plán na jejich výrazné a trvalé snížení.

Češi aktuálně platí za elektřinu opět skoro nejvyšší ceny v celé Evropě. Vyplývá to ze statistických údajů statistického úřadu EU Eurostat. Za 1 kilowatthodinu elektřiny v první polovině roku 2024 platili čeští spotřebitelé 34 eurocentů (8,50 Kč). Elektřina v ČR je tak čtvrtá nejdražší v Evropě, v těsném odstupu za Německem, Irskem a Dánskem, kde však mají lidé mnohem vyšší příjmy než u nás.

Ještě hůře by na tom ČR byla, pokud bychom ceny elektřiny přepočetli na tzv. paritu kupní síly. V takovém případě by byla ČR státem s druhou nejdražší elektřinou v Evropě za Kyprem. Do tohoto srovnání se plně promítá i skutečnost, že na rozdíl od vlád většiny evropských zemí Fialova vláda od loňského roku neposkytuje českým spotřebitelům, občanům ani firmám žádnou pomoc a podporu ohledně cen energií – a naopak ještě svévolně zdražuje regulované složky jejich ceny.

Pro hnutí SPD je zcela neakceptovatelné, abychom jako občané země, která je producentem levné elektřiny a jejím čistým vývozcem, platili za tuto komoditu skoro nejvyšší ceny v Evropě. Dlouhodobě prezentujeme kroky, které je proti tomu nutné učinit: zastropovat ceny elektřiny u jejich výrobců i u obchodníků, co nejrychleji rozšiřovat kapacity jaderných elektráren v ČR a odstoupit od zničujících závazků energetické politiky a Green Dealu EU, zejména od systému tzv. emisních povolenek.

3. Nízký růst české ekonomiky hrozí zásadním propadem rozpočtových příjmů na příští rok. Výsledkem vládní politiky je propad reálných mezd občanů před rok 2019.

Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí rostla méně, než se dle odhadů očekávalo. Meziroční růst českého hrubého domácího produktu k 31.10.2024 činí dle Českého statistického úřadu 1,3%, zatímco mezičtvrtletní růst pouze 0,3%. Česká národní banka přitom počítala s mezikvartálním růstem o 0,8% a meziročním růstem o 1,8%. Klíčovým důvodem slabší dynamiky růstu výkonu české ekonomiky je slabá spotřeba domácností. Jejímu výraznějšímu růstu brání pomalé tempo zvyšování reálných mezd, jejichž výše je na úrovni roku 2019.

Reálné mzdy českých občanů se za poslední čtyři roky propadly o 7,5 %. Za dobu od posledního čtvrtletí roku 2021 dodnes – což je doba kryjící se s dosavadním funkčním obdobím Fialovy vlády – se reálné mzdy českých občanů propadly nejvíce ze všech členských států organizace OECD. Nejnovější prognózy předpokládají letošní růst českého HDP na úrovni 0,9 %, v příštím roce pak o 1,8 %. To by byl velký propad oproti odhadu Ministerstva financí při tvorbě státního rozpočtu na rok 2025, který predikuje hospodářský růst o 2,7 %.

Pokud bude skutečný růst českého HDP o téměř jeden procentní bod nižší, znamenalo by to propad daňových příjmů státního rozpočtu až o 50 miliard oproti návrhu, který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně, a přineslo by to akutní nutnost dalšího zadlužení státu, což nelze tolerovat, a rozpočet by se měl vládě vrátit k přepracování.

4. Skutečný deficit státního rozpočtu vytvořený Fialovou vládou v loňském roce činí astronomických 346,9 miliard korun. Vláda se snaží skutečný stav veřejných financí před veřejností skrývat a rekordně a nebezpečně naši zemi zadlužuje.

Podle aktuálních údajů statistického úřadu EU Eurostat překonal schodek českého státního rozpočtu za rok 2023 i rozpočtové deficity z období pandemie koronaviru. Eurostat uvedl, že česká vláda v roce 2023 hospodařila s celkovým schodkem ve výši 346,9 miliard korun, což je druhý nejvyšší deficit v historii České republiky. Údaje Eurostatu zahrnují i výdaje, které Fialova vláda vyvedla mimo státní rozpočet, aby snížila optický rozsah jeho deficitu. Příjmy rozpočtu jsou zase očištěny od části mimořádné dividendy společnosti ČEZ přesahující běžný provozní zisk, kterou Fialova vláda zahrnula do rozpočtu v rozporu s mezinárodní metodikou.

Reálný deficit českých veřejných rozpočtů za loňský rok je tedy astronomických 346,9 miliardy korun. Český státní dluh na konci třetího čtvrtletí roku 2024 dosáhl již rekordních 3,334 bilionu korun. Vláda Petra Fialy, která obelhala veřejnost slibem rozpočtové odpovědnosti, by proto měla podat demisi.