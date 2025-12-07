KSČM: Trestní právo nesmí umožňovat politicky účelový výklad

Vážená vedení hnutí ANO, SPD, PRO, Trikolóry, Svobodných a Motoristů,
v souvislosti s vaší chystanou koalicí a oznámenou novelou trestního zákoníku vás žádáme, aby mezi prvními kroky byla zahrnuta úprava §?403 trestního zákoníku zpět do jeho původního znění. Současná novela nesmyslně staví komunismus na roveň nacismu, čímž vytváří ideologické rovnítko, které neodpovídá historické realitě ani právní logice. Odmítáme kriminalizaci komunistické ideologie a požadujeme, aby trestní právo bylo přesné, určité a nediskriminační. Zároveň nesmí umožňovat politicky účelový výklad práva na základě libovůle soudců.
KSČM je legální politická strana působící v souladu s právním řádem České republiky. Nežádáme zrušení §?403 – požadujeme pouze jeho návrat k původní, jednoznačné podobě, která chrání před těmi, kdo potlačují práva a svobody, nikoli před politickými názory.
Návrat k původnímu znění §?403 je nezbytný. Bez ideologických zkreslení. Bez rovnítka mezi nacismem a komunismem.
ÚV KSČM
autor: PV