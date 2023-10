Rozvoral (SPD): Na rozdíl od Fialovy vlády odmítáme Zelenou dohodu Evropské unie

reklama

Už od svého počátku má však mnoho oponentů ze všech unijních zemí, kteří k ní mají celou řadu výhrad. Nejvíce se obávají velmi vysokých nákladů v rámci změn jejich ekonomik.

Hnutí SPD zásadně odmítá neuváženou šíleně zelenou politiku vnucovanou nám EU v rámci ochrany životního prostředí, která je zastřešena projektem „Green Deal“. Jsme přesvědčeni, že tento projekt obsahuje celou řadu pro nás nesplnitelných a hlavně nelogických opatření, která zbytečně oslabí naší ekonomiku, potažmo státní finance v řádu stovek miliard korun na období několika let. Stát by měl vystupovat a chovat se jako řádný hospodář, což ale v žádném případě nelze říci o pětikoaliční probruselské vládě Petra Fialy.

V rámci EU si předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), vytýčila jako prioritu od jejího nástupu do funkce v roce 2019. Boj s klimatickými změnami tehdy označila za existenční otázku, která si žádá okamžité řešení a stále trvá na jeho pokračování.

Minulý týden vystoupila Ursula von der Leyenová na konferenci Green Deal Summit v Praze, kde ocenila podíl českého předsednictví v Radě EU při schvalování balíku klimatických norem Fit for 55. Podle ní zde Česká republika sehrála klíčovou roli. Vize klimatické neutrality evropského kontinentu do roku 2050 je podle předsedkyně Evropské komise možná i díky aktivitám České republiky. Země EU další část balíku klimatických norem Fit for 55 definitivně schválily letos v dubnu.

To jenom potvrzuje to, co už odsuzuje většina našich občanů. V rámci prosazování nesplnitelných projektů a nařízení ze strany EU je Fialova vláda velmi aktivní, ale pro občany České republiky nedělá téměř nic, ba naopak jim stále zhoršuje jejich životní podmínky.

Hnutí SPD považuje ochranu životního prostředí za velmi důležitou. Při realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení životního prostředí, je ale nutné zachování zdravého a pragmatického přístupu. Proto zásadně odmítáme neuváženou šíleně zelenou politiku EU v rámci „Green Deal“ a nulovou uhlíkovou stopu, která počítá se zaváděním nesmyslných opatření, kdy jako příklad uvedu sadu klimatických norem, označovanou jako Fit for 55.

Tyto normy obsahují např. směrnice na podporu renovací budov v Evropské unii, spočívající v povinnosti pro majitele domů a bytů snížit do deseti let jejich energetickou náročnost. Pro občany to bude znamenat výrazné zdražení nejen u novostaveb, ale i při renovaci starších bytů a domů. Ještě zmíním to, co je nařízeno v automobilovém průmyslu, kdy blížící se konec výroby aut s klasickými spalovacími motory bude mít velmi negativní dopady na výrobu aut v České republice.

Takovéto plány nařizované nám z Bruselu odmítáme, a jako řešení vidíme v našem vystoupení z Evropské unie, na základě výsledků celostátního referenda. O budoucnosti naší země by měli rozhodovat občané České republiky.

