Rozvoral (SPD): Na rozdíl od Fialovy vlády chceme řešit důležité problémy občanů

Zapravdu nám dávají průběhy jednání v Poslanecké sněmovně, kdy poslanci za hnutí SPD navrhují zařadit na pořad jednání právě ty body, které se týkají našich občanů. Jejich řešením a přijetím vhodných opatření bychom zajistili, aby se životní úroveň občanů zvyšovala a ve svých peněženkách měli více peněz.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 20% hlasovalo: 15528 lidí

Jako místopředseda poslaneckého klubu hnutí SPD musím v této věci konstatovat, že poslanci současné vládní koalice se ve Sněmovně stále záměrně vyhýbají tomu, aby řešili skutečné problémy, které trápí naše občany. Jsou jimi návrhy na zvyšování životní úrovně a reálné kroky vedoucí k tomu, aby si všichni naši slušní a pracující občané mohli více užít z toho, co vydělají, mladé rodiny s dětmi měly reálnou možnost získat vlastní bydlení a aby byly zajištěny důstojné podmínky pro kvalitní život našim seniorům a zdravotně postiženým občanům.

Vládní poslanci se soustředí jen na to, aby byly ve Sněmovně projednány takové body, které jim poslouží k posílení jejich preferencí, a body vedoucí ke zlepšení životní úrovně našich obyvatel jim jsou lhostejné. Namísto toho, aby vláda otevřeně čelila problémům, jako jsou vysoké ceny energií a potravin, nízké mzdy, rostoucí náklady na bydlení a přetrvávající ekonomické problémy, tak dává přednost zájmům, které jsou zaměřeny na zajištění politických bodů pro své strany a které jim pomohou ve volební kampani v podzimních parlamentních volbách.

Jedním z konkrétních příkladů z posledního jednání Sněmovny je protlačování tzv. velké mediální novely, řešící mimo jiné navýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a rozšíření okruhu plátců, což je krok, který zcela zjevně vyhovuje vládním představitelům v této předvolební době, ale zcela jde proti zájmům a potřebám občanů.

Takto si rozhodně práci vlády a provládních poslanců nepředstavujeme. Současná vláda, jak se ukazuje, není schopna jednat samostatně a často jedná pouze na základě pokynů z Bruselu, bez ohledu na to, co by bylo v nejlepším zájmu našich občanů. Pro hnutí SPD je nepřijatelné, aby naše vláda jednala jen podle pokynů a nařízení vycházejících z EU a podřizovala se cizím zájmům na úkor našich občanů. Česká republika by měla být suverénní zemí, která si váží své nezávislosti a rozhoduje o svém směru v souladu s tím, co je pro nás nejlepší.

Nechceme být pasivní součástí nefunkčního evropského projektu, který nám diktuje pravidla, která jdou navíc proti zájmům našich občanů. Hnutí SPD chce být součástí takového mezinárodního společenství, kde bude spolupracovat se všemi zeměmi, když to bude prospěšné pro Českou republiku a její občany, ale ne na úkor našich národních zájmů.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky