Rozvoral (SPD): Naší důležitou prioritou je přijetí zákona o obecném referendu!

Naší prioritou je přijetí ústavního zákona o obecném referendu, které umožní lidem přímo rozhodovat o zásadních otázkách. Věříme, že právě občané jsou nejlepšími garanty svobody, demokracie a národních zájmů.
Součástí našeho programu je také přímá hmotná a osobní odpovědnost politiků. Politici nesmí být nedotknutelnou vrstvou bez následků za svá chybná rozhodnutí. Pokud jejich kroky poškodí stát a občany, musí za to nést přímou odpovědnost. Proto prosazujeme i jejich odvolatelnost občany, tak aby voliči měli skutečný nástroj, jak politiky, kteří zklamali důvěru, odvolat ještě před koncem jejich mandátu.
Poslanecký klub SPD také již v minulém volebním období, a znovu i v tomto, předložil návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.) o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů. Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů je podle nás jedním ze základních prvků přímé demokracie. Ostatní politické subjekty zastoupené v Poslanecké sněmovně však nepřipustily, aby případná novela ústavního zákona byla přijata. Nás to ale neodradilo, a i v novém složení Poslanecké sněmovny budeme tuto novelu navrhovat.
Zkušenosti z několika minulých voleb nás utvrzují v názoru, že naše republika naléhavě potřebuje změnu stávajícího volebního systému do obecních zastupitelstev. Pokud by lidé rozhodovali o starostech přímo, byla by situace v mnoha městech a obcích vždy po komunálních volbách zcela odlišná. Nebylo by možné tzv. „vyšachovat” vítěze voleb z účasti v koalici. Osoba z vítězné kandidátky s největším počtem preferenčních hlasů by se automaticky stala starostou nebo primátorem v dané obci či městě. Zavedení tohoto principu ovšem vyžaduje souhlas ústavní většiny jak v Poslanecké sněmovně, tak i v Senátu. Hnutí SPD je připraveno o tuto změnu bojovat a prosadit ji v zájmu občanů.
Hnutí SPD prosazuje politiku, která dává moc lidem, ne stranickým sekretariátům. Přímá demokracie je cestou k férové, spravedlivé a skutečně demokratické společnosti. Říkáme zcela jasně: „Přímá demokracie – moc zpět do rukou občanů“.
Apelujeme tak na všechny občany – voliče: pokud sdílíte náš názor, že lidé musí mít skutečnou moc rozhodovat o své zemi, a pokud chcete, aby politici nesli osobní odpovědnost a aby se starostové, primátoři a hejtmani volili přímo, podpořte v nadcházejících parlamentních volbách kandidáty hnutí SPD. Jen vaše podpora nám umožní tyto změny prosadit a vrátit moc zpět občanům.
Radek Rozvoral
